桂香坊冰糖醬滷味｜斗六新開幕銅板價滷味專賣店，九層塔洋蔥爆炒+冷滷味兩吃超涮嘴!

又發現一家厲害的寶藏小吃店，近期新開幕的【桂香坊冰糖醬滷味】，以冰糖和中藥熬製的醬汁，慢工滷2小時以上打造迷人風味，主打冰糖醬爆炒+冷滷味兩種吃法，價格也很佛最低10元就能吃，涮嘴到直接連續三天都來報到!

環境分享

▼【桂香坊冰糖醬滷味】在全台共有多家分店，在斗六就共有兩家店，這次來到新開幕的雲林斗六中山店，就在在地人常覓食的小吃街當中，大大的招牌看起來很顯眼~

▼【桂香坊冰糖醬滷味】滷味品項豐富齊全，有鴨頭、鴨胗、鴨胗、鴨肝、鵝脆腸、鴨心、雞爪、嘴邊肉、豬舌頭、豬心鴨翅、豬頭皮、豬耳朵、粉腸鵝米血、米血、蔬菜類、豆包、黑輪、甜不辣、芋籤、鳥蛋、豆干、豆干、海帶、百頁豆腐等，想吃什麼通通自己夾。

▼【桂香坊冰糖醬滷味】提供內用和外帶的服務，可以事先LINE上預訂以免久候~

▼【桂香坊冰糖醬滷味】店內還有超可愛的店寵羊咩咩，很親人不怕生可以跟大家互動。

菜單

餐點介紹

雞爪(六支)💰50元 鴨翅💰30元 鵝米血💰40元 豆干💰20 元 甜不辣💰10元 💰炸滷豆包💰30元 蔬菜💰20元~40元

▼炒滷味會搭配洋蔥和九層塔，還有特製冰糖醬和胡椒粉爆炒，在料理過程就散發迷人香氣，吃起來味道更重更夠味，

▼冷滷味屬於比較偏甜清爽的口味，滷味都會事先以冰糖和中藥熬製的醬汁，將食材滷2小時以上而成，冷滷味再加入胡椒粉、香油以及冰糖醬汁調味點綴，可以客製化跟店家說調整~

▼如果敢吃辣推薦要加自己炒的朝天辣醬，辣勁十足相當過癮!

▼喜歡啃肉的推薦雞爪和鴨翅，雞爪彈牙伴隨著膠脂感，隨著咀嚼的過程可以感受到中藥香，肉肉控也有嘴邊肉、松阪豬和雞肉可以點!

▼常見的米血、豆干、甜不辣和炸滷豆包都很入味，口感上處理的也很好咀嚼~

▼最後要大讚它們家的蔬菜品項，保留本身的爽脆度和水份，吃起來不會過於乾扁!

用餐心得

夏天到了太熱吃不下飯的話，這家【桂香坊冰糖醬滷味】是個好選擇，吃得到中藥獨特的香氣，甜甜鹹鹹不會過於有負擔感，私心推薦爆炒的料理吃法，加入九層塔和洋蔥風味超絕，愛吃滷味的快收藏起來!

店家資訊

桂香坊冰糖醬滷味 雲林斗六中山店

粉絲團 : 桂香坊冰糖醬滷味FB

地址：雲林縣斗六市中山路385號

營業時間：15:30~21:30

加LINE線上訂購 :

彰化/台中/雲林斗六站前均有分店

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food