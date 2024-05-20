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員山景點、、宜蘭免門票景點、宜蘭玩水景點、宜蘭落羽松》【雷公埤】，是個天然湧泉的埤塘，免門票且環境優美。有木樁棧橋、環湖步道、露營車，還有落羽松及玩水秘境，戲水區高度約20～30公分，水質清澈見底，清涼無比，還有魚兒悠遊其中，一旁還有落羽松可以遮涼避蔭。附近景點有木渠多肉農場、三層坪、鐵牛車力阿卡、羌仔連埤。附近美食：松叁雞、棗稻田、橘子咖啡、魚丸米粉，搭配員山一日遊玩起來吧!
雷公埤 景點資訊
- 地址：宜蘭縣員山鄉永同路三段63-2號
- 營業時間：全天候24小時開放
- 電話：無
- 門票收費：免費
雷公埤 交通停車
雷公埤 空間環境
【雷公埤】是個天然湧泉的埤塘，因為位於主要鄉道上，所以來往的交通頻繁
雷公埤是天然湧泉湖泊，分為上埤及下埤。畫面中是下埤!! 有步道可以行走。安全沒問題
相傳原為小水溝的雷公埤，因遭雷劈中兩側崩塌， 因而形成一座池塘
這是天然湧泉湖泊，水質清澈埤內眾多魚，類悠遊其中
冬季時更可在此觀察渡冬的水鳥生態
步道平整好走，沿途隨處是風景
雷公埤 露營車 鞦韆
餐廳旁的盪鞦韆
天然地下湧泉水注入湖裡，水質相當清澈，清楚地看到魚群
露營車也進駐了！
雷公埤 木樁棧橋
中間還有一座橋! 還滿有藝術感的呢
水質良好，還有水生植物，像是睡蓮、水蘊草…等
還有不少人在此垂釣呢
雷公埤 湧泉戲水秘境
【雷公埤】有一個小河戲水區，高度約20～30公分
再往裡頭走一段，這一段才是適合玩水的地方啦
從路旁停車地方走到這裏，大約不到2分鐘吧，很近!!
因為小孩玩水所以水才混濁!!
湧泉清澈見底啦！
來囉，動物森友會來捕東西賣錢囉!!
可以水上漂的步道!!
也有像是京都鴨川的跳烏龜呢!
雷公埤 落羽松
這裏還有個小拱橋!!
很好玩的免費戲水地點哦
雷公埤 心得評價
【雷公埤】是個免門票景點，有環湖步道、木樁棧橋，還有落羽松及玩水秘境可以遮涼避蔭，可以花兩個小時遊憩、拍照。
雷公埤 附近景點美食
▼鳳梨屋水上莊園》一泊三食，網美下午茶 彩虹弦月 網紅泡泡屋 鳳梨戲水池
▼
▼池塘邊邊民宿》員山鄉戲水聖地【螃蟹冒泡】旁
員山戲水 一日遊
快跟著我們來員山戲水美食一日遊!!
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▼員山戲水美食一日遊單篇文章介紹
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