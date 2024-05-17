台南美食推薦這家穎川水餃店，這次去台南玩，在經過尊王公壇時發現騎樓下有很多人在用餐，車開過去又再回頭確認，真的是在吃東西，好奇到底是在賣什麼，趨前一看發現大家都在吃水餃？！這就引起我們的興趣了，想說什麼店這麼厲害讓大家頂著大熱天在戶外吃水餃，上網查一下，原來是鼎鼎大名的老店穎川水餃店

穎川水餃店｜交通方式、停車資訊

穎川水餃店就開在台南的尊王公壇旁邊，附近有停車場可以停，用餐區是在騎樓上，一字排開超多人在吃水餃，穎川水餃店其實是沒有招牌的，看來看去也只看到一張營業公告上面有寫店名

牆壁上有用餐須知自己看，內用自己先找位置坐，有位置再去點餐並告知桌號，寫好單子一起排隊結帳，然後有分外帶、內用兩種顏色的單子，不要搞錯了

穎川水餃店｜菜單

穎川水餃店的品項不多，主打的就是現包現煮的水餃跟麵類，聽說紅茶也很厲害，一顆水餃才3元（一次最少要點10顆），有夠便宜的，但看了一下水餃，其實他個頭不大，男生可以點個20顆配小碗麵應該就會很飽

穎川水餃店的店面是煮麵跟包水餃的地方，煮水餃則是在騎樓旁邊的一角，店員們速度都非常的快，尤其是煮水餃的速度，基本上都是沒停過的一直下，有人甚至一點就是50~100顆的，也是瞬間一下子就煮好了，超扯的

穎川水餃店｜推薦必點

我們點了水餃30顆、酸辣湯、乾麵（小），這樣才140元，有夠便宜的！我們還是兩個人吃！老實說140元在台北大概只能吃一個排骨便當吧

水餃一顆3元，個頭小小的，如果男生應該要吃到20顆以上才有飽的感覺，不然搭個小碗麵吧，水餃小歸小，但味道可真不賴，皮薄又Ｑ，裡面是高麗菜肉餡很甜脆，但比較麻煩的是他上桌好像沒香油，水餃很容易沾在一起

店家都會貼心附上特製醬油，沾完不夠可以再跟店家要，這醬油挺特別的，不會死鹹還帶點甜，沾水餃剛剛好

乾麵（小），雖然是點小碗但它真的不小，一碗25元的量，大概跟北部一碗40元的差不多，而且裡面還給兩片白切肉跟肉燥，麵條煮的真讚，又Ｑ又滑溜，乾麵醬汁在下面要拌一拌，鹹香夠味，建議一定要加桌上的油潑辣子，吃起來口感更豐富唷

酸辣湯，一大碗25元，我覺得這個比乾麵還扯，就是一碗正常料多多該有的都有的酸辣湯，賣的跟別人的豆腐味增湯還便宜，點爆！

穎川水餃店的水餃每顆僅售3元，乾麵和湯類也只需25元！不僅深受當地居民的喜愛，許多外地觀光客也會特別來這裡品嚐，是公認的高性價比美食。味道絕佳，絕對值得一試唷！

穎川水餃店

地址：台南市中西區康樂街70-2號

電話：無

營業時間： 09:00–17:30（公休日FB公告）

穎川水餃店FB

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