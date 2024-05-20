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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 宜蘭縣員山鄉雷公埤》免門票湧泉戲水景點、落羽松秘境、木樁棧橋、環湖步道

宜蘭縣員山鄉雷公埤》免門票湧泉戲水景點、落羽松秘境、木樁棧橋、環湖步道

2024-05-20 13:15:09 紫色微笑 人氣：342
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紫色微笑

發表篇數：1437篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 員山鄉


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員山景點、宜蘭免門票景點宜蘭玩水景點宜蘭落羽松雷公埤是個天然湧泉的埤塘，免門票且環境優美。有木樁棧橋、環湖步道、露營車，還有落羽松及玩水秘境，戲水區高度約20～30公分，水質清澈見底，清涼無比，還有魚兒悠遊其中，一旁還有落羽松可以遮涼避蔭。附近景點木渠多肉農場三層坪鐵牛車力阿卡羌仔連埤。附近美食：松叁雞棗稻田橘子咖啡魚丸米粉搭配員山一日遊玩起來吧!

雷公埤 景點資訊

  • 地址：宜蘭縣員山鄉永同路三段63-2號
  • 營業時間：全天候24小時開放
  • 電話：無
  • 門票收費：免費

雷公埤 交通停車

  • 【自行開車】Google導航輸入雷公埤即可到達
  • 【停車場】沒有停車場，路邊停車即可
  • 【大眾交通】宜蘭轉運站搭乘葛瑪蘭客運〔755〕雷公埤站下車即可抵達

雷公埤 空間環境

雷公埤是個天然湧泉的埤塘，因為位於主要鄉道上，所以來往的交通頻繁

雷公埤是天然湧泉湖泊，分為上埤及下埤。畫面中是下埤!! 有步道可以行走。安全沒問題

相傳原為小水溝的雷公埤，因遭雷劈中兩側崩塌， 因而形成一座池塘

這是天然湧泉湖泊，水質清澈埤內眾多魚，類悠遊其中

冬季時更可在此觀察渡冬的水鳥生態

步道平整好走，沿途隨處是風景

雷公埤 露營車 鞦韆

餐廳旁的盪鞦韆

天然地下湧泉水注入湖裡，水質相當清澈，清楚地看到魚群

露營車也進駐了！

雷公埤 木樁棧橋

中間還有一座橋! 還滿有藝術感的呢

水質良好，還有水生植物，像是睡蓮、水蘊草…等

還有不少人在此垂釣呢

雷公埤 湧泉戲水秘境

雷公埤有一個小河戲水區，高度約20～30公分

再往裡頭走一段，這一段才是適合玩水的地方啦

從路旁停車地方走到這裏，大約不到2分鐘吧，很近!!

因為小孩玩水所以水才混濁!!

湧泉清澈見底啦！

來囉，動物森友會來捕東西賣錢囉!!

可以水上漂的步道!!

也有像是京都鴨川的跳烏龜呢!

雷公埤 落羽松

這裏還有個小拱橋!!

很好玩的免費戲水地點哦

雷公埤 心得評價

雷公埤是個免門票景點，有環湖步道、木樁棧橋，還有落羽松及玩水秘境可以遮涼避蔭，可以花兩個小時遊憩、拍照。

雷公埤 附近景點美食

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快跟著我們來員山戲水美食一日遊!!

Google地圖導航連結

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