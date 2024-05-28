彰化美食金銀麵｜彰化市平價美食推薦餛飩乾麵、豬肝麵、骨仔肉湯，隱藏在民權市場、南門市場裡平民小吃

彰化美食金銀麵是彰化市平價美食，就位在民權市場、南門市場裡小吃中，彰化市美食很多尤其是平價小吃滿滿料理鋪在上面，如果敢吃個豬肝麵也很讚～滿滿豬肝鋪在上面也很有看頭，新鮮跟平價可以劃上等號，無論點麵條或是點米食，這裡都不會讓你失望～

彰化美食金銀麵在哪？

彰化美食金銀麵位在彰化縣彰化市永樂街154號，位置恰好在永樂商圈美食、民權市場與南門市場裡～內用座位乾淨，畫單後在點餐。

金銀麵油蔥酥

自家製作的油蔥酥還挺不錯的，新鮮的油蔥灑在麵條上、湯裡都能加分。

自取的醬料，辣椒也很有看頭～但因為只能吃點小辣，Kiwi只好用那麼一丁點解快樂！

餛飩乾麵

餛飩乾麵裡面有很多顆餛飩在其中，淋上自家製作的肉燥，新鮮也不膩口，是碗清爽的麵食。

加上那麼一丁點辣，辣度自然就很辣，不過當你想吃辣時，此時正是過癮的時候。

細細的麵條可是很有Q度的喔！我自己也很喜歡這麵條，至少不是像寬麵一樣，感覺就是要開始數數了ＸＤ

餛飩也是我喜歡的其中之一，每次來這總會想要吃上一吃！

滿滿的骨仔肉在湯裡，湯頭自然是不錯新鮮的肉肉也可以直接吃或是沾醬，都會有不一樣的感覺。

每回到這裡來吃都會想要吃很多美食，偶爾是豬肝麵、肉燥飯、青菜一盤、時令湯，簡簡單單就可以解決一餐。

我們外食族久了就會開始到處吃吃喝喝，彰化市美食眾多，每一家都受到很多人愛戴，金銀麵也不例外，平價美食小吃真的挺不錯，我喜歡豬肝麵、餛飩乾麵，都很喜歡啦！客製化的麵條、湯品就看店家如何收費，我喜歡隨意加美食在裡面～開心～來這就是不會讓你失望啊！

彰化美食金銀麵

住址：彰化縣彰化市永樂街154號

電話： 0989 419 358

營業時間：07:00–13:30週四休