這家手搖飲料就在一個不起眼的轉角處，殊不知卻藏著一味熟客才懂得不加糖也會甜的飲料。特別是以天然植物甜菊代替自然甜味，嚴選天然食材，每款飲料都無果糖、無化學物，再搭配手工熬煮配料，每杯真材實料，用料更是不手軟，更神奇是無糖飲料卻有自然甜味，不少人喝完再回訪。近期推出最新隱藏版飲料，是菜單上沒有的，分別有無雙白玉奶、17號(改)、18號(改)、洛神紅寶石(改)，這四款喝完令人再三回味，也難怪深受饕客們的青睞，對了！看完文章想喝的朋友，記得直接說出名字或拿出照片給店家看唷！

總是喜歡吃遍彰化美食，花點時間騎著車尋覓彰化大街小巷，當我從彰化金馬路轉進和美彰美路二段時，無意間發現整排透天厝中藏著一家手搖飲料攤，攤位不太明顯，就小小一攤簡樸又低調，開車路過都很難注意到它的存在，其實好喝好吃美食就躲在其中，店址地標就在彰化縣和美鎮東發路332號，於7-ELEVEN 諺東門市旁。

來自高雄瑞豐夜市名店，採用全天然食材製作，不含任何化學濃縮糖漿，而是使用自行熬煮冰糖、黑糖、二砂糖增加甜味，根據不同飲品適用不同的糖，更特別是添加了不加糖也會甜的中藥材為飲料主打，讓傳統和創新結合，因此打造近70款天然飲料。

這家彰化無糖飲料也太酷了吧！排行榜上寫著不添加果糖與任何化學藥物，是彰化唯一不加糖也會甜的飲料，正在飲控的我，專程從員林開車前來和美嚐鮮看看，只不過第一次來會有選擇障礙，我們直接參考排行榜前六名。

一般手搖飲料店無提供試喝，沒想到大部分飲品竟然有提供試喝，我們試了甜菊鮮奶茶和月津紅，風味比想像中好喝，尤其是甜度與一般手搖飲料完全不同，口味相當獨特，擄獲許多粉絲，堪稱和美好喝飲料不為過。

品天然每款飲料都是無果糖、無化學添加的天然飲料，光是菜單近70種品項可選，從天然系、鮮奶系、花草系、果粉系、獨特系、取暖系、有料系應有盡有，特別是用三種圖案區分甜度，無糖無甜味則是水滴圖案，葉子是天然甜菊葉，無糖自然甜，幸運草是喝到就LUCKY DAY，若想加料有奇亞籽、仙草、手洗愛玉、以及菜單上沒有的隱藏版餡料寒天和地瓜珍珠，加料15元，整體價位落在30元~100元左右，有杯裝和罐裝兩種可選，如選用XL罐裝，可重複使用現折10元。

甜菊鮮奶茶

這杯甜菊鮮奶茶是店內必點人氣王，這杯完全無糖卻十分神奇會有自然甜味，特別是採用天然甜菊葉熬煮，再加入月津紅和鮮奶調製，啜飲一口奶味溫順，中段厚實紅茶香，尾韻甜菊葉香在口中縈繞特別回甘，最讓我驚艷是明明無糖卻會有自然甜味與回甘的香氣，喝完順口既不甜膩，絕對是彰化無糖飲料霸主啦！OH～對了，店家除了杯裝，也有重量級XL瓶裝，而我們就買了幾瓶回家喝。

黑醋栗果茶

黑醋栗果茶賣得很好，很多時尚年輕女生們都會專程來買，特別是選用日本當地相當知名的飲料，口味天然帶出酸甜裡的果香純粹，喜歡酸甜感豐富可以試試。

洛神紅寶石(改)

洛神紅寶石(改)是我的新寵兒，好喝到都想天天來一杯。這杯和市面上洛神花濃縮糖漿完全不同，特別是嚴選台東洛神花紅寶石每日手工熬煮，再使用冰糖增加甜味，最後依序加入手洗愛玉、隱藏版寒天等豐富餡料，整杯視覺效果令人眼睛為之一亮。

巧妙地將洛神花香脫穎而出，細膩花香帶出猶如天然烏梅酸味般風味，再搭配手洗愛玉和寒天，入口先是衝撞著咕溜好入口手洗愛玉，接著帶有彈Ｑ感有嚼勁的寒天在口腔綻放，口感豐富料有多，用喝的就能感受到實在，重點0負擔又天然，絕對讓你喝到停不下來。

18號(改)

眼前這杯18號(改)絕對是最美記憶，完美將地瓜珍珠、寒天、檸檬、愛玉結合，是一杯真材實料飽足感爆棚飲品。當我拿起吸管大口吸，微酸檸檬帶清香滋味馬上襲擊舌尖，咕溜滑口的愛玉慢慢滑入喉嚨，再來是寒天和地瓜珍珠交融，嫩Q又有咬感越吸越上癮，剛剛好清新與甜度，層次感十足又好喝，只能說老闆研發的七龍珠飲料實在太牛啦！

愛玉在手搖飲料店要那麼純粹少之又少，品天然的愛玉是每天自己用手揉洗，從杯子頂層就能看出是否天然愛玉，因為真的愛玉會浮在最上面，吃起來軟嫩滑溜，吃一口見真章！

17號(改)

品天然特別飲料就是這杯17號(改)。將可可歐蕾、月津紅茶、鮮奶、仙草、地瓜珍珠結合一起，迸發出新滋味十分獨特，大口吸仙草的嫩滑，地瓜珍珠愈咬愈香，甜度自然，邊嚼邊飄出紅茶與可可香氣，重點這杯無糖卻有自然甜味，實在太特別了啦！

無雙白玉奶

無雙白玉奶是當天喝起來最甜的一杯，適合愛喝甜又喜歡咀嚼的人必點，選用冬瓜與鮮奶為基底，加入地瓜珍珠與寒天配料，入口瞬間感受到冬瓜自然清甜，鮮奶醇厚滑順，地瓜的Q，寒天的脆彈，相比坊間手搖飲料店更耐喝～

整體心得:飲控後手搖飲料也開始斤斤計較，因為化學濃縮無法代謝，希望能滿足天然、無糖飲料、咀嚼感三種訴求，近期和美朋友推薦了他們和美好喝飲料，主打唯一不加糖也會甜，重點0卡路里飲料，當下挺懷疑的，沒想到一試就上癮，尤其是甜味來自甜菊，有讓我驚艷到，嚐過後喝完不會口乾不舒服，他們家飲品真的天然又好喝，有機會來到和美不妨來試試。

由於政策禁用一次性塑膠杯，店裡一律改為紙杯裝，因此圖片中塑膠杯則是僅供拍攝使用，並無販售

品天然美顏系飲料專賣(彰化和美店)

地址:彰化縣和美鎮東發路332號

營業時間:10:00~19:00

電話: 0911-112308

粉絲團:品天然美顏系飲料專賣

備註:可電話預訂、官方LINE訂購外送、Uber Eats外送

官方網站與分店資訊:品天然美顏系飲料

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