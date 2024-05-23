台南新化[農舍庭園餐廳]位在新化市中心旁，車水馬龍的台20線上，

餐廳外的樹木景觀造景讓這裡充滿了綠意。古色古香的紅磚建築帶了很復古的農村味。

[農舍庭園餐廳]中午時段經過這家餐廳眼見生意好好的[農舍庭園餐廳]，

令人好奇到底有多美味?便進來品嘗一下美味古早味料理....

[農舍庭園餐廳]前面水車竟然是用鍋子做成的水車實在令人驚訝!!

[農舍庭園餐廳]內部有掛著簑衣，外部則有犁等農家用品當作擺飾，

地面上酒甕再木桌配上長凳展現出農家中用餐的氛圍

[農舍庭園餐廳]壁面上掛著紅彩簾用品當作擺飾，圓桌配上紅板凳展現出，

以前農家家中辦桌用餐的氛圍

[農舍庭園餐廳]古色古香的紅磚建築帶了很復古的農村味。

[農舍庭園餐廳]古色古香的紅磚建築再加上重機都搬來當擺設似乎有點違和感!!

[農舍庭園餐廳]-菜單表

[農舍庭園餐廳]-茶飲單

[農舍庭園餐廳]-也有合菜料理

[農舍庭園餐廳]糖醋鱸魚這邊的招牌料理，酥香的魚加上酸甜的糖醋醬，

絕對是開胃又下飯，一上桌沒兩下就被吃得乾乾淨淨的好吃極了...

[農舍庭園餐廳]裡面也有販賣黃金生雞蛋喔!!

[農舍庭園餐廳]後面有小橋流水的造景，若初秋之季或者三五好友來這裡吃飯

吹風泡茶聊天應該頗為愜意非凡...

店名：[農舍庭園餐廳] 資訊

地址：台南市新化區中山路110-1號

電話：06-5801379

營業時間：11:00–15:30, 17:00–21:00(週二公休)

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