「羊騷殿」位於臺北中華路，座落於西門町新地標臺灣鹽酥雞二樓，交通便利，距離捷運西門站六號出口步行僅5分鐘就可抵達。







營業時間從晚上5點持續到凌晨2點，是夜貓族最佳聚會場所。













對於喜愛羊肉料理的饕客來說,「羊騷殿」無疑是個不可錯過的熱門餐廳。作為一家採用自助式的羊肉料理餐廳,它提供了與眾不同的用餐體驗。「羊騷殿」位於熱鬧的西門町商圈,內部裝潢採用暗色系VS霓虹燈給人一種港式復古夜店氛圍讓人沉浸在歡樂氛圍中。







走到餐廳的最底...這裡是一個適合30人預訂的包廂~ 內有大螢幕會播放體育賽事，球迷可以邊用餐邊看球賽,為自己喜歡的隊伍加油!!!









以往到自助燒烤最困擾的就是又要顧著爐火上的食材又要跟朋友聊天....如果是有帶小孩一起聚會,爸媽們得在有限的時間餵飽孩子自己才能開吃以致於無法放鬆心情用餐~來到羊騷殿就完全沒有這個問題~









「羊騷殿」最讓人稱道的就是...「它是台灣第一家羊肉串自動燒烤店~」所以來這裡用餐全程都採自動燒烤機器燒烤~來客只需輕鬆選擇食材並將齒輪卡到溝槽內,就可隨著儀器規律轉動在高溫下慢慢烤熟~這個自動燒烤機的設計很細心~ 擺放時的每個位置都有測量到最佳位置，燒烤的過程食材也不會交互干擾。底下是以電能透過陶石板來加溫，溫度可以調整，不用擔心會烤過頭。









自動燒烤機除了有燒烤功能還設計保溫架,讓大家在邊吃邊烤的同時...也不怕聊得太開心食材冷掉。讓大家全程都可以解放雙手享受殘廢餐與朋友寒暄...想吃什麼就烤什麼享受悠閒的用餐時光~機台上還規劃了放置鐵籤的區域,使用起來十分方便!!!











在選單方面,「羊騷殿」主打羊肉鍋、羊肉爐以及各種烤羊肉料理,並搭配時蔬、麵食等配菜。他們強調使用新鮮優質的羊肉,經過細緻的處理與烹調,讓羊肉的鮮甜多汁風味得以完全展現。







「羊騷殿」大部份的食材都保留原味沒有特別醃漬過~所以在燒烤的時候也可以用刷子沾取BBQ醬塗佈在喜歡的食材上~( BBQ沾醬如果不夠可以跟店家說) 除了醬料特製了五種調味粉。有檸檬椒鹽粉、芥末椒鹽粉、羊騷粉、孜然粉及法式風味粉...可用來增添串燒的多樣風味。我自己覺得羊肉串還是跟孜然粉最合拍~敢吃辣的我也加了一點點羊騷粉來提味!滋味果然不輸我在東北當地吃的烤羊串~









▲為搭配自家的羊肉，及各式各樣的串燒，特製了５種調味粉

今天跟閨密來「羊騷殿」用餐,她因為中午就有工作...所以起床後忙了一整天都沒吃東西,來的路上就說她肚子好餓! 所以我們兩個人很不客氣的點了店內的雙人套餐後,又追加了海鮮小套餐~









▲入座就招待毛豆一盤.吃不夠可單點加購唷~









▲上菜囉!!! 右邊那一杯是我單點的1800cc霸王杯必魯 XDDD



警語:開車不喝酒 未滿18歲不得飲酒









▲除了生鮮烤物 套餐也包含了兩道私房菜:青蔥牛舌跟烤玉米,讓大家可以先墊墊肚子~~兩道都好好吃喔! 我整個被青蔥牛舌圈粉ㄟ~~









▲滿滿的羊菲力實在是很誘人阿!!!(共十串)











▲除了肉食以外 也提供了綜合蔬菜盤~(由左至右分別是櫛瓜/杏鮑菇/甜椒/糯米椒)







▲香蔥櫻桃鴨







▲牛肋條







▲松坂豬 跟 金針培根捲







來之前我還擔心羊騷殿的羊肉吃起來會不會有腥羶味...好加在「羊騷殿」的羊肉吃起來美味多汁，十分軟嫩順口~雖然店名有"羊騷"二字，但這裡的羊肉只有清香味,大家來用餐可以放一百二十個心~







「羊騷殿」的羊肉實在太好吃了! 不僅口感軟嫩綿密,不會有過於羶味,搭配餐廳特製的調味醬料更是增添了一番風味。







▲豐沛油脂的培根捲搭配金針菇入口非常涮嘴!!!











「羊騷殿」的營業時間從下午五點開始,常常座無虛席,顯見其受歡迎程度。就連肉丸都很有口感層次,讓我們吃到讚聲連連!!! 這一定要找更多人來一起吃才痛快!



追加海鮮小套餐~







▲超大顆的美國生蠔入口即化的口感超棒!













▲海味十足的白蝦讓我吃到一個欲罷不能~







▲肥美的鮑魚 入口香Q軟嫩







在「羊騷殿」除了可以吃到羊肉各種部位的串燒，也有牛肉、雞肉、豬肉的選項。除了串燒之外，更有主廚的手路私房菜，吃得到樂趣也吃得到好料理~









▲居然還提供了米飯! 吼 ~ 這搭配烤物實在太滿足了啦!!!



消費方面,「羊騷殿」的價位屬中價位,一個人的用餐平均消費在800元左右我覺得十分合理! 店內除了套餐也提供單點方式...如果人多可以先點幾個套餐...之後吃到甚麼好吃的想追加可以用單點的方式...可以讓聚會、家庭用餐更加方便。









吃烤串搭配啤酒最是暢快了~~



警語:開車不喝酒 未滿18歲不得飲酒







羊騷殿除了提供麒麟生啤酒 ，也有無酒精飲料 EX: 王老吉 ，沙瓦，可樂....可供選擇,讓大家搭配佐餐~





綜上所述,「羊騷殿」無疑是西門町一家值得一訪的優質羊肉料理餐廳。無論是裝潢格局、菜餚風味還是用餐體驗,都令人賓至如歸,彷彿置身於雅緻的中式饗宴之中,盡情品嘗到最佳風味。期待您也能親自前往體驗這份羊肉料理的精髓。







