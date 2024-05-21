東勢咖啡廳_梧賴咖啡─東勢早午餐，藏身市場旁的露營咖啡廳超好拍！一日元氣早餐_每日現煮南瓜濃湯、在地土雞蛋、人氣酸種麵包、日式芥末子美乃滋醬、醇香手沖，手沖咖啡專賣，必點期間限定西西里咖啡_附菜單，台中自烘咖啡、東勢早餐、東勢下午茶、東勢甜點
目錄索引
1. 關於梧賴咖啡
2. 交通指引_梧賴咖啡
3. 梧賴咖啡環境開箱
3.1 梧賴咖啡_等候區
3.2 梧賴咖啡_自烘咖啡販售區
3.3 梧賴咖啡_餐食製作區
3.4 梧賴咖啡_室內用餐空間
3.5 梧賴咖啡_半戶外用餐空間
4. 梧賴咖啡餐點分享
4.1 新品_梧賴早餐餐盤
4.2 期間限定_西西里咖啡
5. 消費資訊
5.1 梧賴咖啡餐點評價
5.2 梧賴咖啡菜單
6. 東勢咖啡廳相關資訊
6.1 品牌資訊
關於梧賴咖啡
「東勢咖啡廳」
「東勢早午餐_東勢早餐」
「台中自烘咖啡_東勢下午茶_東勢甜點」
梧賴咖啡在哪裡
梧賴咖啡位於台中市東勢區第三橫街49號，緊鄰東勢市場、東勢夜市，近東勢河濱公園，附近有公車站、機車停車空間、汽車停車空間。
梧賴咖啡環境_餐點特色
「露營風格咖啡空間」
「手沖咖啡專賣_在地元素早餐餐盤_手工甜點」
交通_停車資訊
大眾運輸：公車-南平里站，走路3分鐘
機車：附近停車空間_東勢夜市廣場，週日~五可停放
汽車：附近停車空間_東勢夜市廣場，週日~五可停放
交通指引_梧賴咖啡
緊鄰東勢市場__東勢河濱公園附近_東勢夜市廣場停車
選址於台中市東勢區第三橫街的梧賴咖啡，緊鄰熱鬧的東勢市場、週六東勢夜市，附近有公車站、機車停車空間、汽車停車空間。
咖啡廳週邊
在東勢夜市廣場停妥汽車後，沿著坡向上走左轉，即可抵達緊鄰夜市的梧賴咖啡。
梧賴咖啡環境開箱
露營風格咖啡廳
隱身於市場的梧賴咖啡，規劃半戶外的露營風格用餐區，與可以享受咖啡香的室內用餐空間。
梧賴咖啡_等候區
咖啡廳滿位時，可在此區設置的椅子，稍坐等候。
一旁有洗手台可將手洗乾淨，再走進咖啡廳用餐。
梧賴咖啡_自烘咖啡販售區
自烘咖啡販售區
日常有手沖咖啡習慣的咖啡控朋友們，可以來這區尋寶，帶一支喜愛風味的自烘咖啡豆回家。
梧賴咖啡_餐食製作區
手沖咖啡
梧賴咖啡_室內用餐空間
室內用餐空間
簡約、溫馨的空間裡，簡單設置近距離欣賞手沖咖啡秀的吧台座位區、2人桌、3人、4人桌。
3人沙發座
3人高腳桌
梧賴咖啡_半戶外用餐空間
半戶外用餐空間
有掛上天幕遮蔽些許太陽的半戶外用餐空間，規劃2人桌、3人桌、4人桌。
4人桌
3人桌
梧賴咖啡餐點分享
新品_梧賴早餐餐盤
梧賴早餐餐盤套餐
內容有：
早餐餐盤、手沖咖啡、假微醺大人味布丁。
美味早餐盤
自家栽種南瓜為主角每天新鮮現煮「南瓜濃湯」，綿密滑順、喝得到南瓜自然甜香；小農雞蛋蒸煮水嫩Q彈「水煮蛋」；厚身、微脆有嚼勁的「人氣酸種麵包」抹上「自製日式芥末子美乃滋醬」，細細咀嚼隨時間化開的微酸、麥香、原食材自然風味。
假微醺大人味布丁
加入威士忌元素、無酒精但有淡淡酒香，屬於大人系的微苦甜布丁，店內的暢銷甜點。
衣索比亞.西達摩.班莎.龐貝村.橘光舞伎 水洗
喜歡咖啡喝起來有水果感的朋友們，很推~
蠻明顯的檸檬、橙、白柚等水果香氣、淡淡的清新花香，口感滑順、香氣層次豐富，早餐餐盤配上這支手沖有搭。
期間限定_西西里咖啡
西西里咖啡
顏值分數拉滿的西西里咖啡，最上層綿密泡沫刷上檸檬皮點綴，增添香氣。
可以喝到蠻明顯的檸檬清香、咖啡香，層次蠻豐富的，有著檸檬微微的酸感，完全沒有咖啡的苦澀感，蠻順口的。
消費資訊
用餐日期：2024_04
付款方式：現金
梧賴咖啡餐點評價
東勢早餐，走進隱身於東勢市場的露營風格咖啡廳_梧賴咖啡，吃早餐。
在充滿迷人咖啡香的空間裡，嚐嚐加入在地食材元素，注入滿滿用心、新鮮手工製作堆疊的元氣早餐盤，搭著手沖咖啡、手工甜點，再來一杯期間限定的自然果香西西里咖啡，好享受。
梧賴咖啡菜單
東勢咖啡廳_梧賴咖啡菜單，攝於2024_05月
東勢咖啡廳_梧賴咖啡菜單，攝於2024_05月
東勢咖啡廳相關資訊
梧賴咖啡
類型：東勢咖啡廳_東勢早午餐_台中自烘咖啡_東勢早餐_東勢下午茶_東勢甜點
⏰ 營業時間
一~日 12：00~14：30；17：30~20：30 (週二公休)
📍 地址：台中市東勢區第三橫街49號
📞 電話：0985-661-095
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