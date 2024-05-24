藏在巷弄中！新開幕創意平價串燒，獨家烤工與秘製燒烤醬，還有超酷麝香葡萄肉卷串，吃過就愛上的好滋味！！

台中一中商圈、中友百貨附近可說是小吃美食的天堂，尤其巷弄內的小吃美食更值得一嚐！ 昃串燒 是緊鄰益民商圈；中友百貨旁，新開幕的人氣巷弄銅板美食，直火燒烤每串只要銅板價，超級親民就算吃到飽也不會心疼荷包，且來店消費憑 學生證再打9折 ！內用也無收服務費唷~~

昃串燒 位於在三民路三段201巷，巷口是家美式炸雞轉進來就在右手邊，附近有不少收費停車場，建議停好車在走進來即可，或有想要吃串燒配啤酒者，就是坐大眾運輸來吧!!

下午五點開始營業，有著日式裝潢、高掛的燈籠，名副其實地巷仔內才知道的隱藏版美食。

進入店內，會有彷彿來到日本的錯覺，滿像似日本鄉下那種傳統家庭式的溫馨小店，整間店內環境乾淨又沒有油煙味，位子雖然不多卻也不擁擠，用餐很舒適，也因為位子不多、所以店家有開放客人訂位。

吧檯前方的高腳椅坐起來格外有FU，且就算一個人來吃串燒也沒問題，還能時不時地跟老闆談天說地呢～

昃串燒菜單 ，以各種牛、豬、雞、鴨肉來串的肉串組合，並搭配各式食材、迸出不一樣的創意串燒美味唷！除了肉串還有不少蔬菜串、海鮮以及炸物、湯品、主食、飲品、啤酒等，價格大部分落在40~80，海鮮一百多，放鬆小酌吃到爽也不傷荷包。菜單內所有品項皆可外帶唷！

( 未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車、開車不喝酒 )

各式串燒擺放在冷藏櫃內，可以直接跟店員點購或是依照菜單上點餐都可以唷！畢竟有些串燒會剛好不在櫃內上，因為被點完、還未上架唷。

小涼很推薦大家來到昃串燒，一定要點的就是創意串燒，不管是韭菜、麝香葡萄、黃瓜、剝皮辣椒、金針菇、番茄及培根起司干貝肉串，都可依照自己喜歡的牛肉或豬肉來包裹後再刷上特製醬料烤，那風味真的很棒!!

飲料部分有可樂、可爾必思、無糖綠茶，啤酒則有虎牌冰釀、海尼根、百威等，除了冰箱內的啤酒飲料，現場還有針對比較喜歡喝％數較高的顧客準備了不少厚酒，有需要的可以洽店內服務人員唷！

( 未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車、開車不喝酒 )

烤台就在櫃台旁，坐在室內都能輕易看到師傅認真的在烤製我們的串燒，且當下也沒有聞到油煙味，超加分的環境。

首先就要跟大家分享我最愛的串燒系列囉！！

葡萄牛肉卷串 ，第一次看到麝香葡萄被牛肉給包裹上，不違和的口感與滋味，是我今天的最愛之一。

小心燙口！入嘴麝香葡萄會突然在嘴內爆炸的FU。口腔內充滿了葡萄的甜味卻不會將牛肉片的肉香味掩蓋過去，不只是清爽又好吃，就連姊妹要回家也又外帶了兩份回家配酒呢～

剝皮辣椒豬肉卷串 ，非點不可的串燒之一。

碳烤香的豬肉包覆著剝皮辣椒，柔軟帶油花的肉質夾帶的剝皮辣椒香氣在口裡漸漸化開，那特製的醬汁刷在豬肉上，吃起來鹹香十足，剝皮辣椒的微辣風味讓滋味不膩嘴唷！

韭菜牛肉卷串 ，想不到韭菜也可包入牛肉內，烤過的牛肉帶點焦香、且牛肉油脂與韭菜交融在一起，入嘴韭菜口感脆嫩，香氣濃郁超涮嘴~

黃瓜豬肉卷串，這是一道爽口的串燒。

黃瓜的清脆搭上柔嫩的豬肉，加上鹹香不甜的特製醬汁，再來一串也不膩嘴。

單吃肉覺得會膩的朋友，可以點這” 骰子牛肉洋蔥串 “唷！一口咬下骰子牛肉的油香與肉香肆意勾引著洋蔥的甜味，些許嚼勁的肉質超對味。

看看這烤的外酥肉嫩的雞翅刷上醬汁後特誘人。入嘴外皮香酥好好吃，肉Ｑ帶彈牙的風味真的很不賴，曉涼喜歡在撒上一旁的七味粉增加更多層的味道。

深海大白蝦／１份３尾。

看看這大白蝦本人，可是很大尾的唷！！！

不需要在另加調味料就很美味了!! 肉質肥厚彈牙，好吃的鮮甜海味讓人不自覺的嘴角上揚呢

炒烏龍麵 是小涼很大推又會想要回味的主食，因為份量不少、食材也給的不少，吃完大滿足又美味。

這烏龍麵炒的很香、很入味，裡頭有高麗菜、豬肉片、洋蔥、日式魚板、蛤蠣、雞蛋等，麵條很Ｑ加上醬香味兒越吃越涮嘴，會讓人一口接著一口吃，不誇張！小涼自己可以吃完一大盤呢

想要吃飽一點！這邊也有 豬油拌飯 唷～

豬油讓白米飯多了一股香氣和黏稠感，加上醬油的甘甜，讓米飯吃起來鹹香夠味。但這碗古早味豬油拌飯一定要均勻地拌一拌再吃，以免吃到最後剩下不少豬油會有點膩唷！

店家將洋蔥橫切成圓片狀在串起來，就如同棒棒糖亦將這取名為 棒棒糖洋蔥串 真的很貼切。洋蔥烤過後吃起來更是香甜，對於愛吃洋蔥的我來說是必點！！

這 炸花枝丸 不單單只有圓滾滾胖ㄉㄨㄉㄨ的口感而已，沾上番茄醬吃、讓風味更有層次。

櫛瓜串 是小凉每次吃串燒必點的時蔬之一。烤過的櫛瓜依舊保有清脆、微微的醬香讓櫛瓜更是清甜可口。

煉乳銀絲卷 ，大人小孩都愛甜甜香香的炸銀絲卷。

銀絲卷炸的香酥後淋上邪惡的煉乳，真的是太犯規了！！！外層酥脆內軟Ｑ的口感，加上煉乳的甜香，細細咀嚼過後，能嚐出淡淡的甜味及麵香，完全好吃無誤！

蛋蛋柳葉魚 ，每尾都有滿滿的金黃魚蛋唷！

柳葉魚外皮烤得略帶焦香超迷人，且整尾都可以吃入肚超方便，加上魚卵嗶嗶啵啵的好好吃，是一道超配啤酒的海鮮類菜色。

（ 未滿１８歲請勿飲酒，喝酒不開車、開車不喝酒 ）

青魽魚下巴 ，這是跟隔壁桌借來拍的，下一次我也要點來吃，感覺好美味。

多人來吃才能將店家菜單上的品項吃一輪阿～～～

推薦給喜歡下班小酌、週末聚會的朋友，但其實當日看到滿多家庭客來吃晚餐的說！吃膩媽媽煮的菜色，就帶媽媽來付錢吃美食吧ＸＤＤ

昃串燒

電話：04-22298288

地址：台中市北區三民路三段201巷14號

營業時間：17:00～24:00（週日公休）

臉書粉絲頁： 昃串燒