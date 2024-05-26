桃園大園美食推薦「元鴨坊-益身當歸鴨」，位於大園仁壽宮對面，提供具有益身效果的中藥鴨肉美食。主打當歸鴨湯和鴨香飯，湯頭都是每天現熬，喝起來甘甜順口。元鴨坊生意真的不錯，用餐過程中，內用和外帶的客人絡繹不絕，還有外送訂單不斷湧入。廣受附近工廠和上班族的歡迎。

元鴨坊-益身當歸鴨怎麼去？

元鴨坊-益身當歸鴨位於大園商圈，是大園仁壽宮附近的美食。開車前來的話，可以將車停在大園區老街溪停車場，步行只需2分鐘。

元鴨坊-益身當歸鴨主打當歸鴨和鴨香飯，用餐當天店家正忙著處理外送訂單，內用和外帶的顧客也源源不斷。可見這家小吃店生意非常好。據老闆說，他們的醬汁都是特製的喔！

元鴨坊-益身當歸鴨菜單

元鴨坊-益身當歸鴨的菜單分為內用和外帶，包括飯、乾麵、當歸湯麵、鴨骨清湯麵、當歸湯、鴨骨清湯，以及各種小菜，選擇相當豐富。此外，還提供三種套餐供選擇。

元鴨坊-益身當歸鴨最近也加入了控肉飯和豬腳飯等新品。

元鴨坊-益身當歸鴨用餐環境

元鴨坊-益身當歸鴨的用餐環境乾淨舒適，店內設有六張四人桌。

牆壁上還有介紹當歸和鴨肉功效的資訊，當歸溫和，四季皆宜，特別適合女生食用。

冰箱內也提供各式飲料，另外還有店家自製的仙草茶。

自助區備有豆乳醬、辣椒醬、醬油辣椒，以及餐具和小碟子。

由於店家人手不足，餐具和廚餘需要自行回收處理。

元鴨坊-益身當歸鴨有打卡及標記五星或當月生日11號，即可享受送青菜一份的活動。 餐點

我們當天在元鴨坊-益身當歸鴨點了滿滿一桌，包括松阪豬肉飯、鴨魯飯、當歸鴨肉麵、帶骨後腿鴨肉、米血糕以及燙青菜(高麗菜)，份量相當足夠！

鴨魯飯

鴨魯飯上鋪滿了去骨鴨肉絲，並點綴著油蔥酥與酸菜，再淋上香氣撲鼻的滷汁，看起來實在太誘人了！鴨肉口感軟嫩，搭配著軟硬適中的米飯，帶來了豐富的口感層次。 松阪豬肉飯

除了鴨魯飯，還有松阪豬肉飯可供選擇。松阪豬份量還不少，同樣搭配了油蔥酥與酸菜點綴。松阪豬肉入口Q彈，肥瘦比例恰到好處。

當歸鴨肉麵

當歸鴨肉麵的當歸湯頭每天現熬，當歸香氣四溢，真的很好喝。雖然夏天喝當歸鴨湯會感覺比較燥熱，但他們家的湯頭清香甘甜、順口，即使不喜歡濃烈中藥味的人也能輕鬆享用。

當歸鴨肉麵的鴨肉如同鴨魯飯，每一口都能吃到鴨肉絲，搭配著軟Q細麵，實在令人滿足！

帶骨後腿鴨肉

我們還另外點了帶骨後腿鴨肉，令人驚訝的是，他們的鴨肉居然這麼嫩，而且肉質紮實，帶有當歸的香氣，連我家人都一致讚賞！沾著豆乳醬吃，也非常好吃。

米血糕

我看到很多人點他們的米血糕，淋上醬油膏和花生粉，口感紮實不黏牙！

燙青菜(高麗菜)

我們當天點的燙青菜是高麗菜，川燙後簡單調味，加上店家自製的油蔥酥，不僅能吃到高麗菜的甜味，還能感受到油蔥酥帶來的香氣。

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