太棒了！！終於可以在中壢市區吃到好吃的米干，

不用大老遠跑龍崗嚕（開心）

阿美米干（Amay Noodle）是我們平時會去龍崗吃的美食，

一家整體來說都很對味，且環境也相當舒適的一家店；

阿美米干 中壢店

之前皮皮說，路過時有看到市區有店在裝潢準備開張中，

耶！開幕了，造訪前一天，我還錯過，找不到，

啊！原來店面並不大，但算深吧？！

阿美米干 中壢店

位於公車站旁，難怪，我只看到等車的人，

第一次造訪的那日，還差一點又錯過了......

還好，還是吃到嚕，開心！！

阿美米干 中壢店

地址：320桃園市中壢區中正路370號

阿美米干 中壢店

吃過數不清的次數，但因生意太好，所以就沒特別記錄下來，

只在臉書上打卡嚕！

不過，這次想說記錄下來中壢日常生活的美食～阿美米干；

所以上網也查了一下歷史，

其起源可追溯至忠貞新村，這片土地曾是異域孤軍的安身之所，

這支來自雲南的國軍部隊，在國共內戰結束後，拒絕投降，

選擇在滇緬寮山區與共產黨勢力對抗，因此被譽為「異域孤軍」。

阿美米干 中壢店

民國42年底，這支部隊撤退至台灣，

並在桃園龍岡的忠貞新村定居，結束了漂泊的歲月。

這些異鄉人帶來了雲南、緬甸等地的美食文化，

並在市場中開設了「阿美米干」；

阿美米干 中壢店

儘管起初只是簡單的米干與高湯，

但隨著顧客自行攜帶各種喜愛的配料前來，

逐漸形成了加料的特殊文化，使阿美米干脫穎而出，

成為龍岡地區的知名美食之一，也有好幾間店，

每次在吃飯時間總是生意超好的呦

阿美米干 中壢店

這次來到阿美米干中壢新店因只有我一人，

所以也就只能簡單吃吃，點了一碗米干跟涼拌木瓜絲；

看到其他小菜，也有點想吃，但怕吃不完，

所以就作罷嚕！

跟在龍崗的其他店一樣，選項應該也都有，

不過，似乎這裡並未提供大、小碗的選項；

阿美米干 中壢店 菜單

依舊是菜單在桌上，自己點好後，拿去櫃台結帳買單，

我不記得龍崗是不是能掃描載具跟用Line Pay，

在中壢市的新店，都可以哦！！

阿美米干 中壢店

要說不一樣的地方，應該就是辣醬（油潑辣子），

沒有放在各桌上，而是放在醬料區

這辣醬是很重要的靈魂，我覺得並不算辣，但十分香，

能吃辣的朋友們可千萬別錯過哦！！

阿美米干 中壢店

這裡招牌是能一次吃到「蛋、豬肉片、豬肝」三種配料，

但我不愛吃豬肝，所以就點了「蛋、豬肉片」兩種配料，

搭配上清爽口感但濃郁滋味的大骨高湯，

簡單的美味，但卻讓人回味無窮哦！！

點餐的時候，店員會詢問您想要＂蛋包＂或＂蛋花＂，

可依個人喜好，我似乎每次都是點蛋包哦！

阿美米干 中壢店

搭配的麵條有：米干、米線、黃麵、米粉可選，

我想大多數的人在這裡都是吃米干跟米線，

我似乎也都只點這兩種，

最常點的還是米干嚕

阿美米干 中壢店

這裡的米干米干的口感適中，不軟爛，

入口時的口感有點像是熟悉的「客家粄條」，

但有更有些嚼勁與Q彈；

米線與米干的口感不同，我們如果是兩人造訪時，

有時也都會點兩種混著吃；

當然米干、米線都能吸入高湯，

但入口的嚼勁與口感可是大不同哦！！

阿美米干 中壢店

對了，一定要提醒大家要裝上一盤油潑辣子（辣椒）

這味道真棒，微辣級香的滋味，

加入米干或是拿來沾裡頭的肉片都是棒透了！

阿美米干 中壢店

另外點的涼拌青木瓜絲，

酸甜滋味上頭還灑上了花生粒，

入口很開胃，適合現在漸熱的季節；

這口味跟熟悉的泰式料理不太一樣，

應該是少了濃郁的魚露滋味吧？！

搭配米干，剛剛好

阿美米干 中壢店

以往也都還會想點破酥包、小菜跟飲料，

但今天，就先簡單吃嚕！

記得龍崗店那裡以前曾吃過有套餐組合，

不過今天在中壢店似乎沒瞧見

阿美米干 中壢店

另外，在櫃台旁邊還有一個冷藏櫃，

裡頭除了放小菜外，還放有可以外帶的冷藏破酥包...等；

嗯，以後要買這些東西更方便嚕

阿美米干 中壢店

今日就簡單記錄一下阿美米干（Amay Noodle）中壢店，

喜歡米干的朋友們，可以在中壢市區就能吃得到嚕！

那日有看到年輕的小帥哥，似乎是店長，

好想跟他說，要記得維持好品質哦！

阿美米干 中壢店

中壢市區還有間來自龍崗的「唐記米干」

以前我們也是很愛吃的，可是市區的這間變得越來越難吃，

到最後，我們就不再去吃了......還是得跑去龍崗，

不過，去了龍崗，要吃米干選項就變得更多，

所以就好久好久沒去吃嚕（笑）

希望這次開來中壢市區的阿美米干（Amay Noodle）可別變了味道哦！！

阿美米干 中壢店

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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