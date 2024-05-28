在彰化員林的光明街上的員林小吃，每次到員林必吃！Yuna回訪2次了~員林美食御傳香腿庫飯，在地人每天必訪，假日連外來客也紛紛踩點呢，有賣招牌腿庫飯、爌肉飯、炒麵等，彰化真是塊寶地不只有許多彰化旅遊景點，彰化美食既道地又是小時候既一的味道，在台灣占有一席之地喔！

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御傳香腿庫飯在哪裡？地理位置

御傳香腿庫飯 如果是坐火車可以坐到彰化的 員林車站 走路大約10分鐘！如果是開車需要停車的話，附近有許多收費停車場走路約2分鐘，不過我通常都會停距離稍遠一些的 光復停車場 走路大約4分鐘，收費合理場地也比較優良。

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<如果滿熟悉員林的，其實御傳香腿庫飯就在員林最熱鬧的光明街中。>

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彰化必吃御傳香腿庫飯

光明街其實滿小一條的，走路散步很快就能走完，御傳香腿庫飯剛好就坐落在於尾端，光明街街道比較狹窄如果沒有抬頭看，說實在滿不起眼，但這樣還是能被我發現，果然也算是一家員林的隱藏版美食呢~

《 我認為對美食有一定程度的熱愛，做出來的餐點一定超有魂!! 》

聽店員說因為老闆超愛吃爌肉飯，也為了想做出特別有記憶點的傳統美食，所以籌備研發了兩年的時間，期間也去跑失學一呢，御傳香腿庫飯就此誕生啦~ 御傳香的由來小故事真的頗有趣的。

御傳香腿庫飯的菜單價格MENU

2023.11拍攝可能價格優惠都有調整，以店家現場為主

在這個社會動蕩、通膨的時代，物價上漲真的很有感，不過以御傳香的真材實料及環境衛生，加上真功夫的滷法，我覺得價格不貴耶，是很平價的彰化銅板美食！！

御傳香腿庫飯有賣什麼?

除了中午有限定便當，以小吃店來說選擇真的頗多，腿庫飯、爌肉飯、炒麵、雞排及各式小菜，有飯有麵，應有盡有～

御傳香腿庫飯 菜色大公開

經典爌肉飯$65

爌肉飯有搭配筍乾，筍乾處理的很洽當，不會有酸醋味，爌肉顏色滷的超漂亮，口口入味，不柴但也不軟爛Q度很好，白飯粒粒分明，配上肉汁，拌一拌非常好吃，不會過鹹，吃完還想在一碗，第一次吃到不膩的爌肉飯，給90分~

荷包蛋最喜歡微半熟，表皮恰恰的樣貌，吃起來酥脆、醬油不過鹹，單吃配飯都很讚！

喜歡吃辣可以加手炒特製辣椒，是自製的，好吃到我也買一罐冰家裡冰箱隨時來吃~

御傳香腿庫飯用餐環境

牆壁看的出來老闆超用心，而且超有才，第一次去直接印象深刻！每句詞都超有趣～

與附近的一般傳統店相比更講求衛生乾淨與食材新鮮~

另外大部分店家的爌肉都是機器切的，御傳香都是老闆娘手切，老闆在自己串起來的，實在很搞剛呢