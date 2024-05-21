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完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道家庭聚餐!

2024-05-21 00:51:00 靜怡＆大顆呆 人氣：121
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2221篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：完鍋子熱炒
phone02-8771 3603
place台北市松山區市民大道四段159號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

市民大道熱炒聚餐推薦【完鍋子熱炒】，多達上百道熱炒平價美味

除了適合家庭、朋友聚餐外，也有提供包廂及包場服務

可容納30人的包廂有KTV可以歡唱，點唱機每月還會更新歌單喔

無論舉辦尾牙、春酒、謝師宴、生日慶或商務聚餐都適合！

或是像我們一樣小家庭單純來用餐也很可以，大人小孩都吃得滿足開心！

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道家庭聚餐!

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

完鍋子熱炒就在車水馬龍的市民大道上

雖然周圍美食店家很多，但完鍋子熱炒生意相當好

距離捷運忠孝敦化站步行約5分鐘

開車前來可以將車子停放在市民大道停車場，交通便利！

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道ADD:台北市松山區市民大道四段159號

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道TEL:02 8771 3603

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道營業時間:17:00-00:00

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道粉絲專頁

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

店內氛圍不錯，大紅燈籠高高掛，喜氣熱鬧

生意也挺好的，我們平日晚餐來用餐幾乎客滿，建議用餐前要先訂位

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

完鍋子熱炒一樓可供約50人用餐，可包場

地下一樓有可容納30人的KTV包廂，當天就有人在包廂聚餐唱歌，超嗨的！

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

飲料及酒類在冰箱內，需要自取，餐後結帳

酒類品項多，可以依個人喜好選擇

（貼心提醒：飲酒過量，有害健康）

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

沒有要飲酒作樂，像我們一樣喝喝飲料也可以

選了小朋友最愛的可爾必思來配餐

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

完鍋子熱炒菜單及價格

料理品項多，將近達150道美味料理讓大家選擇

價格公開透明，還可選擇大小份

很貼心的提供口味調整，需要調整提前告知服務人員即可

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

熱炒的每道料理幾乎都是白飯殺手

完鍋子熱炒白飯免費無限供應，真是太棒了

白飯煮得恰到好處，粒粒分明，我們每人都至少吃兩碗！

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

清炒高麗菜 $120

沒想到在東區這樣精華地段還有這麼平易近人的熱炒店家

這盤只要百元真的很划算，份量很多！

而且炒得完全不馬虎，除了高麗菜，還有加入紅蘿蔔、筍片及木耳拌炒

炒後的高麗菜色澤很美，吃起來爽脆清甜，色香味俱全

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

鐵板豆腐 $200

一端上桌鐵板香氣撲鼻的鐵板豆腐

焦脆的豆腐口感軟嫩又入味，小朋友好喜歡，直呼好吃

就連醬汁也不放過，拿來拌飯吃

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

蔥爆牛肉 $180

每次吃熱炒我們家都會點的蔥爆牛肉也是讓我們大滿意

牛肉很多，不會像有些店家都是蔥比肉多，吃起來很滿足

濃郁的蔥香及肉香，紮實美味下飯！

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

鳳梨果律蝦球 $240

小朋友很愛的蝦球新鮮大顆

蝦球酥脆的口感搭上滑順的美乃滋與香甜鳳梨，香脆鮮彈，會一顆接一顆

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

三杯雞 $250

鍋氣十足的三杯雞，色澤及香氣都很誘人

雞肉多且大塊，肉質軟嫩Ｑ彈、醬香濃郁，超下飯！

完鍋子熱炒 ❙ 東區熱炒推薦，有KTV包廂、可包場，市民大道

讓我們吃完超滿意的完鍋子熱炒，每道料理都下飯美味，價格也不貴

我們點的這幾道料理價格都只要一百多、兩百多

加起來不用千元就有牛肉、有雞肉、有蝦球、有青菜、有豆腐，真的很划算

重點是每道都好吃無雷，環境空間更是適合聚餐、包場等活動

如果你再找東區聚餐或是市民大道熱炒餐廳，推薦完鍋子熱炒給大家！

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