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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中西區｜勤美商圈人氣韓式料理，餐點多樣，豆腐鍋、拌飯、炸雞通通有｜KATZ卡司·勤美(韓石米拌、韓拾炸雞)

台中西區｜勤美商圈人氣韓式料理，餐點多樣，豆腐鍋、拌飯、炸雞通通有｜KATZ卡司·勤美(韓石米拌、韓拾炸雞)

2024-05-17 15:59:00 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：102
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貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：221篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：KATZ卡司·勤美 (韓石米拌、韓拾炸雞)
phone04-23027575
place台中市西區公益路171號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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台中西區｜勤美商圈人氣韓式料理，餐點多樣，豆腐鍋、拌飯、炸雞

 

鄰近勤美商圈的「KATZ卡司」大家有吃過嗎？以外帶餐盒盛裝，要內用或外帶都可以喔！韓式拌飯、韓式炸雞、韓式小點、韓式嫩豆腐鍋應有盡有！老闆本身是韓國人~餐點都是源自首爾道地口味所做延伸的！

台中西區｜勤美商圈人氣韓式料理，餐點多樣，豆腐鍋、拌飯、炸雞

外觀很有潮流感~夜晚中看起來蠻顯眼的

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採用自助點餐機點餐~一目瞭然也適合社恐人可以慢慢點~

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除了一樓的座位以外，二樓寬大空間很適合與朋友來內用用餐

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有自助回收區~還有洗手台蠻貼心的

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KATZ卡司·勤美(韓石米拌、韓拾炸雞)菜單

台中西區｜勤美商圈人氣韓式料理，餐點多樣，豆腐鍋、拌飯、炸雞

點完餐會叫號再下一樓拿就好~因為以外帶為主，所以都是外帶餐盒裝著！

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韓拾炸雞-肯瓊醬2$128

他們的炸雞是無骨的雞腿肉，蠻大蠻厚實的！皮炸得酥酥的~肯瓊醬味道還不錯！酸、甜、辣三種滋味~微辣帶勁！還有帶點美乃滋的滑順感~

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韓拾炸雞-雪花起司2$128

雪花起司是灑上起司粉，跟另一款起司醬比起來比較沒那麼濃郁厚重，微甜微鹹的口味剛好！

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台中西區｜勤美商圈人氣韓式料理，餐點多樣，豆腐鍋、拌飯、炸雞

薯片是薄薄洋芋片的口感~沒有調味所以要沾著醬一起吃比較剛好

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韓食濃鍋-雪濃嫩豆腐-牛肉$248

豆腐超多塊！而且都好嫩~湯頭比較像白湯那樣的濃郁中帶點爽口！配料還有菇類、魚板跟一顆蛋，另外有附一碗飯，肉量也剛好~整體還不錯！

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韓石米拌-韓式水梨牛-韓式招牌辣醬$268-鍋巴飯+$10

這道的選擇上很自由~肉、醬、飯都可以自由搭配自己喜歡的，裡頭有固定的7樣配菜以及一顆太陽蛋

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太陽蛋蛋液流下來和飯拌在一起超讚~

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整體份量蠻多的！招牌辣醬的辣度還可以接受~

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鍋巴蠻大一片的，口感偏紮實！但不會硬口

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水梨牛吃起來微甜微鹹，口味上還不錯！

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韓藝小點-捏飯糰$138

捏飯糰的調味剛好，份量也不少，捏成一球球的和朋友一起分食還不錯~

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五星打卡送的蒜香奶油炸年糕

我本身就是炸年糕愛好者，他的炸年糕沒有炸很久~裡頭還是軟糯Q彈的~調味的蒜味也沒有很重，整體還不錯！

台中西區｜勤美商圈人氣韓式料理，餐點多樣，豆腐鍋、拌飯、炸雞

整體來說，如果來到勤美附近想要吃點韓式，但又想要比較多選擇的，可以吃看看這家！而且價格能接受，又有還不錯的內用區可以跟好友吃飯聊聊天~

KATZ卡司·勤美 】
店家FB https://www.facebook.com/KATZArtistry/
店家IG https://www.instagram.com/katz.life/
地址｜台中市西區公益路171
電話｜04-23027575
營業時間｜12:00-21:30。周二公休


檢視較大的地圖

KATZ卡司·美術園道店(韓藝料理)
地址｜台中市西區五權西四街110

KATZ卡司·新時代大魯閣7F(韓藝料理)
地址｜台中市東區復興路四段1867

KATZ卡司·新時代大魯閣B1美食街(韓石米拌)
地址｜台中市東區復興路四段186號美食街B1

KATZ卡司·台南西門店(韓拾炸雞)
地址｜台南市中西區西門路二段1361

KATZ卡司·高雄文化中心店(韓義料理)
地址｜高雄市苓雅區林泉街57

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