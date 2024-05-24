2024.05.19

彰化美食｜慶豐牛排 彰化排隊美食 三十年不變老滋味

慶豐牛排一直是在地人愛吃的牛排店，一到用餐時間一定要排隊，可說是企鵝麻從小吃到大的老店，好滋味三十年不變，難怪這麼受歡迎!!

~慶豐牛排~

店家地址：彰化縣彰化市南郭路一段66號

預約電話：04 722 2491

營業時間：11:00~22:00

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慶豐牛排｜地理位置

慶豐牛排位於彰化縣政府旁，一到假日沒排隊根本就吃不到~除非你要在十一點就先來排隊!!慶豐牛排早些年也有開分店，但還是本店比較好吃，所以分店陸續收掉，現在除了彰化就是員林慶豐，但員林慶豐是採吃到飽的模式，牛排還是彰化的好吃!!

慶豐牛排|菜單價位

慶豐牛排的裝潢是像早期的西餐廳，三十多年來裝潢都沒改過!!企鵝麻也從慶豐牛排120元的年代吃到現在已經290元了!!算一算~企鵝麻吃慶豐牛排吃了三十年有了@@”

來慶豐吃也不用點飲料，因為飲料喝免驚的~有自助式飲料吧，現在也有氣泡水唷~~此外還有雞尾酒唷~也是三十年不變的味道~有點像感冒藥水XDD

又大又脆又好吃的可頌麵包~現在還多了小圓麵包可以選擇!!

還有無限暢飲的玉米濃湯~真材實料的湯頭讓人一碗接著一碗!!滿滿的紅蘿蔔跟玉米、碎肉，湯也不會過稠或奶油味過重，想續碗直接跟服務人員說，他們就會服務囉!!

點排餐有附沙拉、甜點、果汁~

燒烤小羊排490元

企鵝阿公最愛吃的小羊排，七分熟比較好吃，肉質才不會硬掉!!羊騷味也不重，不敢吃羊的人可以嘗試看看，而且份量還蠻多的，大家一起分食也不錯~

慶豐牛排290元

不怕辣的朋友來慶豐一定要吃他的黑胡椒，胡椒香味十足且夠辣，肉質鮮嫩好吃，牛排熟度也是建議七分熟即可，粉紅色的肉質看起來就是新嫩好吃~~某些部位筋會比較多一點，但不減他的風味~

十盎司沙朗牛排490元

就是兩片量的黑胡椒牛排啦!!若要跟小朋友共享可以點大份量的來享用~

麵條可以選擇油麵或是空心麵~小時候都是吃空心麵，所以現在來到慶豐也都還是選擇空心麵~很有古早味呢!!

慶豐豬排270元

慶豐跟黑楜椒的差別就在於慶豐是蘑菇醬，小孩不敢吃辣可點蘑菇醬~若不想吃全部都是蘑菇醬的話，也可以再跟服務人員要點黑胡椒醬來加就好了~

黑胡椒雞排270元

雞排相當嫩，很適合給長輩或小朋友食用～

慶豐牛排的份量非常多，每次去都吃到撐到快走不動了，現在雖然價格漲了不少，CP值相對減少了，但是肉質鮮嫩、味道十足的優點還是不變，而且炭烤的火侯都拿捏得剛剛好，不會不熟也不會太裁，加上獨有的調味，讓人講到彰化牛排還是首推慶豐牛排!!

慶豐牛排｜外帶

先電話訂購在前往取餐不用等唷!!

餐點除了煮餐之外還有濃湯、麵包及飲料~若是點套餐則還有沙拉唷~~

外帶香煎牛小排

牛小排的份量還蠻多的!!因為外帶所以都是製作全熟，肉質軟嫩跟內用的口味差不多~麵有空心麵及麵條可選，還有一顆荷包蛋~

牛小排的份量是2片的牛小排，份量十足，肉質軟嫩多汁好好吃!!

黑胡椒豬排

慶豐的豬排也很軟嫩且沒有豬腥味，肉的厚度很厚，加上獨家黑胡椒醬汁非常夠味，在家也能吃到好吃的牛排!!

配餐有荷包蛋及麵條，吃完好飽唷!!

好吃的沙拉~千島沙拉味道很古早味呢~

店內每次必續的濃湯也是很大一杯~

小歐包裡面有包奶酥味道很香呢~吃了會涮嘴!!

附的飲料是鋁箔的檸檬紅茶，可以隨時帶著走!!在家也能吃到好吃的牛排!!

~慶豐牛排~

店家地址：彰化縣彰化市南郭路一段66號

預約電話：04 722 2491

營業時間：11:00~22:00

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