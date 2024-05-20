太棒了！！終於可以在中壢市區吃到好吃的米干，
不用大老遠跑龍崗嚕（開心）
阿美米干（Amay Noodle）是我們平時會去龍崗吃的美食，
一家整體來說都很對味，且環境也相當舒適的一家店；
|阿美米干 中壢店
之前皮皮說，路過時有看到市區有店在裝潢準備開張中，
耶！開幕了，造訪前一天，我還錯過，找不到，
啊！原來店面並不大，但算深吧？！
|阿美米干 中壢店
位於公車站旁，難怪，我只看到等車的人，
第一次造訪的那日，還差一點又錯過了......
還好，還是吃到嚕，開心！！
阿美米干 中壢店
地址：320桃園市中壢區中正路370號
|阿美米干 中壢店
吃過數不清的次數，但因生意太好，所以就沒特別記錄下來，
只在臉書上打卡嚕！
不過，這次想說記錄下來中壢日常生活的美食～阿美米干；
所以上網也查了一下歷史，
其起源可追溯至忠貞新村，這片土地曾是異域孤軍的安身之所，
這支來自雲南的國軍部隊，在國共內戰結束後，拒絕投降，
選擇在滇緬寮山區與共產黨勢力對抗，因此被譽為「異域孤軍」。
|阿美米干 中壢店
民國42年底，這支部隊撤退至台灣，
並在桃園龍岡的忠貞新村定居，結束了漂泊的歲月。
這些異鄉人帶來了雲南、緬甸等地的美食文化，
並在市場中開設了「阿美米干」；
|阿美米干 中壢店
儘管起初只是簡單的米干與高湯，
但隨著顧客自行攜帶各種喜愛的配料前來，
逐漸形成了加料的特殊文化，使阿美米干脫穎而出，
成為龍岡地區的知名美食之一，也有好幾間店，
每次在吃飯時間總是生意超好的呦
|阿美米干 中壢店
這次來到阿美米干中壢新店因只有我一人，
所以也就只能簡單吃吃，點了一碗米干跟涼拌木瓜絲；
看到其他小菜，也有點想吃，但怕吃不完，
所以就作罷嚕！
跟在龍崗的其他店一樣，選項應該也都有，
不過，似乎這裡並未提供大、小碗的選項；
|阿美米干 中壢店 菜單
依舊是菜單在桌上，自己點好後，拿去櫃台結帳買單，
我不記得龍崗是不是能掃描載具跟用Line Pay，
在中壢市的新店，都可以哦！！
|阿美米干 中壢店
要說不一樣的地方，應該就是辣醬（油潑辣子），
沒有放在各桌上，而是放在醬料區
這辣醬是很重要的靈魂，我覺得並不算辣，但十分香，
能吃辣的朋友們可千萬別錯過哦！！
|阿美米干 中壢店
這裡招牌是能一次吃到「蛋、豬肉片、豬肝」三種配料，
但我不愛吃豬肝，所以就點了「蛋、豬肉片」兩種配料，
搭配上清爽口感但濃郁滋味的大骨高湯，
簡單的美味，但卻讓人回味無窮哦！！
點餐的時候，店員會詢問您想要＂蛋包＂或＂蛋花＂，
可依個人喜好，我似乎每次都是點蛋包哦！
|阿美米干 中壢店
搭配的麵條有：米干、米線、黃麵、米粉可選，
我想大多數的人在這裡都是吃米干跟米線，
我似乎也都只點這兩種，
最常點的還是米干嚕
|阿美米干 中壢店
這裡的米干米干的口感適中，不軟爛，
入口時的口感有點像是熟悉的「客家粄條」，
但有更有些嚼勁與Q彈；
米線與米干的口感不同，我們如果是兩人造訪時，
有時也都會點兩種混著吃；
當然米干、米線都能吸入高湯，
但入口的嚼勁與口感可是大不同哦！！
|阿美米干 中壢店
對了，一定要提醒大家要裝上一盤油潑辣子（辣椒）
這味道真棒，微辣級香的滋味，
加入米干或是拿來沾裡頭的肉片都是棒透了！
|阿美米干 中壢店
另外點的涼拌青木瓜絲，
酸甜滋味上頭還灑上了花生粒，
入口很開胃，適合現在漸熱的季節；
這口味跟熟悉的泰式料理不太一樣，
應該是少了濃郁的魚露滋味吧？！
搭配米干，剛剛好
|阿美米干 中壢店
以往也都還會想點破酥包、小菜跟飲料，
但今天，就先簡單吃嚕！
記得龍崗店那裡以前曾吃過有套餐組合，
不過今天在中壢店似乎沒瞧見
|阿美米干 中壢店
另外，在櫃台旁邊還有一個冷藏櫃，
裡頭除了放小菜外，還放有可以外帶的冷藏破酥包...等；
嗯，以後要買這些東西更方便嚕
|阿美米干 中壢店
今日就簡單記錄一下阿美米干（Amay Noodle）中壢店，
喜歡米干的朋友們，可以在中壢市區就能吃得到嚕！
那日有看到年輕的小帥哥，似乎是店長，
好想跟他說，要記得維持好品質哦！
|阿美米干 中壢店
中壢市區還有間來自龍崗的「唐記米干」
以前我們也是很愛吃的，可是市區的這間變得越來越難吃，
到最後，我們就不再去吃了......還是得跑去龍崗，
不過，去了龍崗，要吃米干選項就變得更多，
所以就好久好久沒去吃嚕（笑）
希望這次開來中壢市區的阿美米干（Amay Noodle）可別變了味道哦！！
|阿美米干 中壢店
.............................吃喝玩樂，沒有終點
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