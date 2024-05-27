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苗栗縣苑裡鎮美食-便所麵-傳承第三代！在地人從小吃到大的無名麵店

2024-05-27 13:10:06 靜兒貪吃遊玩愛分享 人氣：242
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窩客好文

靜兒貪吃遊玩愛分享

發表篇數：609篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：苗栗縣 > 苑裡鎮

造訪商家：便所麵
place苗栗縣苑裡鎮舊社里41之7號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這間隱藏在苑裡山腳下菜市場裡的便所麵，可是在地人從小吃到大的古早味，已經傳承到第三代，依舊是在地人最常吃的無名麵店之一，因為位在公廁旁，被在地人稱為便所麵而得名，相當有趣，販售只要四種麵食、湯類與小菜，價位落在$10~$100之間，最受歡迎的就是餛飩麵+豆腐肉的組合，有來附近可以吃看看在地人的古早味唷！！

便所麵 在哪？

便所麵位在山腳菜市場裡，旁邊就是公廁，在地人從以前就叫它便所麵，因而得名，開車的話公廁旁的路邊可以稍停一下，建議可以避開早上時段，早上這裡是菜市場人潮會較多些唷！！

  • 店家名稱：便所麵
  • 所在地址：臺灣苗栗縣苑裡鎮舊社里41之7號

雖然是開在便所旁，不過還是有段距離的，大家不用擔心～

座位空間

座位環境很簡約，擺放了不少桌椅，可見早上的生意很好，我們是下午時段來，避開了用餐時段，人潮就比較少～

菜單MENU

菜單有湯麵、乾麵、餛飩麵、豆腐肉麵、湯類與小菜，價位落在$10~$100之間，陽春麵與餛飩麵是不少人的選擇，麵類還可以加點豆腐肉、貢丸、滷蛋，我個人偏愛餛飩麵+豆腐肉的組合～

餐點

餛飩麵+豆腐肉

餛飩麵有分乾的或湯的，天氣熱我比較愛乾麵啊！！乾麵還可以吃到肉燥的香氣，麵條偏軟，搭配上香氣十足的肉燥，真的是超好吃

餛飩皮超級薄，搭配小顆的肉丸，帶有胡椒醃製過的味道，香氣十足，單吃也很好吃

豆腐肉超級特別，滿像淡水阿給的，不過他不是阿給，吃起來差滿多的，是豆腐裡面鑲肉，有肉的鹹香與豆腐的水嫩口感，不過這樣的組合也很美味，這樣一碗的份量很剛好，滑順的麵條與肉燥香氣很搭，很快就不小心把一碗吃光光了～

湯麵+豆腐肉

喜歡喝湯的，他們的湯麵口感也很不錯，湯頭甘甜帶點鹹香，也很不錯唷！！

 

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：便所麵
  • 所在地址：臺灣苗栗縣苑裡鎮舊社里41之7號
  • 營業時間：週二～週六 6:00am-18:00pm
    週日 6:00am-14:00pm
    週一公休
  • 店家電話：03-7744006
  • 備註資訊：

交通資訊

 

 

 

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