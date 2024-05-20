根據調查，台灣餐廳的平均壽命為 4.1 年，更不用說是競爭激烈的燒肉界，能夠存活的年限勢必更短。但是，今天我們要去品嚐的「燒肉屋-蘆洲店」，卻從 2001 年開幕至今，已經進入第 24 個年頭；不但挺過 COVID 19 百業蕭條的嚴酷考驗，更在強敵環伺的徐匯中學商圈繼續飄香發熱，到底是憑藉什麼過人9魅力？我們今天要好好來一探究竟。

「燒肉屋-蘆洲店」從外觀就可以看出典型的日式風格，進門處是素雅的小小櫃台，後面張著一張大大的烤肉照片，生動得彷彿能聞到燒肉的香味。左邊牆上有一個小黑板，列出餐廳最受歡迎的 TOP 5 ，提供初來乍到的顧客一盞明燈。

日式餐廳的裝潢，以木質為主調，溫馨內斂。方正的格局，座位區分成三大區；從天花板垂下來的抽煙管，像吊在空中的機器人，張牙舞爪的樣子，透著一絲活潑的童趣。

臨街一面，有三個半包廂，木桌木椅，坐感舒適。燈光夠亮，燒烤沒有問題，卻不會太亮，沒有刺眼的問題。我首先注意到的是環境維持得很好，不僅地面、桌面乾爽，不油不膩，甚至連空氣也清新得沒有一絲異味。這點在一家新餐廳也許是很平常的事，但在一家已經經營了超過 20 年的老餐廳，就是了不得的事情！

整個餐廳座位以雙人座和 4 人座為主，只有一區 6 人座，以及一間包廂。6 人座旁的牆上有上市新品的廣告，這是沒有列印在菜單上的品項，喜歡嚐鮮的朋友，點菜時可列入參考。

我們來得早，很幸運被安排在臨街的半包廂座。坐定之後，服務生先送上飲料單，有 SAPPORO 桶裝生啤酒，140/杯；以及＂巨峰葡萄、芒果果泥、岩鹽荔枝、蜜桃果泥、海鹽檸檬、和歌山梅＂口味的沙瓦 ( 含酒精 ) 或氣泡水 ( 無酒精 ) ，145元/杯。

正當老婆在挑選飲料的時候，我注意到一件驚人的事情，那就是這裡的抽油煙機，乾淨得非常不科學！請注意看照片中的抽油煙機，不但裡外擦得像新的一樣，就連最難清理的網狀中心，也沒有一絲油汙！我不知道到底要花多少心力，才能做到這種地步？見微知著，由此可見店裡的食材衛生，應該也能會做得很確實才對！從這一個細節，我似乎開始理解，為什麼「燒肉屋-蘆洲店」能屹立不搖 20 幾年的原因了。

因為今天我們開車前來，所以不喝酒，老婆最終選了＂巨峰葡萄＂和＂芒果果泥＂兩種口味的氣泡飲。吃燒肉配氣泡飲特別爽，冰涼透頂，而且不會太甜，解油膩、去口腔餘味的效果非常棒！

現在餐飲業競爭激烈，所以常會有一些優惠措施，加入會員享好禮，就是其中之一，「燒肉屋-蘆洲店」也不例外。只要掃碼加入會員，就送入會禮。成為會員之後，每消費 100 元就可以集一點，集滿 15 點之後，就可兌換贈品。若是你在加入的 6 個月內，消費滿 10000 元，除了集點外，還可以晉升為 VIP 會員，享主食類 9 折的優惠；更讚的是 VIP 會員，生日當天來店用餐，還可享有主食 7 折的大優惠。趕快拿起你的手機，訂好行事曆，以免錯過哦！

📢加碼放送！！！【#五月燒肉屋（蘆洲店）淑女夜特別活動】🌟

五月份每週三晚上來點小浪漫！

不論是夫妻、閨蜜、情侶，爸爸帶著女兒也超適合！

來店用餐每桌次均可享一份免費美味～

選擇咱們的人氣「牛培根」或道地「北海道小倉紅豆餅」（二選一）

「燒肉屋-蘆洲店」的菜單做得很精美，菜名除了中文之外也有日文，據說是因為店裡常有日本顧客上門的緣故。

店員送上菜單之後，接著送上一盤醬料，我無意間摸了一下，發現整盤醬料竟然都是冰的！代表這裡的醬料都是冷藏低溫保存。

常在外面用餐的朋友應該都知道，餐廳的食安最令人擔心的環節之一，就是醬料的衛生。許多偷懶的商家，打烊之後，直接將醬料放在桌上，根本沒有用心保存。姑且不論長時間曝露在室溫下，醬料是否會變質的問題，光是夜晚無人時，小強出沒汙染醬料的問題，就令人十分擔心。若是每家餐廳都能在打烊之後，都能學習「燒肉屋-蘆洲店」的作法，確實冰存醬料，我想食安問題應該會少很多。

店家提供的醬料有＂燒肉醬、味噌醬、韓式辣椒醬、蒜泥、胡椒鹽、七味粉＂，我們聽從店員的建議，將燒肉醬、味噌醬、和每天新鮮手作的蒜泥，混合做成沾醬，聽說這是燒肉達人傳授的黃金比例。

根據一位米其林燒肉店主廚的說法，同一種肉一次最多只能吃三片，否則容易膩；如果你非要吃超過三片，那就可以沾不同的醬料來改變口味。這個方法我身體力行，確實有效，大家不妨試試。

除了醬料，每桌都會提供一壺當天現熬的免費雞湯，吃燒肉前喝一碗，可以暖胃。雞湯口味淡雅，不油不膩，吃燒肉時搭配著喝也不錯。

牛肉日式丼飯+蛋 NT$160 元

燒烤需要時間，所以我們加點了一碗日式丼飯，可以在烤肉的時候用來填飽肚子。

吃丼飯之前，要先戳破生雞蛋，然後和牛肉片一起和一和，讓每一片牛肉都裹上金黃的蛋液，增加牛肉的香氣和順滑口感。

老婆不吃飯只吃肉，所以用筷子；我喜歡用湯匙，將牛肉、泡菜、白飯一口塞。「燒肉屋-蘆洲店」專營美國牛肉，牛肉片牛味十足，軟嫩與嚼勁兼具，配上爽辣脆口的泡菜，Q 彈帶勁，帶有淡淡芋香的台東關山米，每一口都是美味。

上等牛五花肉 NT$350 元

上等牛五花肉是牛的胸腹部，油脂豐富，口感非常滑順。一般的牛五花油脂過多，吃多易膩，這盤上等牛五花的油脂恰到好處。

日式炭火的魅力在於溫度高達攝氏五、六百度，比起一般明火的穿透力強，熱力可直達食物中心，使其內外均熟。不會有表層熟了，中心卻是生的，或者中心剛熟，外表卻焦了的窘況。而且「燒肉屋-蘆洲店」的豬、牛肉都是上等冷藏肉，切得也比較厚，所以不會有肉片沾黏在烤網上的情形。

上等牛五花肉的油脂多，肉質軟嫩無比，對於熟度的容忍值也比較大，不管烤幾分熟都好吃。我覺得不必沾任何醬，單吃就鮮甜無比，不過沾上剛剛特調的醬一起吃，也別有風味。

豬五花肉 NT$190 元

豬五花肉一向是我的罩門，只因我對豬肉的腥臊味最為敏感，所以豬五花肉的品質，我不用吃，光是聞，就聞得出來。

沒想到今天來「燒肉屋-蘆洲店」，我竟然吃了好幾塊豬五花，連老婆也感到驚訝！其實原因很簡單，只要食材夠新鮮，沒有了臭味，那麼面對炭火上發出濃郁香氣的美味，又有誰能抗拒得了誘惑？

豬五花畢竟油脂多了點，多吃幾塊還是會膩，這時候韓式蘿蔔就是最好的解膩良方。一盤只要 NT$75 元，夾一塊包在肉裡，不管是牛肉或是豬肉，美味都會瞬間提升。微辣的滋味，脆口多汁，補足了燒肉的水分，減低了油脂的膩口，更刺激了味蕾的靈敏度，這它是最佳配角絕不為過。點菜時，別忘了點上一盤，單吃、配肉兩相宜。

美國極黑和牛板腱 NT$445 元

美國「極黑牛」以其柔嫩多汁的肉質，以及漂亮的油花，獲得 Buttery Knife Beef 美稱。市售美國極黑和牛板腱，每 100 公克要價約 250 元，這麼大一盤才賣 NT$445 元，堪稱物超所值！

燒肉之所以迷人，除了可以滿足口腹之慾，DIY 的樂趣也是重要原因之一；不過，若是遇到肉片一放上網就沾黏的情形，就會興趣全消。「燒肉屋-蘆洲店」應該是我們吃過，肉片最不會沾黏的燒肉店，所以老婆興致很高，烤得眉開眼笑。

一般的板腱牛肉，中間有一根透明的筋，脂肪少，肉結實；但是極黑和牛板腱的筋，一烤就化，油脂也極為豐富，所以肉質更偏向於軟嫩適中，還有些微的嚼感。烤至七到八分熟，口感最好；若是搭配日式風味的昆布鹽一起吃，咀嚼之後會多了一股有如梅粉的清新香味，非常迷人。建議來「燒肉屋-蘆洲店」的朋友，這道「美國極黑和牛板腱」，一定要點起來！

椒鹽雞腿肉 NT$190元

愛吃烤肉的朋友應該都知道，雞腿肉相當厚，所以很難烤得好。但是這盤椒鹽雞腿肉不一樣，不惜費工去骨、去皮、去脂肪，還切成適口的大小，超貼心！

放在盤子裡不覺得多，一塊塊放上烤網，才知道原來雞腿肉的分量還真不少。事實證明事前處理得好，烤起來就事半功倍，很快就焦香撲鼻，惹人垂涎。

雖然店家很低調，不會特別強調這是什麼雞，不過品質絕對是吃得出來的。我一吃就知道這絕對是非常新鮮的雞肉，因為肉質的彈性和鮮甜度，真的不是蓋的。＂外焦內嫩＂在這裡不是形容詞，而是實實在在的事實！就連一向不太發表口感的老婆都讚不絕口，說這是她吃過燒肉店裡，雞肉最好吃的一家。

山藥 NT$120元

山藥營業價值高，又能護胃，燒烤時來一盤，對身體好處多多。看切面的大小和表皮的顏色，就知道是來自日本的進口山藥，細細長長，含水量特高。

日本山藥含有大量的黏液蛋白質，對於維持血管彈性很有幫助，也可以滋潤肺部。燒烤的方法也很簡單，就是烤到兩邊都收汁即可。烤過的日本山藥有微微洋芋片的香味，口感硬脆，和台灣山藥粉粉的口感很不一樣。外表雖然看起來稍乾，但是裡面還保留足夠的水分，爽脆與綿密的口感兼具。在吃完大魚大肉之後，來上幾片，美味可口又有解膩的效果。

干貝2顆 NT$200元

吃完肉類，總要來道海鮮，海陸均衡一下。老婆和我最近迷上日本生食級干貝，說什麼都要點一盤來解解饞。

這兩個生食級干貝也太大，口說無憑，和旁邊的日本山藥比一下，就知道尺寸有多驚人！在美式賣場買過生食級干貝的朋友應該知道，這種尺寸的干貝有多高貴！這裡一顆竟然只賣 100 元，不吃真的對不起自己。

從側面看，厚度也很嚇人，目測超過 2 公分。因為是生食級，所以烤幾分熟都好吃，端看各人的喜好，我們習慣烤到兩面都發出香氣。夾起後放入口中，體會牙齒如刀切豆腐，絲滑劃過干貝後，鮮美滋味爆發，從口腔漫延到鼻腔，久久不息的魅力。這種的幸福的感覺，值得再三回味！

花生麻糬 NT125 元

做為這頓大餐的完美句點，甜點是不可或缺的一環，而花生麻糬就是老婆的首選。

炭烤麻糬是一件很療癒的過程，看著它受熱後慢慢膨脹起來的模樣，大部分的女生應該都難以抗拒吧！

炭香逼人的麻糬，先沾滿煉乳，再滾上一層厚厚的花生粉，然後一口吃下，外酥內黏，甜滋滋的滋味，叫人怎能不愛它？

兩個小時的用餐，從光可鑑人的抽油煙機，到用心冰存的醬料，再到不會出水、不會黏網的優良食材，還有物美價廉的行銷策略，我終於了解「燒肉屋-蘆洲店」能在徐匯中學捷運站周邊，餐飲業的一級戰區，屹立不搖二十幾個年頭的真正原因。其實說白了也很簡單，無非就是用心做好每一個細節，堅持使用上等食材，確保每一道菜餚都達到完美的口感和風味，再加上平實超值的訂價，如此而已！

你想體會日式炭火的魅力嗎？來一趟「燒肉屋-蘆洲店」，讓我們一同沉浸在炭火的魅力之中，品嘗無與倫比的燒肉美味吧！

🎀燒肉屋-蘆洲店

🏡店址：新北市蘆洲區永安北路二段8巷14號

☎️電話：02-82855521

🕐營業時間：平日17：30~23：30 ； 假日17：00~23：30

👉FB官網：https://www.facebook.com/yakiniku1688

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