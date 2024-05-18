假日我和老公帶Emma還有婆婆一起到善化走走，讓小孩放風放風，順便尋找作業靈感（題外話…現在小朋友的作業好難啊！）一玩就是到了晚上，順便在善化解決了晚餐！

▼我們在善化找了這家簡餐類型的餐廳——老胡記，餐廳是很大一間民宅，前面還有水塘瀑布！環境很優美，很不一樣的悠閒感～

▼餐廳裡面座位很多，也有包廂，桌椅和裝潢都滿有質感的，用餐起來應該很舒適。

▼自助區可以拿火鍋沾醬和餐具。

▼拿杯子時看到展示櫃裡的陶具，顏色好漂亮！

▼梅茶和飲用水自行取用。

▼Emma瘋了一整天，一坐下立刻喝了好幾大口梅茶，解渴！

▼老胡記的菜單。

看網友分享說分量滿多的，所以我們只點了三份簡餐，還有一些炸物、飲品，四人一起吃。

▼餐點一上桌…Emma一臉蠢蠢欲動的期待樣，很難得，看來真的餓瘋了🤣

┃鐵板豬排咖哩燒

▼外酥內嫩的炸豬排，搭配濃郁香醇的咖哩醬，在鐵板上滋滋作響也令人食指大動！

▼豬排口感酥脆，肉質鮮嫩多汁，裹上濃稠咖哩，咖哩醬香氣四溢，味道也不會太過刺激，底部蔬菜也沾染了濃厚的咖哩醬，特別讓人引發食慾。

▼簡餐附的小菜我覺得很用心，是我在簡餐餐廳很少看過的小菜菜色，很特別。

▼主食我們挑意麵～這是細細很扎實的那種意麵，吃起來口感很好，有蛋香也不會油膩。

▼連Emma也主動說她要吃看看！（分一杯羹中…）

▼土瓶蒸裡面則是清爽的高湯。

┃一品花雕雞

▼老胡記經典餐點，看網友分享說必吃！

花雕雞乾鍋呈現深褐色，香氣濃郁，光聞到香氣又更餓了一層🤤雞肉軟嫩入味，帶有花雕酒的特殊風味。

▼附的菜盤內容也很豐富，包含各種蔬菜、菇類、白蝦。

▼乾鍋吃到一半加入高湯，放入菜盤，又是重新滿滿一鍋，好挑戰大家的食量啊～湯頭稍微滾一下，高湯融入花雕雞的精華，連蔬菜也吸附了花雕酒香，我老公說吃了真的讓人欲罷不能誒！

┃匈牙利醬燒牛腩火鍋

▼深紅色的湯頭酸甜微辣，非常開胃，牛腩軟爛入味，搭配匈牙利醬的風味，我們覺得很獨特，是第一次吃到！搭配白飯也十分下飯。

▼同樣有附菜盤，同樣料多實在！

┃黃金聚寶盆炸物大盛

▼這個超適合聚餐的～裡面有雞塊薯條、牛蒡、百頁豆腐、蔬菜、可樂餅、甜不辣、魷米花、玉米球等等，炸得金黃酥脆，可以一次品嚐到多種炸物的美味。

┃玉米小金丸

▼外層金黃酥脆，內餡綿密細緻，吃起來香甜可口。

▼果然是小朋友的最愛，你們看！Emma吃得多投入！

▼翠玉鳳梨冰茶的酸甜滋味非常消暑，裡面還有蜜鳳梨顆粒，增添口感。

▼莓果冰醋的酸甜度適中，醋味不會太過刺激，搭配莓果的香氣，非常清爽。

▼芭樂汁是現打果汁，香氣濃郁，芭樂的清香在口中散發。

▼提拉米蘇，口感綿密細緻；香草冰淇淋，香甜消暑。為今天晚餐劃下完美的句點～

老胡記餐廳的餐點種類豐富，口味也都很不錯，用餐環境也格外舒適，讓我們有回訪的期待，想試試更多不同的餐點！印象最深刻是他們的一品花雕雞和匈牙利醬燒牛腩，火鍋味道很有水準，配菜也都很新鮮。推薦大家來善化玩可以來吃看看！

老胡記餐廳

服務費：無

提供刷卡：無，僅現金支付

地址：台南市善化區民生路189號

訂位電話：06-5853219

營業時間：

●上午11:00～下午2:30

下午最後點餐時間-1:45

●下午5:00～晚上9:00

晚上最後點餐時間-7:45

●週一週二公休



檢視較大的地圖

文章標籤