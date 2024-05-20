給個讚

員山景點、、宜蘭免門票景點、宜蘭玩水景點、宜蘭落羽松》【雷公埤】，是個天然湧泉的埤塘，免門票且環境優美。有木樁棧橋、環湖步道、露營車，還有落羽松及玩水秘境，戲水區高度約20～30公分，水質清澈見底，清涼無比，還有魚兒悠遊其中，一旁還有落羽松可以遮涼避蔭。附近景點有木渠多肉農場、三層坪、鐵牛車力阿卡、羌仔連埤。附近美食：松叁雞、棗稻田、橘子咖啡、魚丸米粉，搭配員山一日遊玩起來吧!



熱門景點 ： 宜蘭免門票景點 宜蘭免費觀光工廠、宜蘭最新景點、宜蘭雨天景點

住宿推薦： 宜蘭飯店 親子住宿、溫泉住宿

宜蘭遊懶人包 宜蘭市景點宜蘭市美食 羅東景點羅東美食 頭城景點頭城美食 礁溪景點礁溪美食 員山景點員山美食 冬山景點冬山美食 五結景點五結美食 壯圍景點壯圍美食 三星景點三星美食 蘇澳景點蘇澳美食 宜蘭親子景點 宜蘭幾米 宜蘭二日遊 宜蘭免門票景點 宜蘭室內景點宜蘭親子餐廳 礁溪溫泉宜蘭免費觀光工廠 宜蘭玩水景點宜蘭落羽松

雷公埤 空間環境

【雷公埤】是個天然湧泉的埤塘，因為位於主要鄉道上，所以來往的交通頻繁

雷公埤是天然湧泉湖泊，分為上埤及下埤。畫面中是下埤!! 有步道可以行走。安全沒問題

相傳原為小水溝的雷公埤，因遭雷劈中兩側崩塌， 因而形成一座池塘

這是天然湧泉湖泊，水質清澈埤內眾多魚，類悠遊其中

冬季時更可在此觀察渡冬的水鳥生態

步道平整好走，沿途隨處是風景

雷公埤 露營車 鞦韆

餐廳旁的盪鞦韆

天然地下湧泉水注入湖裡，水質相當清澈，清楚地看到魚群

露營車也進駐了！

雷公埤 木樁棧橋

中間還有一座橋! 還滿有藝術感的呢

水質良好，還有水生植物，像是睡蓮、水蘊草…等

還有不少人在此垂釣呢

雷公埤 湧泉戲水秘境

【雷公埤】有一個小河戲水區，高度約20～30公分

再往裡頭走一段，這一段才是適合玩水的地方啦

從路旁停車地方走到這裏，大約不到2分鐘吧，很近!!

因為小孩玩水所以水才混濁!!

湧泉清澈見底啦！

來囉，動物森友會來捕東西賣錢囉!!

可以水上漂的步道!!

也有像是京都鴨川的跳烏龜呢!

雷公埤 落羽松

這裏還有個小拱橋!!

很好玩的免費戲水地點哦

雷公埤 心得評價

【雷公埤】是個免門票景點，有環湖步道、木樁棧橋，還有落羽松及玩水秘境可以遮涼避蔭，可以花兩個小時遊憩、拍照。

雷公埤 附近景點美食

▼員山鄉美食推薦

▼員山一日遊行程

▼鳳梨屋水上莊園》一泊三食，網美下午茶 彩虹弦月 網紅泡泡屋 鳳梨戲水池

▼

▼池塘邊邊民宿》員山鄉戲水聖地【螃蟹冒泡】旁

延伸閱讀