一品火鍋排餐｜超浮誇龍蝦鍋只要220元開吃，加碼主食、炸物、甜點、冰品、水果、吐司、濃湯吃到飽!

超浮誇龍蝦鍋只要220元就能開吃，這家彰化的隱藏版鍋物排餐【一品火鍋排餐】，主打百元就能吃到頂級海鮮品項，從鱈場蟹、青龍蝦到紅蟳，通通都不超過三百元就能吃，還有主食、炸物、甜點、冰品、吐司濃湯吃到飽，不吃火鍋也有鐵板排餐可以點，CP值直接誇張到衝破天花板，嚴重讓人懷疑老闆有賺錢嗎!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【一品火鍋排餐】位在彰化和美鎮和光路，門口佈置著超夢幻的太空造景，走路三分鐘即可到道東書院，附設有公有停車場可以停放。

▼在【一品火鍋排餐】吃完飯可以到道東書院走走，古色古香很適合打卡拍照，最重要是不用錢就能參觀的景點!

▼【一品火鍋排餐】用餐環境寬敞且乾淨，以大理石搭配木質調的設計，完全不像是平價小火鍋的裝潢。

▼【一品火鍋排餐】自助吧很怕大家會吃不飽，供應多款麵食滷肉飯、蔥油餅、炸物、仙草、冰品、水果、吐司和濃湯，通通都是無限制可以吃到飽。

▼【一品火鍋排餐】冰品除了可以自己挖的冰淇淋，還有現擠霜淇淋可以享用，滿足螞蟻人愛吃甜的胃!

菜單

餐點介紹

鱈場蟹腳鍋💰250元

▼價格讓人驚艷的鱈場蟹腳鍋，尺寸幾乎比手掌還大，放入湯裡熬煮後喝起來充滿甜味，蟹殼內的肉一撥就能將肉取出，每一口都是過癮的濃郁蟹香!

▼點選鍋物套餐還會附肉片盤，海鮮和肉肉一次都能滿足~

青龍蝦鍋💰220元

▼同樣超浮誇的青龍蝦鍋，直接不客氣的給整尾青龍蝦，裏頭的肉質飽滿不乾柴，CP值真的很可以，每日限量販售晚來吃不到!

麻油紅蟳鍋💰220元

▼厲害程度不遜色的麻油紅蟳鍋，打開可以看到紅蟳滿滿的蛋，搭配現場爆香的麻油湯底，以及米酒加持之下層次感十足，更加凸顯出紅蟳的鮮味~有夠補的啦!

天使紅蝦鍋💰230元

▼蝦蝦控會愛的天使紅蝦鍋，每鍋就有五隻頭好壯壯的蝦子，體型也是蠻大尾的，愛吃蝦的朋友不能錯過!

小卷米粉鍋💰250元

▼不用去南部就能吃的小卷米粉鍋，提供整盤切好的新鮮小卷，還有額外一碗米粉可以自己煮，米粉吸附了小卷的精華，湯頭更能喝到明顯的鮮味~

牛排💰250元

▼現煎的鐵板牛排也只要百元價，霸氣放上兩塊厚實的牛排，建議七分熟度剛剛好，軟嫩適中不會難咀嚼，還有附上鐵板麵、蔬菜和荷包蛋，搭配特製綜合醬料更加夠味~

用餐心得

想要吃龍蝦也不用花大錢啦，這家【一品火鍋排餐】真的超佛心，不只自助吧品項豐富齊全，更讓大家用百元價就能大嗑海鮮，雖然平價但品質也絲毫不馬虎，湯頭堅持每日新鮮熬煮而成，就算便宜也能夠安心大口享用，各位小資族趕快收藏起來!

店家資訊

一品火鍋排餐

粉絲團 : 一品火鍋排餐FB

電話 : 04-756-5950

地址：彰化縣和美鎮和光路128號道東書院旁

營業時間：

星期五 11:00–14:00, 16:30–22:00 星期六 11:00–23:00 星期日 11:00–23:00 星期一 11:00–14:00, 16:30–22:00 星期二 11:00–14:00, 16:30–22:00 星期三 11:00–14:00, 16:30–22:00 星期四 11:00–14:00, 16:30–22:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food