到南投旅遊，只知道去清境農場、日月潭就太落伍囉！位於台灣中部的「南投縣」，是台灣唯一不靠海的城市，這裡充滿了台灣歷史與濃厚在地人情味；同時擁有群山圍繞的天然地形，蘊藏了許多在地農特產與特色旅遊。但是！南投的魅力只有深度去挖掘最新、最隱密的景點才能感受的到！這一次小編盤點南投縣13個鄉鎮市景點做成南投景點地圖，告訴你們哪些才是內行人才懂玩的超級秘境！不只拍照要美還要好玩，一起來看看「南投景點推薦」有哪些吧！

本文最近更新：2024年05月

南投景點地圖

南投怎麼玩？

南投最新活動





魚池/日月潭景點推薦

南投必訪景點推薦｜日月潭

來南投玩，怎麼能忘記日月潭呢? 日月潭距離南投、彰化、台中都很近，可說是中部人地度假勝地。日月潭周邊充滿了動人的美景，無論是搭船遊湖、搭日月潭纜車、騎自行車、甚至SUP都可以，還有許多日月潭附近民宿及湖景飯店，很適合安排一趟日月潭二日遊哦！

南投樂園景點推薦｜九族文化村

以原住民為主題的九族文化村，園區除了有各種原住民造景及表演，也有許多緊張刺激的遊樂設施哦！其中馬雅探險和金礦山探險，是長久以來人氣最高的項目，再加上近年新開放的『西班牙海岸』園區，以西班牙高第建築風格增添了不少度假氣息！初春的九族櫻花祭能欣賞到整個園區開滿櫻花的盛景，其中還有和日本同款的夜櫻可看呢。緊接著九族櫻花季之後，則是九族薰衣草季，在水沙連歐式花園內，種植了超過上萬株的薰衣草，紫色花海配上歐式建築的麗宮，讓你彷彿來到了歐洲一樣，超有異國情調的哦～

圖片來源：九族文化村

南投健行景點推薦｜澀水森林步道

「澀水森林步道」位於南投縣魚池鄉，是由長1.8公里的森林步道與長0.8公里的水上步道，加上聯外的產業道路所構成的循環步道系統，全長約4公里。景觀優美，澀水溪與桃米溪流貫其間，得天獨厚的天然條件與無汙染的環境，孕育出豐富的動植物生態。步道由三大系統組成，包括澀水森林步道、水上瀑布以及水上平台，其中「水上平台」則是桃米坑溪興建的步道，因為蕨類生態超級豐富，因此有了「台灣侏儸紀」的美譽！

魚池一日遊｜魚池美食｜魚池住宿｜喝喝茶｜頭社金針花

仁愛/清境景點推薦

南投必玩景點推薦｜清境農場

清境農場有霧上桃源之稱，位於南投縣仁愛鄉，四周群山林立，湖光山色，長年雲霧飄渺，地處海拔1748公尺，空氣清新、綠草如茵，徜徉在寬闊草原與景觀步道，令人流連忘返。坐擁奇萊山的日出奇景、獨攬冬天武嶺雪景、仰望合歡山春天銀河，從早到晚的日出、藍天、夕陽、星空，景緻各有千秋，一年四季的櫻花、綠林、楓紅，也有不同的韻味。除了美麗的景緻，清境農場最愛歡迎的綿羊秀、馬術秀，獨具特色的「清境奔羊節」和「清境火把節」，以及滇緬風味美食，也是到了此處必不能錯過的。

南投觀景步道推薦｜清境天空步道

全台灣距離天空最近、海拔最高的清境高空觀景步道，沿途視野廣闊，被南投環山圍繞的景色擄獲不少到訪遊客的心，不僅空氣清新，還可以看到低頭吃草的可愛羊群們，走到步道的終點就可以直達另一處著名的青青草原入口了，非常適合跟青青草原、小瑞士花園排在一起喔！清境高空步道有兩個入口，分別是從青青草原票口跟蝴蝶園票口，全程共約1.68公里，可以遠眺中央山脈、濁水溪河谷，清境絕美山景和雲海成為最美的拍照打卡背版。

南投賞星景點推薦｜鳶峰星空劇場

位於合歡山鳶峰觀星平台旁（原鳶峰遊客中心）的鳶峰星空劇場是一個梯次型的互動劇場，圓頂投影幕的動畫內容完全是為合歡山場域所打造，還可以利用「尋星鏡」和影像互動，讓自己成為故事的一部分。鳶峰星空劇場結合物理空間、投影視覺、音效配樂、互動機制，打造一座沉浸式電影院。可以透過南投好好玩官網預約參加，不管日或夜，都能欣賞到合歡山星空之美！

地址：南投縣仁愛鄉仁和路230號 營業時間：週日到週五10:00-16:00、週六10:00-20:00（週一公休）

南投森遊區推薦｜奧萬大國家森林遊樂區

奧萬大森林遊樂區孕育了相當豐富的動植物資源，因為無光害而擁有滿天星斗的夜空。奧萬大一年四季皆美，春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，無論何時前來，都能欣賞到不同的景緻。而最知名的莫過於園區內號稱全國最大的天然楓香純林，因此也擁有「楓葉故鄉」的美名，每逢秋冬之際，那火紅的楓樹林最受遊客的喜歡，總是吸引許多人潮蜂擁而至。

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南投秘境景點推薦｜帖比倫峽谷瀑布

「帖比倫峽谷瀑布」位於南投縣仁愛鄉合歡山西方的紅香部落，海拔約1300公尺處。帖比倫峽墨黑色的峡谷岩壁，因長年的礦物質氧化形成橙黃白斑爛色彩，加上石壁上的綠意點綴，使得山谷呈現五彩繽紛；在溪水洶湧的長期沖擊下，切割出美麗的弧型線條，造就了鬼斧神工的地形，成為氣勢磅礡的峽谷景觀，但因為地處偏避、路徑又小行車不易，平時人跡罕至，因此仍保有原始森林風貌，渾然天成一幅大自然山水畫，真的很值得一探究竟！

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武界｜清境美食｜清境住宿｜清境露營｜惠蓀林場｜小瑞士花園

信義景點推薦

南投健行景點推薦｜雙龍瀑布七彩吊橋

南投秘境「雙龍七彩吊橋」，全長345公尺、深度110公尺，相當於30層樓高，號稱全台最長最深的吊橋，橋面設計為彩虹七色，每50公尺就有一種顏色，遠遠看去就像一道彩虹懸掛在山林間，跨越壯闊山谷，站在上面就如同走著獨木橋，一陣風吹來，就能清楚感受橋的晃動，是極具挑戰性的體驗。雙龍瀑布與雙龍吊橋，體現了大自然之美與人類的建築工藝，感受著天之遼闊、山的雄偉、樹的蔭靜與瀑聲的壯麗。

丹大林道｜七彩湖｜地利雙龍二日遊｜布農族部落

竹山景點推薦

南投健行景點推薦｜瑞龍瀑布

擁有得天獨厚天然地理位置的「瑞龍瀑布園區」，一路綠意環繞生態佳，不需要跋山涉水就可以體驗跨河谷的瑞龍吊橋、被竹林圍繞的觀景步道、賞絕佳美景的空中觀瀑平台，還有享譽「竹山第一美瀑」之名的瑞龍瀑布等自然生態。

瑞龍瀑布宛如一條白絹垂掛山谷，水量澎湃帶著震撼巨大水聲迴盪溪谷間，瀑布傾瀉而下，盪起濃厚水氣漂浮瀰漫，雲煙裊裊的樣子好似虛幻；瑞龍吊橋橫跨加走寮溪，開闊地勢一覽無遺，氣氛幽靜，沿途空氣清新，遠離都市塵囂聽著飛瀑聲響是多麼奢侈的享受，來安排一場偷得浮生半日閒的快樂時光吧！

南投戶外景點推薦｜竹山天梯

經過多年的整修，昔日橫跨南投峽谷的竹山天梯（竹山地心谷）重新開放！來竹山天梯不只可以探索南投最深山的秘境，更可以欣賞多種壯觀的瀑布美景，其中知名的青龍瀑布更是你不能錯過的打卡景點之一！

南投戶外景點推薦｜杉林溪生態渡假園區

「杉林溪生態度假園區」位於南投縣竹山鎮鹿谷鳳凰山上。因為風景優美且位在熱門的縱走步道必經之路，比起溪頭有名的竹林，杉林溪正如其名，有名的是杉木林。杉林溪一年四季都有花季，可在不同時期來欣賞櫻花、繡球花、牡丹花、楓葉、螢火蟲等，而杉林溪著名景點散佈在園區內的幾條森林步道間，從「普通級步道」到「挑戰型步道」都有。如果想要親自走遍這些森林步道，那可要記得準備禦寒防滑的登山健走裝備喔！

南投秘境景點推薦｜忘憂森林

忘憂森林位於杉林溪週邊，原本是一片生長著無數杉木的原始森林，在九二一大地震後，堵塞了河道形成一處沼澤，杉樹就這樣長期泡在水中，導致根部慢慢壞死，一棵棵筆直的樹幹佇立於此，沒有一點生機，水面倒映著枯樹與藍天，就像是身處末世一般蕭瑟冷清，讓人不經感嘆，雖然地震帶來毀壞，卻也造就出這番美景。

南投親子景點推薦｜海盜村景觀彩繪園區

位於南投竹山的海盜村，有許多新奇有趣的遊樂設施，除了三層樓高的海盜船之外，純白的旋轉木馬、優美的歐洲童話小屋、以及可以拍出有趣互動照的3D彩繪牆、和身歷其境的VR虛擬實境探險飛船等，都讓人嘖嘖稱奇，還有讓小朋友玩得盡興的小火車、氣墊城堡、親子沙坑等。這些設施都是一票玩到底，非常適合親子旅遊，熱情的服務人員，更讓你能夠心無旁騖的盡情遊樂。

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南投親子景點推薦｜竹山文化園區

竹山文化園區是台灣最大的竹工藝展館。來到這能看見竹子與竹山文化的產業連結。竹山文化園區不只記載了諸多以竹為主軸的歷史文化，也帶你揭密竹筍產業竹編的製作過程。除博物館內精細的竹工藝品外，園區戶外也設置各種大型竹編工藝品：情人相擁、12生肖竹編、大型動物竹編，以及全台灣最大的竹編茶壺。

竹山一日遊｜竹鹿二日遊｜竹山紫南宮｜遊山茶訪｜車籠埔斷層園區

鹿谷景點推薦

南投戶外景點推薦｜溪頭自然教育園區

溪頭自然教育園區（溪頭森林遊樂區）位於南投縣鹿谷鄉鳳凰山谷，園區三面環山佔地廣闊，有「活的自然教室」之稱。目前是臺灣大學農學院實驗林七個營林區之一，種植紅檜、銀杏、扁柏等珍貴樹種，還有上千種草本植物。園區內更設有多條森林步道與登山步道可深入如人間仙境般的氤氳樹林中健行，也讓台灣人多年來提到森林浴，往往第一個就想起溪頭的蒼鬱樹林。

南投秘境景點推薦｜長源圳古道

位於南投鹿谷鄉小半天風景區內的「長源圳生態步道」，當初是為了讓居民水源取用方便而建造，由於圳溝水質清澈，可見魚、蝦悠遊其中，近年來經過修建後，以自然生態工法建造而成，保留了最自然的山林原貌。

沿著圳道慢行，一路綠意盎然、潺潺流水聲相伴，長源圳生態步道也是個賞螢火蟲的好地方。在步道旁的孟宗竹林古戰場，擁有大片的竹林隨風搖曳擺動著，有著清新的美感，風輕吹飄著竹香使人放鬆，很推薦來這裡悠悠漫步感受一下。

南投秋天景點推薦｜大崙山觀光茶園（銀杏森林）

銀杏森林位於鹿谷的大崙山觀光茶園內，青綠的茶田一路蔓延到山腳，在茶樹的周圍還種植了銀杏，每到秋天，銀杏的樹葉從原本的蓊鬱慢慢轉黃，沒多久燦爛的金黃色就佔領整座山頭，一片黃澄澄的景象超級療癒，而且這裡是免費參觀的，一旁的武岫農圃、大崙山觀景台也都能欣賞到金黃銀杏美景，是隱藏版的秘境景點。

地址：南投縣鹿谷鄉羊灣巷800-1號

太極美地｜溪頭旅遊軸｜溪頭二日遊｜溪頭住宿｜溪頭交通｜妖怪村｜鳳凰谷鳥園

南投市景點推薦

南投眷村景點推薦｜中興新村

歷經70年載的省府褪去了昔日光環，而「中興新村」依舊保有原來的樣貌，眷村兩側紅白矮房屋舍活絡了街道的色彩，灰階色二層樓高的房舍每棟前方一定會有個庭院，種滿了綠意盎然的植物，城鎮成為花園城市，到中興新村彷彿走入綠色隧道，尤其推薦位在光榮北路的樟樹隧道，茂盛的樹葉籠罩著街道，翠綠的葉片遮住刺眼的豔陽卻透出閃摺的日光，從容地走在光影灑下的綠色隧道裡，感受中興新村的美好慢活。而5月至8月正值中興新村荷花季，翠綠的荷花池中，荷葉綠波閃耀，也是中興新村必訪的美景。

南投戶外景點推薦｜猴探井天空之橋

猴探井天空之橋是八卦山風景區的著名景點，因為天空之橋連接山谷的兩端，讓吊橋的樣子像是微笑一樣，所以又被稱作為「微笑天梯」，是目前全台最長的天梯。這裡的山谷地形以及山谷前的小山峰，樣子像是猴子蹲伏俯瞰井底樣子，因而取名「猴探井」。

每當天氣晴朗的時候，從猴探井天空之橋眺望，可以飽覽彰化平原、西螺大橋以及濁水溪的出海口，傍晚之時也能看見夕陽，畫面十分漂亮喔！

地址：南投縣南投市猴探井街300號 營業時間：08:30–18:00（假日至18:30） 門票：全票50元，優待票/團體票30元，特惠票10元

南投美拍景點推薦｜妖怪創界糖狗村

南投市區景點｜南投市美食｜半山夢工廠｜微熱山丘三合院

埔里景點推薦

南投網美景點推薦｜Cona’s妮娜巧克力夢想城堡

位於南投埔里桃米的「Cona’s妮娜巧克力夢想城堡」，其名「妮娜（Nińa）」在西班牙文是「小女孩」的意思。據說是為了這位對巧克力念念不忘的小女孩，媽媽想親手做出最好吃的巧克力給女兒，因而全心投入研發及巧克力的製作。如果時間充裕的話，可以到 1 樓王子公主的變裝區體驗化身童話公主、王子漫步在城堡的感覺，不管是城堡內的樓梯造景、城堡外的歐洲花園，童話故事裡的情節瞬間真實上演，隨便拍都出時尚大片！

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地址： 南投縣埔里鎮桃米里桃米路 32 號 營業時間：10:00-17:30（17:00最後入園） 延伸閱讀： 妮娜巧克力夢想城堡｜變裝成公主王子，走入埔里夢幻歐洲城堡，品嚐巧克力、DIY體驗

南投教堂景點推薦｜紙教堂新故鄉見學園區

從日本遠渡重洋的紙教堂，由防水紙蓋成的現代小教堂，最初為 1995 年神戶大地震的倖存者所建，後來由日本神戶轉贈給桃米社區，沿續它震災後撫慰人心的使命。透過紙的柔軟化為堅韌並撐起整座教堂，更能夠感受人們在災難之後而更顯堅韌的生命力。

南投寺廟景點推薦｜中台世界博物館

傍著山景，佔地超過九公頃的「中台世界博物館」，豐富的館藏被譽為台灣佛教的羅浮宮。外觀以中式西建方式，猶如深山中的古寺，周邊群山圍繞、朝暉夕霞，寬廣的環境宛如世外桃源。自2016年開放後，儼然成為一座能沉靜心靈、觀看佛法歷史的靜謐去處。

博物館的一樓陳列許多佛教造像，從印度到漢式，由石雕到金銅，透過時間與不同材質、造型的演變，可以觀察出當代佛教的歷史與意義。再往上走，能看到收藏著經文以及書法的藝術展區，不論是保存著千年紙張的手抄經還是充滿行雲流水筆法的書法藝術都呈現了文字書畫之美，中台世界博物館也是台灣唯一擁有完整碑林石碑拓片的博物館。

南投網美景點推薦｜多肉秘境

埔里超人氣打卡景點「多肉秘境」，園區打造了一座令網美們為之瘋狂的夢幻仙境。走進裡面彷彿進入仙人掌森林之中，有種柳暗花明又一村的驚喜感。搭配著夢幻透明泡泡屋與半圓拱型泡泡屋，想像自己就是盆中精靈住在這童話故事般的秘境中，來到這裡除了拍美照、打卡也有販售多肉盆栽，離開之前還能帶一盆喜歡的多肉回家呢！

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埔里一日遊｜埔里美食｜埔里夜市｜埔里住宿｜木生昆蟲博物館｜埔里酒廠

草屯景點推薦

南投親子景點推薦｜九九峰動物樂園

九九峰動物樂園是亞洲最大的鳥類主題樂園，園內依種類特性，規劃多個展區及動物醫院，數十種平時只在書上和電視裡看到的珍稀鳥類，全都可以在這裡看到本尊，加上造型獨特的八角天網和蛋型鳥籠，超級好拍又好玩。還有前陣子超紅的恐龍之丘，比人還高的大恐龍就在山丘上，擺好姿勢等你來拍照啦！

南投文青景點推薦｜毓繡美術館

「花若盛開，蝴蝶自來」很適合形容簡樸低調、小而巧又美的毓繡美術館，這棟隱身山林間的「毓繡美術館」，最大的特色便是清水模的建築設計，以「當代、寫實」為立館主軸，搭配東方庭園概念，呈現低調優雅的美。門口一片翠綠的竹林，有一種隱世的清幽，半露天的長廊巧妙地引進光線，從間隙中灑落形成千變萬化的光影效果，簡約、俐落，卻深深吸引漫步於長廊中那如夢似幻的感覺，到這裡能享受到身心靈都富足滿溢的文青旅行。

草屯一日遊｜草屯美食｜九九峰森林步道

集集景點推薦

南投觀光工廠推薦｜集元果觀光工廠

Jijibanana集元果觀光工廠是一座以香蕉為主題的觀光工廠，不只大人小孩免費入園，而且距離集集車站不遠，可以結合集集附近的景點，安排一日遊行程。園區內隨處可見香蕉主題裝置和DIY課程，還有小朋友會玩到不想回家的遊戲室、超大球池、溜滑梯及人工沙堆，非常適合親子一日遊。

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南投室內景點推薦｜特有生物研究保育中心

集集鎮的「特有種生物研究保育中心」設有靜態展示的保育教育館，詳細介紹台灣特有的動植物、環境保育問題以及生命樹劇場，並且不定期舉辦各種主題展覽，館外還有一大片種植著各種生態系植物花草的生態教育園區及蝴蝶生態園，並於設有詳細的解說牌。

此外，這裡也設有野生動物急救站，拯救過數以千計受傷或是迷路的野生動物，並有許多成功野放的案例，也安置無法再野放的動物收容於急救站中，想要親眼欣賞珍貴野生動物的民眾，可以一起來特有生物研究保育中心與牠們打聲招呼唷！

集集一日遊｜集集美食｜集集線騎行｜集集小火車

水里景點推薦

南投文青景點推薦｜水里蛇窯陶藝文化園區

水里蛇窯陶藝文化園區是一個有著日本古都氛圍的園區，更有「台版小京都」的稱號。除了各式的陶藝品、蛇窯文物，還可以DIY玩陶、體驗手拉胚的樂趣。這裡原本是柴燒窯的舊窯廠，現在已經改造成以觀光、陶藝展示為主的文化園區。園區內的土土甜品店的甜點充滿陶藝感，甜品店二樓還可以體驗和服及漢服，走在園區別有一番風味！

南投必去景點推薦｜車埕木業休閒園區

充滿懷舊復古風情的「車埕車站」，可以說是全台最美麗的車站，同時也是臺鐵集集支線的終點站，車程從日據時期就是伐木加工業的重鎮，之後漸漸發展成觀光業，所以保留了20世紀初純樸的日式美景，讓人有一種穿越時空的來到20世紀初的日本。身為鐵道迷的你，更是不能錯過這個車站，鄰近的木業展示館、車埕遊客中心也是必去的景點，展示著許多有關車埕歷史故事、檜木歷史等，適合來體驗一趟日式秘密花園的深度之旅。

水里雙龍二日遊｜水里美食

名間景點推薦

南投親子景點推薦｜茶二指故事館

茶二指故事館位於松柏嶺一帶，是一間以茶業為主題的親子觀光園區，園區內有著可愛的造景、以及豐富且趣味性十足的茶葉導覽內容。除了豐富且寓教於樂的內容之外，在故事館後面，有一座偌大的茶園，裏面除了有著漂亮的茶樹之外，座落在茶園的巨型珍珠奶茶造景，更是必拍的景點。離開前，別忘了買顆茶香濃郁的茶葉蛋，細細品嚐來自老茶廠的美味。

南投戶外景點推薦｜同心雙圓茶園

「同心雙圓茶園」位於南投名間鄉出林虎小徑上，鄰近的景點都是茶園、果園，最大特色就是由高處往同心雙園茶園看過去，一圈又一圈的同心圓又像蚊香般的特殊造型，吸引不少喜歡空拍的朋友，小編提醒一下蚊香茶園不大，建議可以當順遊景點。

八卦山休閒軸

國姓景點推薦

南投歷史景點推薦｜北港溪糯米橋

北港村最具盛名的糯米橋，建於民國20年代，是早期村中重要的聯外道路，是台灣唯一的三級橋樑古蹟。以糯米、紅糖等材料黏合石塊的古橋，經年累月仍屹立在洪流大水間，見證了北港溪的歷史。村民在橋上山林，開闢了一條桐花步道，趁著花季沿路標登頂，便可看到油桐花在林間綻放，落花如白雪紛飛、詩情畫意，展現了深山的桐花風情！

地址：南投縣國姓鄉北港村國姓路

南投廟宇景點推薦｜禪機山仙佛寺

擁有濃濃日式禪風的禪機山仙佛寺，有著日式手洗舍、石燈籠、巨大化的蓮花座，每一處都有來到京都的錯覺。寺內綠草如茵花木扶疏，就像是隱身在樹林中的秘境，從停車場出來就是天梯，筆直的階梯通往上方的樹林中，而兩旁掛滿了祈福的黃燈籠，又有另一番風味。如來園供奉露天大佛石雕像，而四周供有五百羅漢石雕神像，每一尊的臉孔跟表情都不一樣，壯觀的景象蔚為「如來傳法」之聖圖。這裡還有一個傳說，據說求子夫妻只要耐心摸完這500尊者頂首，就能喜獲麟兒。

藝術溫泉軸｜泰雅渡假村

中寮景點推薦

南投廟宇景點推薦｜金龍山法華寺

位於中寮的「金龍山法華寺」，最大看點是有兩條全長80公尺，號稱全亞洲最長最大的金龍雕像。光看照片就能感受金龍栩栩如生的震撼與壯麗，據說費時三年斥資1500萬才建造出這條金碧輝煌的金龍樓梯，而2020年初才開張就吸引許多攝影迷、宗教迷前往朝聖。

南投戶外景點推薦｜懶雲窩

懶雲窩是隱藏在中寮鄉的朱槿花花園，小小的園區，卻有著有超多品種的朱槿花。朱槿花又稱扶桑花，在南太平洋等海島國家最為常見。朱槿有著喜好陽光、耐旱耐濕等特性，其花朵大而豔麗，像是陽光那般熱情、討人喜愛。園區自行育種的朱槿花，五彩繽紛的花色，各個爭奇鬥豔，奼紫嫣紅的模樣，令人陶醉。

園區內除了朱槿花之外，園區內的的池塘，還能看見綠頭鴨自在悠遊，以及屋內的餐廳，更是出乎意料的美味。目前全園需先前預約才能入園參觀，入場費100元，可折抵消費，是喜愛花兒的朋友不可錯過的景點。

泡麵土地公

來南投兩天一夜不開車，推薦使用「南投好行卡」，只要從台中高鐵站出發，3日內就能暢遊台灣好行6大合作路線，帶你玩遍日月潭、清境、埔里、溪頭、車埕沿途景點，首批入手還能獲得超萌限量「卡娜赫拉的小動物聯名悠遊卡」哦！

南投旅遊常見問題

南投必去景點有哪些？

南投最廣為人知的景點有日月潭、九族文化村、清境農場、奧萬大、中興新村，喜歡親近山林也可以選擇竹山天梯、瑞龍瀑布、雙龍瀑布等景點哦～

南投必吃美食有哪些？

南投必買伴手禮有哪些？

來到南投這樣玩！

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