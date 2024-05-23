彰化美食推薦這家慶豐牛排專賣店，彰化問到牛排問十個彰化人有九個會跟你說來吃慶豐牛排專賣店，身邊的彰化親戚朋友們都慶豐牛排專賣店的鐵粉，固定一個月要來吃個兩三次，每次來都是點超大份量的十盎司牛排，慶豐牛排專賣店的生意也是好到一個不行，大概除了下大雨的平日有可能人比較少，基本上來就是全天候都在排隊，假日排上個一兩個小時也是稀鬆平常啦

慶豐牛排專賣店｜交通方式、停車資訊

慶豐牛排專賣店就位於彰化縣政府旁的南郭路上，大紅招牌加上排隊人潮非常顯眼，據彰化親戚說，慶豐牛排專賣店應該有超過四十年以上的歷史，有開車的朋友可以停到旁邊南郭公園的停車場，走過來大概1分鐘而已，如果不想排隊，建議平日來，連平日大概下午來都要排上一陣子

慶豐牛排專賣店｜用餐方式

到了現場先去跟店員拿號碼牌，不管內用都要排隊，門口也有立了告示牌跟大家說怎麼排隊，拿到號碼牌就是等店員叫號，叫到號人到齊才能進去，號碼牌後面還有菜單可以參考

慶豐牛排專賣店｜用餐空間

慶豐牛排專賣店用餐環境分為1~2樓，沒有特別的裝潢，就是那種很懷舊的台式牛排館，桌與桌之間挺擁擠的，店員拿著牛排穿梭，稍微注意一下不要撞到了

內用飲料免費暢飲，除了汽水機外，竟然還有雞尾酒喝到飽，因為有酒精含量，開車的朋友不要喝唷，喝起來很像帶水果味的調酒，旁邊還有冰塊可以加，還蠻不錯喝的！

慶豐牛排專賣店｜菜單

慶豐牛排專賣店排餐最低只要250元（雞排跟沙巴魚），大部分的客人都是點十盎司沙朗牛排跟慶豐牛排，雖然都是排餐，點特製排餐還會多送沙拉、甜點跟果汁（也比較貴就是了），熟度也可以自行選擇（三分、五分、七分）

慶豐牛排專賣店｜推薦排餐

在等待牛排的同時，店員會送上玉米濃湯跟麵包（點特製排餐還會多送沙拉、果汁、咖啡凍甜點），其中玉米濃湯是可以續的，喝完可以跟店員再要，玉米濃湯喝起來很滑順，沒有什麼勾芡感，奶香跟玉米相都蠻濃郁的，然後還看到有熟客直接用玉米濃湯在牛排鐵板上炒麵的，超厲害！

麵包很猛！直接給大可頌！剛烤好外層酥脆，裡面還有濕潤，而且不是很油膩很甜的那種可頌，應該是特製的，很多人都是麵包不吃帶回家，畢竟牛排份量真的很多，拿可頌沾玉米濃湯還不錯吃

特製排餐附的生菜沙拉，就是台式沙拉，酸酸甜甜吃一個開胃

我們點了十盎司沙朗牛排（黑胡椒醬）跟慶豐豬排（黑胡椒、蘑菇醬雙拼），標準台式牛排作法，然後是台式牛排傳統的牛頭加厚鐵盤，牛排放在上面淋上醬料，發出悅耳滋滋的聲響跟迷人的香氣，台式牛排就是要這樣才道地啦

十盎司沙朗牛排，真的是有夠巨大！除了上面的牛排外，下面還有大量的鐵板麵（可選通心麵或是麵條）跟荷包蛋及蔬菜洋蔥，十盎司沙朗牛排大到鐵板放不下，索性就把牛排對折放在鐵盤上！所以看起來像是雙份肉但其實他是一塊肉

牛排真的夠大塊又厚！牛排肉香氣超香的，一刀切下，想說那麼厚的牛排應該不好切，沒想到超好切的，肉汁不斷的從切口處泌出，超juicy！看看這厚度是不是超過癮的！？爽快地大口咬下，肉汁像噴泉一般在口中爆出，肉汁甘甜，肉質香嫩，表面帶著微微焦香感，好吃！

慶豐牛排的黑胡椒醬也很厲害！黑胡椒香氣極濃，而且辣度也很夠，感覺的出來用料紮實啊，如果不夠還可以跟店員要

慶豐豬排，我是選雙醬，果然排餐還是一分錢一分貨，豬排不會難吃，肉質也很嫩，重點他沒有便宜豬排的常有豬腥味，搭配雙醬蠻好吃的，但跟比較貴的排餐比，口味感受就是差很大一截

慶豐牛排專賣店吃過之後不難理解為什麼能在彰化屹立不搖超過四十年！我是建議直接點到特製排餐以上，牛排肉質跟份量都是一時之選，老實說如果用相同的價格（美國1855肋眼牛排竟然只要599元），在北部應該是吃不到這樣水準的牛排，但如果想吃建議平日來才不用排很久唷

慶豐牛排專賣店

地址：彰化縣彰化市南郭路一段66號

電話：04 722 2491

營業時間：11:00–22:00（週二三公休）

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