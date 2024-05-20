台北印度料理_亞瑟蘭印度餐廳─清真認證餐廳，秒飛印度吃咖哩！印度主廚自製印度香料超道地，老饕推薦必點噴香「印式蝦仁香料炒飯」、濃郁系「奶油咖哩雞」、鬆軟「鷹嘴豆」配有麵香的印度烤餅「全麥千層烤餅」，還有爆香涮嘴「火紅乳酸碳烤雞」，暖心幸福系「輕飲印度熱奶茶」_附菜單，芝山捷運站美食、士林餐廳推薦、士林餐廳聚餐、士林午餐、印度料理推薦、Dcard推薦士林餐廳

目錄索引

「台北印度料理」

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亞瑟蘭印度餐廳在哪裡

亞瑟蘭印度餐廳位於台北市士林區德行西路114號，近芝山捷運站、台灣戲曲中心、國立傳統藝術中心，附近有公車站、捷運站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，大眾運輸便捷、好停車。

亞瑟蘭印度餐廳環境_餐點特色

「異國風情用餐空間_秒飛印度吃美食」

「清真認證餐廳_自製印度香料」

「印度主廚_道地印度料理」

交通_停車資訊

大眾運輸：捷運_芝山捷運站2號出口，走路3分鐘、公車_德行西路站 ，走路1分鐘

機車：附近機車停車格_德行西路上

汽車：附近汽車收費停車格_德行西路上、俥亭停車場_戲曲中心場，走路1分鐘

交通指引_亞瑟蘭印度餐廳

台灣戲曲中心附近_芝山捷運站2號出口_機車停車格_汽車收費停車格_ 汽車收費停車場

選址於台北市士林區德行西路的亞瑟蘭印度餐廳，鄰近台灣戲曲中心、國立傳統藝術中心，附近有公車站、捷運站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，距離大眾運輸站點近、好停車，免擔心找不到停車位，適合聚餐。

亞瑟蘭印度餐廳環境開箱

印度餐廳門口

月中晚餐時間，跟一起出差的夥伴們到已收藏到印度料理推薦口袋名單許久的高評價台北印度料理─亞瑟蘭印度餐廳，吃晚餐。

搭乘捷運到芝山捷運站下車後，從2號出口往台灣戲曲中心的方向走，大約3分鐘即抵達位於台北市士林區德行西路的亞瑟蘭印度餐廳。

營業時間

亞瑟蘭印度餐廳營業時間為：

一~日 11：30~14：30；17：00~21：30 (週二公休)

亞瑟蘭印度餐廳_接待區

接待區

以印度主廚為首的亞瑟蘭印度餐廳，採全英文溝通。

走進餐廳，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位，確認要選擇的餐點再到此區點餐、結帳。

付款方式

在亞瑟蘭印度餐廳用餐、外帶餐食，可使用：現金、LinePay等方式付款。

亞瑟蘭印度餐廳_開放式用餐空間

1F開放式用餐空間

在加入許多印度元素、所營造的濃厚異國風情空間裡，設有2人桌、4人桌；2F用餐空間有6人桌。

大於4人用餐，可先打電話到亞瑟蘭印度餐廳預訂座位，方便外場人員先行將用餐桌合併。

4人桌

餐桌擺設

在饕客入座前，早已將用餐時會使用到的個人桌巾、分食盤、餐具、水杯、飲用水、紙巾、菜單等，備妥於桌面上。

亞瑟蘭印度餐廳餐點分享

人氣TOP1_奶油咖哩雞

奶油咖哩雞 380元

加入多種自磨印度香料的印度主廚秘製奶油醬汁，絕對是「奶油咖哩雞」的靈魂！

每一塊雞肉在料理過程中完美地跟奶油醬結合，直接吃享受入口的濃厚印度風味咖哩，或者包入全麥千層烤餅搭著吃，都好吃~

人氣TOP2_印式蝦仁香料炒飯

印式蝦仁香料炒飯 兩人份 420元

不撈不知道，一撈嚇一跳的爆料系「印式蝦仁香料炒飯」！？

用湯匙隨便一撈，都可以看到刷滿存在感的大尾蝦仁，搭著香氣層次豐富、微辣的香Q炒飯一起吃，好滿足。

人氣TOP3_火紅乳酸碳烤雞

火紅乳酸碳烤雞 四塊 330元

直接刷新好吃烤雞排名！

印度主廚秘製印式醃料醃製雞肉，在碳烤過程中加入優格，可以吃到醃料、優格結合的酸、甜、香、辣，整體辣感是溫和不刺激的那種，吃完一塊會想再吃一塊。

人氣TOP4_全麥千層烤餅

全麥千層烤餅 80元

連全麥千層烤餅都是自製的，用心推推~

直接吃可以吃到真材實料堆疊的小麥香氣，抹上奶油咖哩雞的醬汁、包入鷹嘴豆增添口感風味層次，也有搭。

人氣TOP5_涼拌鷹嘴豆

涼拌鷹嘴豆 150元

煮到綿綿桑桑的鷹嘴豆，拌點番茄醬增添風味，直接吃蠻適合作為開胃菜享用的。

人氣飲品_輕飲印度熱奶茶

輕飲印度熱奶茶 80元

由飄洋過海進口印度茶葉、牛奶、香料、糖混和的暖心輕飲印度熱奶茶，整體甜度蠻剛好的、大概是飲料店的3分糖~5分糖之間，香氣飽滿不甜膩。

消費資訊

用餐日期：2024_04

付款方式：現金、LinePay

內用另加10%服務費

台北印度料理，走進清真認真餐廳之一的亞瑟蘭印度餐廳，嚐嚐印度主廚掌勺的道地印度料理。

在充滿異國風情的溫馨空間裡，分食這餐點的：料好實在層層堆疊香氣層次的濃郁系「奶油咖哩雞」、多尾大蝦仁「印式蝦仁香料炒飯」、辣感溫和香噴噴「火紅乳酸碳烤雞」、真材實料有麵香的手工「全麥千層烤餅」、料理至鬆軟綿密的「涼拌鷹嘴豆」。

會想把這家，享用完一輪無地雷的道地印度料理，收入印度料理推薦口袋名單，之後再訪。

台北印度料理_清真認證餐廳_亞瑟蘭印度餐廳菜單 (來源：亞瑟蘭印度餐廳FB粉絲頁，2024_04 )

台北印度料理_清真認證餐廳_亞瑟蘭印度餐廳菜單 (來源：亞瑟蘭印度餐廳FB粉絲頁，2024_04 )

台北印度料理_清真認證餐廳_亞瑟蘭印度餐廳菜單 (來源：亞瑟蘭印度餐廳FB粉絲頁，2024_04 )

亞瑟蘭印度餐廳

類型：台北印度料理_清真認證餐廳_士林餐廳推薦_士林餐廳聚餐_士林午餐_印度料理推薦_Dcard推薦士林餐廳

設施：洗手間

⏰ 營業時間

一~日 11：30~14：30；17：00~21：30 (週二公休)

📍 地址：台北市士林區德行西路114號

📞 電話：02-2834-3303



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