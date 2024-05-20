BAKER Hair Salon 台中豐原染髮推薦｜ 趁著轉換新工作之餘，來顆嶄新髮型，營造美好印象！

位在豐原的BAKER Hair Salon，店面韓系簡約裝潢，採全預約制，價格公開透明不強迫推銷，設計師專業手藝精湛，首次前往也能安心自在！這次設計師幫好友將髮色染淺，襯膚又溫柔，搭配5D護髮，讓秀髮亮麗又有光澤，煥然一新氣質激增，水水們猶如第二生命的頭毛，還在煩惱找誰呵護嗎？不妨先來看看這次的體驗吧

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BAKER Hair Salon 在哪裡？

今年新開幕 BAKER Hair Salon，位在臺中市葫蘆墩文化中心的對面，離豐原火車站也不遠，周邊備有停車場，開車前往相當便利

BAKER Hair Salon

地址：台中市豐原區圓環東路717號

電話：04-2515-9717

時間：一至六10:30–19:00；日10:30–17:00

預約制，線上預約: lin.ee/KQKyY6O

髮型諮詢，請加入官方ʟɪɴᴇ :@baker9717

BAKER Hair Salon 環境

BAKER Hair Salon 店內走韓系簡約風格，溫柔的圓弧設計，優雅配色，給人種明亮清新感受，每次來美髮我最在意的椅子，寬敞好坐，座位間隔也備有一定距離，讓長時間的變髮過程相當舒適！

洗髮區座位一樣寬敞舒適

喜歡較為隱私的變髮空間，後方也有半開放包廂感空間，讓你變髮更安心自在

長時間的變髮，BAKER Hair Salon 也提供小點心與茶水

BAKER Hair Salon 染髮

友人這次因要轉換新工作，決定改造髮型來點新氣象，因原先頭髮偏厚重無造型，下擺又打過薄易翹，與設計師討論後，先稍作修剪後，再將髮色染淺，選擇增添輕盈感

全店採預約制，保有更優質服務品質，想來店體驗g，記得先在線上預約諮詢，髮型師能在第一時間就更清楚了解髮況，現場會再和客人細部討論，變髮價格合宜且公開透明，也不會強迫推銷，美髮過程輕鬆自在無壓力

線上預約: lin.ee/KQKyY6O

髮型諮詢官方ʟɪɴᴇ :@baker9717

開始變髮前先將頭髮洗淨，選用義大利進口洗髮精，輕盈芬芳香氣，令人感到舒心

髮型修剪

在濕髮狀態進行髮型修剪，將下擺過薄髮尾，透過修剪撐出髮尾厚度

設計師細心修剪下，不僅頭髮毛躁狀況改善許多，也讓整體變得更有型

頭皮隔離

開始染髮前，使用日本天然的米糠油塗抹於頭皮，好好保護頭皮，更減緩染髮中的不適感

染髮上色

緊接著上色！設計師針對我朋友的膚色，細心與她討論色澤，決定以紫灰帶點綠的色澤，會讓膚色更為明亮，看著設計師俐落的依序刷上染膏，好期待好友染完的樣子

靜待染膏與頭毛產生變化，約15分鐘後，設計師來檢查染膏上色程度，顏色到位就準備去沖水囉

率先將染劑沖掉，接著使用去雙氧讓染劑不殘留於髮絲，再用洗髮精整個沖洗一遍

BAKER Hair Salon 護髮

染後頭毛難免受損，此時護髮更顯重要！BAKER Hair Salon 使用三步驟沙龍護髮，由內而外的多重呵護，讓染後髮質依然耀眼柔順，率先第一劑使用角蛋白，從髮質內部打底

再上第二劑加強髮尾，內含松果菊精華助於毛髮修護，以按壓方式細心呵護每寸秀髮

運用霧化機加強護髮吸收，透過霧化效果，水粒子分子極小，能細緻滲透至毛髮內部，達到保水保濕成效

接著第三劑 內含玻尿酸做護髮最後補強，搭配熱敷與按摩真的超享受

經由護髮吹整後，染後呈現偏咖啡色頭髮，多了幾分柔美

接著設計師將瀏海細心修剪，讓整體更有型

最後設計師用電棒將髮尾捲成Ｃ字彎，讓整體造型看起來更立體

好友從黑直髮無造型樣貌，搖身一變成日系質感OL，溫柔淺咖髮色，讓肌膚提亮一階氣色也變好，透過護髮呵護秀髮，亮麗又有光澤，搭配電棒造型營造的捲度，髮型更加立體輕盈

經過一兩週後，好友染髮色澤依舊維持，持色度相當不錯，搭配編髮造型，讓髮型更有層次感，人人看到都激賞好友這次新髮色，好友自身也是相當滿意呢

BAKER Hair Salon 全預約制的美髮服務，從事前諮詢到現場設計師與顧客討論，變髮過程及後續整理髮型教導，每個環節都很細緻用心，為每人量身打造適合髮型！這次好友趁著轉換新工作之際，將髮色染淺，修剪層次，讓整體看起來襯膚也更有朝氣，想讓自己來點不一樣，又有所顧慮，不妨來趟BAKER Hair Salon，會有截然不同的全新感受唷

以上文章就提供給大家參考～

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