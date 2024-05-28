內湖麵食「高雄五福扁食」就開在港墘站附近，內用環境乾淨，google評分很高，雖說是麵食館，但是看到評價很多人大推滷肉飯，總之餐點選擇多，住附近不知道要吃什麼的話是還不錯的選擇。

高雄五福扁食營業資訊

高雄五福扁食 K.H.Wufu 內湖港墘店

評分： / 4.5

地址：台北市內湖區內湖路一段591巷11弄6號( 地圖 )

電話：02 2627 0760

營業時間

星期一: 11:00 – 15:30, 16:30 – 20:30,

星期二: 11:00 – 15:30, 16:30 – 20:30,

星期三: 11:00 – 15:30, 16:30 – 20:30,

星期四: 11:00 – 15:30, 16:30 – 20:30,

星期五: 11:00 – 15:30, 16:30 – 20:30,

星期六: 11:00 – 20:30,

星期日: 11:00 – 20:30

星期一: 11:00 – 15:30, 16:30 – 20:30, 星期二: 11:00 – 15:30, 16:30 – 20:30, 星期三: 11:00 – 15:30, 16:30 – 20:30, 星期四: 11:00 – 15:30, 16:30 – 20:30, 星期五: 11:00 – 15:30, 16:30 – 20:30, 星期六: 11:00 – 20:30, 星期日: 11:00 – 20:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

高雄五福扁食位置｜環境

高雄五福扁食位置距離港墘站一號出口比較近，開在巷弄內，假日的內湖科技園區附近很多店家都沒開，高雄五福扁食假日有營業，晚餐時間生意不錯，人潮一直來。

內用環境乾淨，餐具自取，菜單填好後再到櫃檯買單，工作人員都很客氣，雖說是麵店，但是服務很不錯喔，點了牛肉麵想要加湯也可以。

高雄五福扁食菜單

高雄五福扁食菜單品項很多，麵食、湯類、小菜選擇很多。

高雄五福扁食餐點

海帶 辣

海帶口味帶著微微辣度與酸度，口感脆口滑嫩，非常涮嘴。

小乾麵

加了很多肉燥調味，肉燥口味不會太鹹，而且是吃得到肉塊的，青菜放了不少，乾麵口味中規中矩。

清燉牛肚麵

清燉口味也是偏清爽，牛肚給了不少，麵體比較硬一些，不過湯頭很不錯，喝不夠還可以加點湯。

鮮蝦餛飩湯

近期吃到的好吃餛飩是小南門的「中原福州乾麵」，高雄五福的餛飩口感比較扎實一點，鮮蝦真材實料，不過味道也是偏淡一些。

這是是因為假日覓食，附近店家都關著，才找到這家高雄五福扁食，麵食品項多，味道偏清爽，整體吃下來餛飩口味是還不錯，喜歡麵食的可以一試。

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