東勢咖啡廳_梧賴咖啡─東勢早午餐，藏身市場旁的露營咖啡廳超好拍！一日元氣早餐_每日現煮南瓜濃湯、在地土雞蛋、人氣酸種麵包、日式芥末子美乃滋醬、醇香手沖，手沖咖啡專賣，必點期間限定西西里咖啡_附菜單，台中自烘咖啡、東勢早餐、東勢下午茶、東勢甜點

目錄索引

3.3 梧賴咖啡_餐食製作區

「東勢咖啡廳」

「東勢早午餐_東勢早餐」

「台中自烘咖啡_東勢下午茶_東勢甜點」

梧賴咖啡在哪裡

梧賴咖啡位於台中市東勢區第三橫街49號，緊鄰東勢市場、東勢夜市，近東勢河濱公園，附近有公車站、機車停車空間、汽車停車空間。

梧賴咖啡環境_餐點特色

「露營風格咖啡空間」

「手沖咖啡專賣_在地元素早餐餐盤_手工甜點」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車-南平里站，走路3分鐘

機車：附近停車空間_東勢夜市廣場，週日~五可停放

汽車：附近停車空間_東勢夜市廣場，週日~五可停放

緊鄰東勢市場__東勢河濱公園附近_東勢夜市廣場停車

選址於台中市東勢區第三橫街的梧賴咖啡，緊鄰熱鬧的東勢市場、週六東勢夜市，附近有公車站、機車停車空間、汽車停車空間。

咖啡廳週邊

在東勢夜市廣場停妥汽車後，沿著坡向上走左轉，即可抵達緊鄰夜市的梧賴咖啡。

露營風格咖啡廳

隱身於市場的梧賴咖啡，規劃半戶外的露營風格用餐區，與可以享受咖啡香的室內用餐空間。

咖啡廳滿位時，可在此區設置的椅子，稍坐等候。

一旁有洗手台可將手洗乾淨，再走進咖啡廳用餐。

自烘咖啡販售區

日常有手沖咖啡習慣的咖啡控朋友們，可以來這區尋寶，帶一支喜愛風味的自烘咖啡豆回家。

手沖咖啡

室內用餐空間

簡約、溫馨的空間裡，簡單設置近距離欣賞手沖咖啡秀的吧台座位區、2人桌、3人、4人桌。

3人沙發座

3人高腳桌

半戶外用餐空間

有掛上天幕遮蔽些許太陽的半戶外用餐空間，規劃2人桌、3人桌、4人桌。

4人桌

3人桌

梧賴早餐餐盤套餐

內容有：

早餐餐盤、手沖咖啡、假微醺大人味布丁。

美味早餐盤

自家栽種南瓜為主角每天新鮮現煮「南瓜濃湯」，綿密滑順、喝得到南瓜自然甜香；小農雞蛋蒸煮水嫩Q彈「水煮蛋」；厚身、微脆有嚼勁的「人氣酸種麵包」抹上「自製日式芥末子美乃滋醬」，細細咀嚼隨時間化開的微酸、麥香、原食材自然風味。

假微醺大人味布丁

加入威士忌元素、無酒精但有淡淡酒香，屬於大人系的微苦甜布丁，店內的暢銷甜點。

衣索比亞.西達摩.班莎.龐貝村.橘光舞伎 水洗

喜歡咖啡喝起來有水果感的朋友們，很推~

蠻明顯的檸檬、橙、白柚等水果香氣、淡淡的清新花香，口感滑順、香氣層次豐富，早餐餐盤配上這支手沖有搭。

西西里咖啡

顏值分數拉滿的西西里咖啡，最上層綿密泡沫刷上檸檬皮點綴，增添香氣。

可以喝到蠻明顯的檸檬清香、咖啡香，層次蠻豐富的，有著檸檬微微的酸感，完全沒有咖啡的苦澀感，蠻順口的。

用餐日期：2024_04

付款方式：現金

東勢早餐，走進隱身於東勢市場的露營風格咖啡廳_梧賴咖啡，吃早餐。

在充滿迷人咖啡香的空間裡，嚐嚐加入在地食材元素，注入滿滿用心、新鮮手工製作堆疊的元氣早餐盤，搭著手沖咖啡、手工甜點，再來一杯期間限定的自然果香西西里咖啡，好享受。

東勢咖啡廳_梧賴咖啡菜單，攝於2024_05月

東勢咖啡廳_梧賴咖啡菜單，攝於2024_05月

梧賴咖啡

類型：東勢咖啡廳_東勢早午餐_台中自烘咖啡_東勢早餐_東勢下午茶_東勢甜點

⏰ 營業時間

一~日 12：00~14：30；17：30~20：30 (週二公休)

📍 地址：台中市東勢區第三橫街49號

📞 電話：0985-661-095



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