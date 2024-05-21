員林火鍋推薦肉多多火鍋員林育英店｜大學生最愛自助吧吃到飽的火鍋宵夜名店～激推爆炒招牌石頭湯、川府麻辣湯

網友一致推薦的宵夜名店爆炒招牌石頭湯在這！員林火鍋美食餐廳推薦肉多多火鍋員林育英店，肉多多在火鍋界中很有名，而且光是這爆紅的石頭湯就讓人瘋狂喜歡，之前我也是兩週吃一次肉多多完全愛到翻！火鍋真的就是Kiwi日常喜愛吃的～而且喜歡肉多多的最大原因是品質穩定、肉又多、會員禮好康拿不完，難怪已經開了近50家直營店。在朋友的口耳相傳下，就連網路評價也都很厲害，從白天到宵夜不間斷，完全就是大學生最愛選擇的自助吧吃到飽的宵夜名店，不推不行呀！自助吧中也有新鮮蔬菜、火鍋料、飲品、冰淇淋、霜淇淋、主食無限放題，肉多多就是讓你吃的超過癮，而且爆炒招牌石頭湯、爆炒川府麻辣湯、蒜香雞白湯鍋，餐點上有活力培根豬、美國牛腹肉、海鮮、單點藍鑽蝦6隻，加入會員禮就有送肉盤，累積點數越多送的越多，我們的活力梅花豬都是累計點數換的呦！過生日就來肉多多，生日肉蛋糕層層疊疊的肉肉很霸氣，難怪肉多多火鍋CP值好高，貼心又有會員集點，送的餐點也都很不錯，喜歡火鍋的朋友們，絕對要來嚐鮮呀！

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肉多多火鍋員林育英店在哪？

員林火鍋推薦肉多多火鍋員林育英店，肉多多火鍋位在彰化縣員林市育英路38-1號，鄰近員林圖書館、員林公園、員林國宅，來這用餐真的是走氣派風～旁邊也有提供停車處，前面也可以停機車，來到這用餐也方便至極，想要在員林火鍋蔬菜吃到飽又新鮮，到員林肉多多火鍋就對了。

肉多多火鍋員林育英店內部環境

只要提起員林要吃什麼，我們偶爾就會到肉多多火鍋員林育英店用餐，假日來訪用餐建議事先訂位以免無座位，我們到訪後有好多的客人在等待帶位，這天來用餐，每區域都是人潮滿滿，一點也不誇張呀！

肉多多火鍋員林育英店的等待區域中有迎賓水、蜂蜜檸檬可以先自行取用。

肉多多火鍋員林育英店整個環境上很棒，通透的落地玻璃窗，中島型的單人座位，多人座位，還有半露天的座位區域，空間設計上會讓人想要再入內用餐呀！

沒有半小時這裡就滿了，肉多多育英店完全座無虛席，可見生意真的超好的呀！

我們坐在靠窗位置，因為有小朋友的緣故，所以角落區域也比較適合，仔細看看這裡容納的下百人都沒問題，想跟同事聚餐也都很方便，家庭聚會也很不錯，動線分明又高挑設計，在這用餐很舒適。

左看右看都是人潮的火鍋店，肉多多火鍋員林育英店真的好夯呀，吹冷氣吃火鍋感覺甚好呢～

肉多多火鍋員林育英店消費資訊

用餐方式以90分鐘為限制

每人酌收10%清潔費

90cm以下孩童免費

91-140cm 酌收 150元蔬食自助吧費用 141cm 以上為成人計價

肉多多火鍋下載APP免費加入會員享好禮

*下載「樂多多」APP，免費加入會員

▷入會禮(梅花豬、鮮雞腿, 2擇1)

▷當月生日送「肉蛋糕」

▷消費$100累績1點：5點可兌換5選1(梅花豬、鮮雞腿、蛤蜊、麻辣鴨血豆腐、巴沙魚)10點、15點可兌換更厲害的商品，快來下載「樂多多APP」

肉多多火鍋員林育英店菜單MENU

在肉多多火鍋裡選擇性十分的豐富，光是湯鍋就有十種可以做挑選，每樣湯鍋都很不錯，不過我們最喜歡的就是網友一致推薦的宵夜名店–爆炒招牌石頭湯。還有嗜辣者最愛的爆炒川府麻辣湯、爽口涮肉的蒜香雞白湯鍋，我們餐點上有活力培根豬、美國牛腹肉、海鮮、單點藍鑽蝦6隻，加入會員禮的活力梅花豬、生日的生日肉蛋糕，整桌滿滿真的吃到嗨～

員林肉多多火鍋自助吧吃到飽

員林火鍋吃到飽推薦肉多多火鍋員林育英店，讓Kiwi覺得貼心的地方就是在自助吧上直接放上超級新鮮的野菜，火鍋配料都擺放好好的，任點一份套餐就可以享用40多種食材的自助吧，太幸福了啦！而且用餐完後也有冰淇淋、霜淇淋、飲料、各樣麵食類還有幸福肉燥飯，任君食用。

Kiwi偏好肉多多的蔬菜自助吧區域擺放的方式一目瞭然，不定期隨時補貨讓你不用擔心夾完後，還要等多久才能再夾取啊！

我們夾取的超開心，每一份都是滿滿的蔬菜、火鍋料跟其他配料，吃鍋以外也可以吃其他美食～多幸福的一件事啊！

在肉多多很適合三五好友、家庭聚會，滿足大人小孩的美食慾望，吃貨、大胃王都可以吃得開心愉快。在飲品區域中也有不少飲品可以選擇，完全無限暢飲，泰國明果的頂級冰淇淋有四種口味，用餐後絕對要來個霜淇淋或是冰淇淋，大大滿足飯後甜點的慾望。

黃金醬料的區域，我最喜歡的莫過於蔥花，還有泰式酸辣醬、獨門海皇醬、川府椒麻醬這幾款都很特別，沾起肉品或是海鮮都是厲害的呢！

泰式酸辣醬、獨門海皇醬是我們推薦超讚的醬，百搭款又美味呢！喜愛清爽淡口到鹹口都有～

肉燥飯、豬油拌飯、白飯三者都是自助吧裡面可以隨吃到飽的呦！

不僅如此這些麵食都可以下煮，我們後來煮了刀削麵，再加上自己醬料區域的蔥花跟醬，滿滿一碗很合胃口呢！

肉多多火鍋員林育英店餐點分享

我們在員林吃火鍋聚會都會挑肉多多火鍋，這次跟家人一起來用餐感覺甚好，大家喜歡的美食並不相同，多點鍋物也可以互相分享，真的很棒呢！而且肉多多，顧名思義就是肉爆棚，所以家人也吃得很開心～我最愛的莫過於爆炒招牌石頭湯、爆炒川府麻辣湯、爽口涮肉的蒜香雞白湯鍋，肉品上有活力培根豬、美國牛腹肉、海鮮拼盤、單點藍鑽蝦6隻，加入會員禮的活力梅花豬、生日的生日肉蛋糕，整桌滿滿真的吃到嗨～

網友一致推薦的宵夜名店–爆炒招牌石頭湯

爆炒招牌石頭湯是我們最常點的鍋，每回在肉多多吃完後，到其他店點這款味道都不相同，最後還是選擇爆炒招牌石頭湯～百吃不膩呀！而且桌邊服務現場爆炒，這點我真的好愛！視覺效果看完後，再吃美食那感覺超級無敵好呀～

我很喜歡桌邊服務看著工作人員下鍋開始爆炒，下鍋時會陸續將魷魚、蔥花、番茄、蒜頭下去爆炒，最後再加上雞肉，炒過後香氣很足，倒入柴魚湯整鍋就完成了唷！

我很喜歡爆炒招牌石頭湯，炒好的配料再搭配雞肉，湯頭甘甜很有滋味，很真材實料，淺嚐一口後會想要續上第二口，湯頭很棒呢！

爆炒川府麻辣湯

爆炒川府麻辣湯，在炒之前記得先詢問工作人員，辣度可以做調整，湯頭用辛香料製作而成，爆香後再加入豬雞骨白湯，看似很辣，實際上也不太辣啦！

很多的香料在其中還有辣椒，麻麻又帶點嗆辣感，但隨著食材放下去就會發現這湯頭回甘度很不錯，也算是個神級湯底，工作人員有提到如果不嗜辣也可以將辣挑起來，加入其他湯頭呦！

爽口涮肉的蒜香雞白湯鍋

爽口涮肉的蒜香雞白湯鍋讓人著迷，弟媳都跟著喜愛這鍋湯了呢！特製的醬料、處理好的配料下去炒香，瀰漫著香氣的湯頭好讚呀！

炒香後再加入高湯煮，蒜香很濃郁，喝起來滋味卻是十分清爽，加料入其中整個都很棒～

美國牛腹肉

我們很挑嘴，所以選擇肉多多的牛腹肉，這款牛腹肉真的很厲害呦！牛腹肉是美國AAA認證安格斯黑牛單一牛種，經至少100天的穀物飼養，再用濕式熟成的方式，讓牛肉顯現鮮甜風味。

牛腹肉五花分布很均勻，肉色也很美～而且在肉多多你可以吃到不同的組合變化～25oz、32oz、35oz..10種大肉盤可以做挑選～喜歡就快點一起來吃肉吃爽爽呀！

牛腹肉有著淡淡的香氣，7分熟就可以吃了，軟嫩又很細緻～讓人好驚艷啊！

活力培根豬

肉多多的活力培根豬可以搭配任何一款湯品，油脂也比較豐富～喜愛就來一份大份的這樣才能爽爽涮著吃呀！

培根豬吃起來有那點脆敢再加上肥肥的滋味，蒜香雞白湯鍋涮著搭配起香氣真的很有層次感。

肉品可以沾點海皇醬，味道會變得很鮮香，再來個青蔥捲起來超級搭～想不到肉多多有很多創意吃法，搭配醬料就讓你來創意一下啦！

無骨鮮雞腿

Kiwi平常就很喜歡肉多多的無骨鮮雞腿，份量不少，而且細緻的嫩雞真的會讓人讚不絕口。

要是你也喜愛喝爆炒川府麻辣湯，不妨將雞腿肉下煮，香氣十足在帶點辣度很優～

Kiwi將熟的雞腿肉沾起豆腐乳醬，那自然發酵的甜口恰到好處，爽口完全無膩感～肉多多的沾醬真的都可以試上一輪，每款都會讓你有深刻的回憶呦！

肉多多火鍋剝蝦服務

肉多多有提供剝蝦服務，我自己也很喜歡，有點蝦子就可以請店員協助服務呦！

不需要很久的時間就可以將蝦子剝好～店員果然訓練有素，而且這真的是個貼心服務，平常我們愛吃蝦卻又不想沾手，這時候真的是很棒呢！

蝦剝完後留著頭就可以下鍋煮啦～伴隨著海鮮甜味的蝦子，又有人幫忙剝蝦太幸福了。

海鮮拼盤

滿滿澎湃的海鮮在這，蛤蠣、小花枝、鮮蚵、魚片、鮮蝦，新鮮海味一上桌就好吸睛呀！

新鮮的海鮮再加上Q彈無腥味，讓我們都豎起大拇指說讚呀！來到肉多多不僅可以大嗑肉品也可以吃海鮮，完全就是太歡樂了！

鮮藏著美味的小花枝，沾個泰式酸辣醬太對味，連Kiwi都因為肉多多的沾醬給折服了。

加入肉多多送會員好禮

會員系統的攻略：「樂多多APP會員限定」用餐每100元可累積1點，5點就有肉品海鮮等好料可以換，每次來吃都會有福利。

加入會員生日送生日肉蛋糕

肉多多給予會員福利多多，新會員加入送肉盤，而且當月壽星送肉蛋糕(200g)！超級霸氣的肉盤，完全攻佔愛吃肉的朋友們呀！

堆疊而成的活力豬肉花朵太漂亮，都快捨不得下鍋煮了呢！很有脆度的培根豬真的很讚呢～

肉多多火鍋員林育英店自助吧霜淇淋區域

在肉多多用餐完記得一定要來上一支霜淇淋，霜淇淋可以單獨口味也可以來個雙色口味。

牛奶跟草莓口味都很不錯～

肉多多火鍋真的是我很喜歡的一家店，就連肉食系的弟弟，都覺得可以吃撐到吐的大食量肉多多火鍋也超愛，員林多多火鍋員林育英店擁有高挑空間設計的環境用餐起來很舒適，肉多多火鍋品質在台灣已經開了近50家直營店，從白天到宵夜不間斷，完全就是正妹超愛的火鍋宵夜名店，自助吧中也有新鮮蔬菜、火鍋料、飲品、冰淇淋、霜淇淋、主食無限放題，肉多多就是讓你吃的超過癮，而且爆炒招牌石頭湯、爆炒川府麻辣湯、蒜香雞白湯鍋，餐點上有活力培根豬、美國牛腹肉、海鮮、單點藍鑽蝦6隻，加入會員禮就有送肉盤，累積點數越多送的越多，我們的活力梅花豬都是累計點數換的呦！想過生日就來肉多多火鍋員林育英店，喜愛肉多多又喜歡吃蝦的朋友，絕對要訪肉多多，剝蝦服務貼心至極，愛火鍋的你們～一起來吃吃喝喝啦！

肉多多火鍋-員林育英店

住址：彰化縣員林市育英路38-1號

電話： 04 833 5255

營業時間：週一到週五11:30–15:30, 17:30–23:00、週六日11:00–23:00

粉 絲 團：https://www.facebook.com/rododohotpot

同場加映員林火鍋餐廳

輕井澤鍋物 員林店

提到員林火鍋就會想到輕井澤這家從2003年經營至歷久不衰的火鍋店，也秉持著自家的水準讓午間時刻場場爆滿，他們的蔬菜盤就是新鮮，我們偶爾會來訪點了一份魷魚蒜香豚骨鍋＋雞肉、頂級沙朗牛肉壽喜燒鍋、海鮮三拼，套餐鍋物均附白飯、蔬菜盤、主餐、紅茶、冰沙，不過整份餐點的份量吃起來是剛剛好，是員林人聚會的最佳好去處。

輕井澤鍋物 員林店外觀環境

輕井澤鍋物員林店是輕井澤的總店，不過先前我們誤以為台中公益路上才是總店，後來經朋友說才曉得員林總店，這家輕井澤無論白天或晚上人氣都很滿，完全就是排隊店～沒早預約光後位就需要花上很多時間，禪意滿滿的外觀環境與台中的輕井澤如出一徹，也是輕井澤的發跡點。

輕井澤鍋物 員林店店內用餐環境

輕井澤員林火鍋的環境跟很多年前來用餐時都一樣，環境比較擁擠些不過大致上我覺得還不錯，桌與桌的距離比較接近～但不會影響到我們用餐情緒。

輕井澤鍋物員林店免費飲品自助吧

輕井澤鍋物 員林店免費的紅茶可以飲用，醬料也是自取，用餐完畢後店家也會再送上醋飲冰沙讓你解膩～

輕井澤鍋物 員林店

這回我們點了一份魷魚蒜香豚骨鍋＋雞肉、頂級沙朗牛肉壽喜燒鍋、海鮮三拼。

輕井澤鍋物員林店並沒有自助吧吃到飽的蔬菜放題，但蔬菜拼盤給料也是挺有誠意，只是有幾樣是我不愛吃的～只好夾給別人吃。

加購的海鮮三拼盤，有三種海鮮～走精緻路線，輕井澤鍋物海鮮也算是很新鮮～

頂級沙朗牛肉壽喜燒鍋的肉品，鮮紅的牛肉跟顏色都很不錯。

涮起肉肉後那油花比例少，牛肉薄厚適中，口感細緻偏瘦，適合7-8分熟。

魷魚蒜香豚骨鍋＋雞肉，雞肉份量不多走精緻路線，所以我們就簡單下鍋煮食就吃完了。

輕井澤鍋物的魷魚蒜香豚骨鍋比較偏清爽型的湯頭，不過爆香的味道上沒有很濃郁～涮起蔬菜、肉品味道也比較淡～

最後就來個冰沙做結尾～員林火鍋輕井澤鍋物，在員林也算是老字號的火鍋店，以員林火鍋店來說並沒有很霸氣的環境，走的是禪風路線小巧而美，魷魚蒜香豚骨鍋＋雞肉、頂級沙朗牛肉壽喜燒鍋、海鮮三拼，用餐完後份量剛好，也沒有過多或過少，如果大胃王來吃應該需要點更多～員林火鍋同場加映分享給你們啦！

輕井澤鍋物 員林店

住址：彰化縣員林市中正路507號

電話： 04 837 3714

營業時間：11:00–01:30

築間幸福鍋物 員林大道四段店

員林新開在員林大道上的築間幸福鍋物，一位難求，築間幸福鍋物在員林有兩家，在大同路上的聽說只有菜盤沒有自助吧，如果想要吃蔬菜自助吧的朋友也很推薦來這用餐，我們點了兩鍋昆布湯、石頭鍋、美國冷藏濕式熟成牛五花、現流鮮嫩雞腿排配鯛魚、草飼熟成紐澳低脂牛肉鍋，再搭配蔬菜、飲料自助吧，也是很容易吃飽飽～呦！

員林築間幸福鍋物內部環境

築間幸福鍋物員林大道這家店內部環境覺得不大，座位之間的距離也比較接近，不過環境很清爽又乾淨，建議無論哪個時間來都要先訂位呦！

員林築間幸福鍋物蔬菜自助吧

員林火鍋築間幸福鍋物裡的蔬菜自助吧也是很澎湃，不過Kiwi幾乎也都以原型食物為主，所以蔬菜類就會多挑一點，以價格來說算親民了吧！

夾滿滿的蔬菜都是自助吧吃到飽，不用擔心還需要額外付費。

冰品、飲品、醬料、冰淇淋都有提供，我覺得整體來說算不錯了呢！

員林築間幸福鍋物分享餐點

我們三人用餐分別是兩鍋昆布湯、石頭鍋、美國冷藏濕式熟成牛五花、現流鮮嫩雞腿排配鯛魚、草飼熟成紐澳低脂牛肉鍋，大家的菜盤夾得都很少，主要也是想要來吃肉，不過份量上肉多多的肉比較多～又能吃飽飽！

因為兩款是昆布鍋，另外一個是招牌石頭鍋（含麻油），沒有桌邊現炒服務，湯頭端出是整鍋已經好的湯鍋，裡面有麻油、洋蔥、蒜頭、相出爆香，還有魷魚，麻油香味很濃郁，我們點昆布鍋就沒有在菜單上了，是隱藏版的湯鍋無需另外加價。

美國冷藏濕式熟成牛五花，不用涮很久，只需要幾秒就可以吃了，不乾澀還挺好吃的～

草飼熟成紐澳低脂牛肉不會硬硬乾乾的，偏瘦很多品嚐過程中也需要來點力氣～

築間幸福鍋物有App入會集滿點數送肉盤，這盤梅花豬就是贈送的喔！

Kiwi點的雞腿跟鯛魚片～他們的雞腿挺新鮮的再加上鯛魚片，份量剛剛好。

最後記得再來上冰品跟咖啡，他們居然還有紅茶花伝，這讓我比較訝異～不過喝起來略甜，我想應該有很多人都喜歡喝才對。

員林大道上的築間幸福鍋物夜晚的生意算不錯了，而且有蔬菜自助吧可以吃到飽，我們點的清爽鍋物還有肉品都還不錯，這家也是員林知名火鍋店，有機會也可以來吃吃！

築間幸福鍋物 員林大道四段店

住址：彰化縣員林市員林大道四段493號

電話：04 837 0909

營業時間：11:00–04:00