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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市南區傳統市場中的排隊人氣美食，現點現煎古早味點心，假日限定紅豆口味料多滿滿!|台中第三市場|順口香麥仔煎

台中市南區傳統市場中的排隊人氣美食，現點現煎古早味點心，假日限定紅豆口味料多滿滿!|台中第三市場|順口香麥仔煎

2024-05-23 13:40:08 利歐娜樂生活 Leona Fun Life 人氣：129
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利歐娜樂生活 Leona Fun Life

發表篇數：797篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南區

造訪商家：順口香麥仔煎
place台中市南區信義南街
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中小吃推薦-順口香麥仔煎，位於傳統市場中的排隊人氣美食-順口香麥仔煎，現點現煎古早味點心，假日限定紅豆口味料多滿滿!|台中第三市場

傳統市場中常常都有很多在地人喜歡的美食，
這間位於第三市場的順口香麥仔煎
每次經過都會被香到，
假日更是人潮滿滿。
三種口味的麥仔煎平價好吃，
真的是很讓人推薦的古早味點心喔!

台中小吃  順口香麥仔煎 文章目錄
台中小吃  順口香麥仔煎 位置
台中小吃  順口香麥仔煎 菜單
台中小吃  順口香麥仔煎 餐點介紹
台中小吃  順口香麥仔煎 店家資訊
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台中小吃 順口香麥仔煎 位置

順口香麥仔煎就位於第三市場中，
走到民意街和信義南街交叉路口就能發現它。
順口香麥仔煎是在地超過30年的老店了
假日總是人潮滿滿。

台中小吃 順口香麥仔煎 菜單

餐點的部分很簡單，
有鹹口味的高麗菜麥仔煎、甜口味的花生芝麻和假日限定的紅豆口味，
不少民眾都是一次買蠻多份的。

台中小吃 順口香麥仔煎 餐點介紹

麥仔煎都是現點現做的，
店家在攤位前還貼心地寫上做一份大約是3分鐘，
方便大家依據現場人數推算一下等待時間。

鹹口味的高麗菜，
可以看到菜鋪得滿滿的。

假日限定的紅豆口味則是鋪上滿滿的紅豆泥。

看起來真的蠻好吃的，
不過在輪到我們之前，
就已經賣光光了orz

因為花生的香氣太誘人，
我們點了一份花生芝麻口味的，
剛出爐真的是超級的燒喔~~~

溫熱厚實的麵餅中，
夾著一層香香的花生芝麻餡，
一整份說真的吃起來蠻有份量的。

甜甜的口感中，
咀嚼得到花生的顆粒和芝麻的香，
我個人真的是蠻喜歡的，
小朋友更不用說，
一個人就能吃掉一整份阿!!

順口香麥仔煎真的是平價好吃的古早味點心，
也難怪假日就算要排隊也還是吸引了不少消費者，
不喜歡排隊的朋友可以選擇平日報到，
就能快速的吃到美味點心囉~

台中小吃 順口香麥仔煎 店家資訊

營業時間：10:00-18:00
公休日:依粉專公告
店家電話：0933-452947
地址：台中市南區民意街56號旁(第三市場中)
粉絲團:順口香

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】
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