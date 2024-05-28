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『東豐自行車綠廊』絕對是我推薦來台中旅遊的首選景點。這條筆直的車道被兩側鬱鬱蔥蔥的樹木所掩映，沿途還有古老的火車鐵軌，田園風情輕鬆怡人，讓人流連忘返。這次，我特地整理了自己十多次遊玩東豐自行車綠廊的經驗，不論是必訪景點、必買美食，還是親子同遊的三處農場，應有盡有。對於親子家庭來說，我特別推薦了『3條適合親子同遊的自行車路線』，可以根據旅伴的狀態和遊玩時間來選擇。這些路線適合半天的騎行，非常適合帶著小小孩一起出遊。

＃東豐自行車綠廊

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▲整理東豐自行車綠廊整條路線上的必訪景點、必買美食，3處親子農場

東豐自行車綠廊是全台第一條由廢棄鐵道改建而成的自行車專用道，全長13.6公里，從『后豐鐵馬道』一直延伸至『東勢客家文化園區』。許多遊客都選擇在這附近租用電動腳踏車，輕鬆騎著欣賞途中的園野風光，並在路邊的景點及店家停下來觀賞，體驗在自行車上的悠閒旅程。不妨租上一台你喜愛的自行車，以最舒適的速度漫遊綠廊，感受九號隧道帶來的涼爽天然冷氣，以及石崗水壩洩洪時所帶來的壯闊水氣。

＃親子家庭必看！3條輕鬆行車路線

路線Ａ 超級輕鬆 2.5個小時路線

后豐鐵馬道（起站）→ 榮町雜貨店（懷舊零食＋漫步稻田步道） → 第一酒廠 鐵道之鄉酒莊（巨大紅蘿蔔）→花樑鋼橋→九號隧道→后里馬場

全長：單趟 4.3公里

路線Ｂ 餵食農場 3小時路線

后豐鐵馬道（起站）→ 200days →歐格叔叔的家（玉米棒餵小動物）→公園溜滑梯→ 0蛋月台→九房3D立體彩繪村 → 情人木橋

全長： 單趟5.4公里

路線Ｃ 直線衝刺.ᐟ.ᐟ 多美景長距離路線4小時

石岡水壩（起站）→ OnOnNature泱泱自然→ 情人木橋→ 兔樂園→ 石山丘 (LV生吐司) → 九房3D立體彩繪村 → 梅子車站 → 東豐自行車綠廊鐵橋 → 東勢客家文化園區

全長： 單趟9.5公里

＃自行車租車行推薦：松錳租車

▲協力車的價錢，由台中縣腳踏車休閒協會訂定，各家車行的價錢一致，大部分的旅人皆是租賃電動車，隨著孩子的身高而調整座位位置，另外，週末時分，是不開放四輪電動車的租賃

租車資訊

松錳租車-豐原店

地址：420台中市豐原區國豐路三段141號（近后豐鐵馬道入口）

電話：0425234783

開放時間：平日08:30–17:00、假日08:00–18:00

松錳租車-石岡店

地址：422台中市石岡區豐勢路1261號 （近石崗水壩）

電話：0425724456

開放時間：平日08:30–17:00、假日08:00–18:00

東豐自行車綠廊的優點在於沿途設有多家大型租車行，其中我們家最常選擇『松錳租車』，店內車輛種類豐富且狀況良好，實際騎乘體感也很不錯！現場有著單人、雙人、4人電動車，甚至提供毛小孩專屬座椅，滿足各種出遊需求（我們則是單人車，加裝孩童座椅，一個大人載著一個孩子）。

此外，松錳租車設有兩處分店，一處位於后豐鐵馬道入口附近（從國道4號下交流道即可抵達）；另一處則位於石崗水壩附近，適合想從綠廊中段開始騎行或避開遊客較多的區段的旅人，這裡是個理想的起始站。

One Life cafe

地點：松錳租車-豐原店 旁（近后豐鐵馬道入口）

自行車步道上的輕食餐廳不多，大部分都是路邊小吃，這間位於后豐鐵馬道入口新開幕的「ONE LIFE CAFE」，飄香的pizza香氣讓人飢腸轆轆。「ONE LIFE CAFE」提供各式簡單的下午茶輕食、pizza、冰淇淋以及氣泡飲料，特別適合在炎炎夏日騎行時解渴品嚐。

＃路線Ａ：超級輕鬆 2.5個小時路線

后豐鐵馬道（起站）→ 榮町雜貨店（懷舊零食＋漫步稻田步道）→ 第一酒廠 鐵道之鄉酒莊（巨大紅蘿蔔）→花樑鋼橋→九號隧道→后里馬場

全長：單趟 4.3公里

榮町雜貨店

地址： 台中市豐原區朴子街 259巷2號

營業時間： 12:00-18:00(週三公休）

特色： 懷舊柑仔店、各式特色復古造景及吸睛打卡標語

來到榮町雜貨店，彷彿搭上了時光機回到童年時光！在落羽松步道盡頭的附近，有一個超好拍的日式懷舊柑仔店免門票景點「榮町雜貨店」，這裡處處都藏著特色標語及懷舊造景，包含懷舊小學堂、彈珠台等等，小朋友更是愛不釋手，店家有各種懷舊古早零食等待著你來品嚐。休憩一下，買個冰棒，找個角落稍作休息後再繼續你的旅程。旁邊的落羽松步道，一年四季有著不同的風貌，慢慢地散步一下，十分愜意。

鐵道之鄉酒莊

地址： 台中市豐原區朴子街260巷2弄32號

營業時間： 每日09:30–18:00

門票： 免費

特色： 歐式庭園城堡酒莊，可登上三樓觀景台，園區內設有品酒室和紅土酒窖 <團體20人以上就可以預約品酒，解說跟參觀酒窖>

<官方粉絲團>

在即將進入花樑鋼橋前，有一處休憩站可以停留，沿著指標駛出主道路，充滿歐洲庭院風格的「鐵道之鄉酒莊」印入眼簾，小小庭院中有著趣味造景，如火車造型建築和酒桶堆砌成的金字塔，最吸引小朋友的目光莫過於那支巨大紅蘿蔔，每個角落都能成為拍照的好地方。另外，酒莊三樓有著免費的觀景台，可以俯瞰整條鐵馬道的美景，而園區內設有簡餐餐廳，可以享用午餐或下午茶，品嚐特色葡萄酒。

舊山線鐵道（花樑鋼橋）＋九號隧道

橫越大甲溪的『花樑鋼橋』，是整個自行車步道最著名的景點。原本作為台鐵舊山線上的鐵路橋樑，縱貫鐵路重要南北間的聯絡橋樑！直到舊山線停駛後，規畫成后豐鐵馬道的一部份，甚至是目前台灣僅存的幾座鋼桁架橋之一，非常值得停下來駐足拍照。緊接著進入『九號隧道』，已有近百年歷史，原本是作為臺鐵舊山線火車隧道，至今保留成為自行車步道，全長1.2公里，當進入隧道後便會感受到一股涼意，猶如天然的冷氣房，清涼消暑。

后里馬場

地址： 臺中市后里區寺山路41號

營業時間： 週二至週日10：00-17：00

門票： 全票150元；優待票：100元；3歲（含)以下免票入場

<官方粉絲團>

「后里馬場」曾是台灣日治時期唯一的軍用馬場，1997年後轉型為觀光型馬場，成為全台規模最大的公營馬場，不論大人還是小孩都能近距離地接觸馬兒，體驗騎馬、餵食馬兒和洗馬秀等活動。近幾年看到園區不斷地在變化，現在設有文創咖啡館、美食區及週末文創市集，近期，邀請來自歐美及非洲的『美洲瘋馬大馬戲團』進行90分鐘的精彩特技演出，為遊客帶來更多驚喜與樂趣。

＃路線Ｂ： 餵食農場 3小時路線

后豐鐵馬道（起站）→ 200days →歐格叔叔的家（玉米棒餵小動物）→公園溜滑梯→ 0蛋月台→九房3D立體彩繪村 → 情人木橋

全長： 單趟5.4公里

200days咖啡下午茶

地址： 台中市豐原區朴子街178巷29號

營業時間： 週六日11:00 - 17:30

低消： 大人：200元/人孩童：100元/人

<官方粉絲團> <菜單請點此>

東豐自行到綠廊1.1km必訪景點，被譽為最美的拍照點『200days』，早就是社群上熱門的打卡店。純白唯美歐風的外觀，有著三角型全透明玻璃屋，外觀十分夢幻吸睛，『200days』原本為芋仔冰冰品店，後來轉型為下午茶咖啡廳，提供炸物、甜點及咖啡飲品等餐食，讓騎車旅人可以來此稍作休憩，好好享受悠閒慢活的下午時光。

歐格叔叔的家

地址： 台中市豐原區朴子街178巷29號斜對面 （200days斜對面）

營業時間： 週六日11:00 - 17:30

門票： 免門票

特色： 整支玉米棒餵食雞鴨、餵兔子

雖然是個迷你農場，但每次來次必定會讓孩子體驗餵食動物，因為整支“玉米棒”餵食雞鴨實在太有趣了！「歐格叔叔的家」是個免門票農場，現場有著牛、羊、雞、鴨及小兔子等小動物，無人商店的運行模式，園區飼料費用20-50元不等，自行放置零錢至箱子便可索取飼料，看著雞鴨爭相啄食的樣貌，每每讓孩子們欲罷不能。

兒童公園

地址： OnOnNature泱泱自然 正對面

前往0蛋月台的路上，許多人會忽略掉的兒童公園，卻是每次我們帶著孩子必定會駐足之地，雖然腹地不大，但是卻擁有孩子們喜歡的溜滑梯及蹺蹺板，位置就在「OnOnNature泱泱自然」正對面。

0蛋月台

「0蛋月台」是東豐自行車綠廊上的一個獨特地標，藍色的舊式火車吸引了許多遊客前來拍照。原本是台鐵東勢線的一個車站，因1991年停駛廢站，但月台旁的兩節車廂被保留下來供拍照。隨著攤販開始在此設攤，台語「拎擔」的諧音演變為「0蛋」，周邊也有不少3D彩繪，成為遊客必拍的打卡點。

九房3D彩繪村

九房3D立體彩繪村位於台中石岡區，由於當地區長希望吸引更多遊客前往東豐自行車綠廊，特別邀請「好美里彩繪村」的畫家曾進成及其團隊，以童話故事為主題，將村莊打造成童話世界。村內巷道牆壁上栩栩如生的彩繪，讓人彷彿置身童話書中。你會遇見三隻小豬、俏皮傑克與魔豆、4D綠野仙蹤、賣火柴小女孩、醜小鴨、七隻小羊等耳熟能詳的角色，重溫勾起大家的童年回憶。

石崗情人木橋

地址： 台中市石岡區萬興村豐勢路881巷

特色： 農產品商圈、小吃小街、全國最大水車及河岸觀景台、烤肉店家

石崗情人木橋是東豐自行車綠廊上的浪漫熱點。在這裡，遊客不僅可以購買各式農產品及小吃，還可以欣賞園區的色彩繽紛裝置藝術。從自行車主幹道進入園區，迎面而來的便是裝飾著繽紛色彩的情人木橋。漫步在喀喀作響的木橋上，彷彿時光也隨之顫動。站在橋中央眺望遠方，綠意盎然的田野盡收眼底，讓人感受到大自然的無限寧靜與廣闊。木橋周邊還有全國最大的水車及河岸觀景台，讓人可以近距離欣賞水車轉動的壯觀景象。木橋後方有一條步道，可通往小朋友最喜歡的「兔樂園」，在那裡，小兔子們悠閒地蹦跳，讓遊客體驗被小兔子環繞的快樂。

＃路線Ｃ 直線衝刺.ᐟ.ᐟ 多美景長距離路線4小時

石岡水壩（起站）→ OnOnNature泱泱自然→ 情人木橋→ 兔樂園→ 石山丘 (LV生吐司) → 九房3D立體彩繪村 → 梅子車站 → 東豐自行車綠廊鐵橋 → 東勢客家文化園區

全長： 單趟9.5公里

石岡水壩

地址： 台中市石岡區豐勢路1238-8號

開放時間： 06:00-18:00

經過車道附近的小吃攤後，沿著指標邁進石崗水壩區，潺潺水聲逐漸清晰。這座全長700多公尺的壯觀建築橫跨大甲溪，於1974年設計並建成，如今已成為台中地區民生和工業的重要水源。水壩上的層層水流與倒影相映成趣，壯觀美麗。上游的湖泊在青山綠水的環繞下，顯得格外迷人。每當豐水季節，壩頂流水如銀鏈般垂落，景象壯麗無比，讓人感受到自然的宏偉與寧靜。

On On Nature 泱泱自然

地址： 台中市石岡區石城街27號

營業時間： 週二～六，9:00~18:00

茶館預約： 04 2572 4399

入園費： $300/人（抵當日消費）茶屋用餐需要線上預約（若是13:00~16:00則為自由入園）

特色： 行動木屋介紹及茶館餐廳

<官方粉絲團> <菜單查詢>

慢駛在東豐自行車綠廊，你很難忽略這間獨具風格的木屋建築，本以為是個高級餐廳，但其實「On On Nature」是個主打親近大自然的行動木屋展示房，平時除了可以預約欣賞木屋展示，內部一餘也有結合木材溫暖質感的茶屋餐廳，提供新鮮自栽的有機蔬菜、精緻沙拉、風味排餐和下午茶，享受到從產地直達餐桌的美味。木製的室內空間，搭配清新的自然景色，讓人在品味美食的同時，感受到心靈的釋放與平靜。

京業馬場兔樂園

地址： 台中市石岡區豐勢路山下巷3-3-2號

營業時間： 週六日09:30~17:00

門票： 90 公分以上 $150

<官方粉絲團>

當你騎車抵達情人木橋，園區內有一處步道可以步行直上兔樂園，『兔樂園』是由台中市同理心協會之家合作經營，使用半圈養方式，動物們行動自由，營造出一片和諧自然的氛圍。在這裏可以與各個小動物近距離的接觸與互動，工作人員熱情指導正確的餵食方式，詳細介紹動物習性，並陪同遊客探訪動物們的秘密生活區，孩子們最喜歡的莫過於體驗被一大群小兔子擁簇、近距離與鴕鳥合影、餵食水豚等等活動。

石山丘的三十光陰

地址： 台中市石岡區萬安里大仁街10號

訂購專線： 04-25724428

吐司口味：豔芋芋頭、相思紅豆、紅寶石起司、北國雪融、夢幻黃金等等，實際口味每日公布於粉絲團

<官方粉絲團>

提到石岡的伴手禮，絕對不能錯過這間被譽為吐司界LV的『石山丘』。門口巨大的彩色熱氣球裝置吸引無數目光，很難不被這間麵包店所吸引。石山丘每天供應的口味不固定，偶爾還會推出限定口味，標榜使用進口食材，包括來自法國的伊思尼奶油和日本北海道的十勝奶油。剛出爐的吐司香氣四溢，令人垂涎。這次購買的芝麻吐司，口感鬆軟綿密，吐司質地細緻濕潤，搭配香濃的手工芝麻醬，甜而不膩，非常適合作為伴手禮，強烈建議旅人先事前預訂口味，以免向隅。

東勢客家文化園區

地址： 台中市東勢區中山路1號

營業時間： 08:30-17:30 (週一公休）

門票： 無門票

<官方粉絲團>

客家文化園區，前身為東勢火車站，是東豐自行車綠廊的終點站。這個文化園區腹地廣大，周邊的花藝和裝飾非常適合漫步散心。園區的建築保留了過往的紅磚客家風格，館內陳設客家文物並不定期舉辦展覽，展示與客家生活相關的食、衣、住、行、育、樂的主題文物，介紹產業、語言和人文特色。大多數旅人會騎車到此休憩，並前往鄰近的客家餐廳享受美食。週末時，文化園區還有各式各樣的文創市集，讓人盡情逛逛。

＃雨備行程

石岡圖書館客家文物館

地址：臺中市石岡區明德路175號

營業時間： 週二至週日08:30至17:30（週一及國定假日休館）

特色： 圖書館建築為富有特色的客家圓樓造型，還有緊鄰食水嵙溪的「河邊春夢休憩閱覽區」，圖書館2樓有兒童閱讀遊戲室、青少年漫畫屋，3樓設置「客家文物館」

<官方粉絲團>

在下雨時分，我偶然發現了這個小景點，原以為只是一間普通的圖書館。然而，石岡圖書館遠不止如此，它同時也是一座豐富的客家文物館。石岡分館以客家文史為特色，成為最具客家特色的公立圖書館。館內特別設有兒童閱讀遊戲室，為小朋友提供了一個充滿歡樂的閱讀和遊戲空間，且也都是免費使用。此外，圖書館的3樓設有客家文物館，保存並展示了地方珍貴的史料和客家文史書籍。在這裡，不僅可以沉浸於書香之中，還能深入了解客家文化。

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