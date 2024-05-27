吃粥也能隨性搭、自由配！「粥大福苗栗中山店」開幕啦！內用可以讓你實現油條自由、蜂蜜檸檬無限暢飲！最便宜90元起就能吃到～

吃粥也能隨性搭、自由配！打造出一碗符合自己口味的浮誇海陸粥、奢華海鮮粥！內用還能讓你實現油條自由、蜂蜜檸檬無限暢飲！新開幕的「粥大福苗栗中山店」為苗栗市第一間分店，主打每日慢火燉煮雞白湯粥，每一口都好香、好濃郁，海鮮、麻油、泡菜、經典口味通通都有，最便宜只要90元起就能吃到！現在粥大福還推出了雞湯白粥加料自由配，對挑食的人來說真的是一大福音！

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「粥大福苗栗中山店」就位在車來車往的中山路上，隔壁就是剛搬過來新開幕的六扇門，以綠底金邊的招牌相當顯眼，走過、路過不易錯過！

《歡慶粥大福苗栗中山店開幕》

活動期間：5/24-5/26

開幕首3日，來店消費粥品類買1送1 ($90粥品兌換券)

活動時間：12:00起、17:00起 (每個時段限量100組)

苗栗市首間粥大福開幕啦！繼頭份、竹南之後，苗栗地區的第三間分店。

「粥大福苗栗中山店」店裝潢是走文青木質調風格，座位數雖不多，但還是很寬敞舒適，內用點餐、取餐、回收採全自助式。

▲粥大福菜單價格2024版

「粥大福苗栗中山店」內用油條、蔥花、芹菜、豆豉辣椒醬以及手炒辣菜脯可以無限自取，飲料則有蜂蜜檸檬可以讓你無限暢飲～

不得不說，粥大福的油條有夠新鮮、有夠酥脆，完全沒什麼油耗味，泡過粥後還保有軟中帶脆的口感，真的為整碗粥加了不少分。

豆豉辣椒醬真的又香又開胃，覺得不夠味，加一匙就人間美味！

🔺雞湯白粥加料自由配 $130 (每多一樣+$30)

🔺花菇燉雞粥 $90 (+$30XO醬)

🔺蛤蜊絲瓜粥 $130 (+$30白蝦)

🔺泡菜起司牛粥 $130

🔺鮮燙小卷 $90

🔺招牌滷鴨血 $50

🔺四川口水雞 $80

🔺鵝油蔥拌蔬食 $40

「粥大福」每碗粥的米粒幾乎都煮至糜爛，融合雞高湯以及新鮮食材下去熬煮，而且每碗粥都有打蛋花下去，所以吃起來特別香濃好吃。

「粥大福」新推出的雞湯白粥加料自由配，全部17種配料任由你選擇三種搭配，每多加一樣是$30元，原來吃粥也能像吃剉冰一樣，這麼客製化選料，我這碗選了牛肉片、松阪豬、白蝦、蛤蠣、麻油蛋，海陸雙饗整碗都是料，真的超澎湃～最讓我驚豔的是那顆超香的現炸麻油蛋，外脆內嫩的口感超加分。

當天MVP頒給這碗「花菇燉雞粥」！

「花菇燉雞粥」一入口就是濃郁的花菇香氣，與雞白湯粥超對味，同時吃得到一塊塊雞肉丁，我自己有額外加XO醬來提鮮，整碗看似樸素但真的好吃到不行！

「泡菜起司牛粥」結合了韓國泡菜的辣味、起司的濃郁鹹香，搭配鮮嫩的牛肉，絕對是碗創意粥品，酸酸辣辣的，夏天這樣吃很開胃～

百搭的油條，不同口味的粥加進去都很好吃。

「蛤蜊絲瓜粥」結合了絲瓜的清甜及蛤蜊的鮮美，蛤蜊更是飽滿又大顆，絕對是碗清甜可口的粥品，很適合夏天吃的口味，我自己還有額外加點白蝦，吃起來更豐盛且又有滿足感。

「鵝油蔥拌蔬食」吃粥一樣要來點青菜均衡飲食一下，上頭鵝油很香，蒜泥也給很足。

「四川口水雞」的舒肥雞口感很軟嫩，淋上的醬料口味不會太重，還有撒上硬花生，可以搭配洋蔥一起享用。

每次吃粥大福，最讓我心心念念的，絕對是「鮮燙小卷」，真的大隻又新鮮，以簡單川燙的方式料理，口感彈牙又鮮甜。旁邊的「招牌滷鴨血」滷至鹹香入味，鴨血口感很嫩、很ㄉㄨㄞ～

「粥大福」短短三年間，默默在全台開了40多間分店，而近期新開幕的「粥大福中山店」為苗栗市第一間分店，以淬煉雞湯精華，融合多種食材，海味與鮮燉雞湯的完美滋味，擄獲不少人饕客的胃，更吸引人的是內用還有油條無限隨你配！