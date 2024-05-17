台中逢甲商圈真的是美食天堂！！

最近胖達住在台中的朋友就挖掘到了一家新店，馬上轉分享給我！

五月中胖達家裡有安排了一場家族旅遊，

晚上剛好就住在台中逢甲夜市附近，決定就先當開路先鋒來嚐嚐看啦！

今天就跟著胖達來開箱逢甲夜市的新店「魚尾巴寿司割烹」！！！

魚尾巴寿司割烹

魚尾巴寿司割烹臨近逢甲夜市商圈，如果搭乘捷運可以坐到「文心櫻花站」，

捷運與門市外皆有You bike站可以使用，

店家前方也有不少機車停車格，在交通上很是便利～～！

*老闆秉持著「一期一會 匠心手藝」的精神，捏好每一份握壽司、切出上好生魚片並端盛上桌！

魚尾巴寿司割烹 環境介紹

魚尾巴寿司割烹五點半開門，在胖達一開門進入的瞬間，

就聞到了不少海鮮的風味。入口入口左手邊是吧檯式的一人座位。

工作區的後方放著不少日式器皿與各式的酒類。

店家白光與暖黃光的交織，在日式料理店中同享居酒屋的氛圍。

*座位區前方可以還可以看見滿滿的新鮮魚料！

魚尾巴寿司割烹 菜單

入座後店家會提供熱麥茶與菜單，魚尾巴寿司割烹提供餐點的類型也不少，

：「刺身」、「握壽司」、「丼飯」、「主廚私藏」、「手卷」、

「泡飯」、「湯品」、「蒸蛋」、「沙拉」這幾大類，

而且仔細看一下價格CP值很高啊～～！！

最後胖達選了幾樣來嚐嚐，有「炙燒鮭魚親子丼」、「鰻舞香韻一啜酥」、

「龍蝦沙拉手捲」、「芙蓉蒸蛋」、「香濃鮮魚味噌湯」。

點完整個開始期待上桌啦～～～！

魚尾巴寿司割烹 炙燒鮭魚親子丼

上桌前老闆會在檯面上演炙燒！如果擔心太生，老闆還可以再多炙燒幾分喔！

碗上有放上竹葉避免米飯、魚肉沾染額外的味道，並有放上紫蘇葉、脆藻、薑片做等裝飾。

在炙燒鮭魚片上還會放上「鮭魚卵」、「魚子醬」極為豐盛。

在炙燒鮭魚片旁還放有現磨的哇沙米，鮭魚片蘸上少許，

魚肉軟嫩細緻、熟度適中，魚肉富有炙燒的香氣瀰漫，

且哇沙米是一股清新的嗆辣感，止於鼻尖吃起來舒服過癮。

一勺飯+鮭魚卵搭配魚子醬入口爆汁，且魚子醬的出現讓海鮮風味更加濃郁。

*丼飯可以續飯喔

魚尾巴寿司割烹 鰻舞香韻一啜酥

鰻舞香韻一啜酥，是魚尾巴寿司的老闆自行研發，

也是專屬這裡的主廚私藏。小巧可掬，建議入手就馬上入口。

鰻魚在些微燒烤後，並刷上特制醬料，更加凸顯鰻魚肉質鮮甜細緻，

搭配鮭魚卵入口，鮮味更佳。

魚尾巴寿司割烹 龍蝦沙拉手捲

手捲的海苔上桌前會先稍微烤過，避免很快的軟掉，

咬下會有不錯的酥脆感，龍蝦卵入口會有一陣嗶嗶啵啵的口感，

搭配蘋果、苜蓿芽吃起來脆口、甘甜多汁。

魚尾巴寿司割烹 香濃鮮魚味噌湯

湯底據老闆說是利用各種蔬菜搭配鮮魚骨下去熬煮，

沒有放任何味精。燉煮出的湯底擁有濃郁的海鮮風味並與味增相搭，

有放各式的魚肉，魚肉細緻 柔軟鮮甜，幾乎沒有什麼腥味，

讓整碗的鮮味得以更為突顯。

*味噌湯也可以續喔!

魚尾巴寿司割烹 芙蓉蒸蛋

上面是芙蓉蟹膏，趁熱吃入口超鮮，搭配蒸蛋，

沒想到一挖入口，更添加了蛋香味，旁邊的湯汁也是鮮味滿滿，

裡面甚至還有魚肉、蛤蜊跟蟹肉棒！！

魚尾巴寿司割烹 酒類

魚尾巴寿司割烹還有酒類也非常值得一提！！

店內販有「清酒」、「梅酒」兩大類。

清酒有販售整支與單杯，

整支價格會依據品項不同價格有所差異，而單壺的則是380元。

梅酒目前則是以單杯來販售每杯亦是380元，

當天胖達有稍微品嚐了一下梅酒，酒香濃醇，梅香豐郁，酒精濃度有12%。

如果覺得過濃可以再添加冰塊，或者可以挑一支比較偏向飲料向的梅酒喔！

魚尾巴寿司割烹 相關資訊

店名：魚尾巴寿司割烹

地址：台中市西屯區逢甲路81號

電話：04-2452-2907

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