中壢甜點、蛋塔推薦這家貝倫甜點屋，最近又開始吹起蛋塔風，尤其北部開了不少蛋塔店，但蛋塔這東西看似很多人賣，但真的好吃的並不多（不然大家不會都去買肯X基蛋塔），日前在IG、FB上流傳著這間甜點店：貝倫甜點屋，主打泡芙跟葡式蛋撻，據鄉民表示招牌葡式蛋撻完全輾壓肯X基？這可就大大引起我的興趣了！

貝倫甜點屋｜交通方式、停車資訊

貝倫甜點屋在桃園有兩家店，一家是在內壢火車站中華路一段附近，另一家則是今天我來買的是中壢元化店，鄰近中壢SOGO商圈，每到了下班下課時間就會不少人來貝倫甜點屋買蛋塔、泡芙，LOGO也很可愛，是小巫婆抱著蛋塔

貝倫甜點屋｜甜點種類、菜單

貝倫甜點屋店門口有大大的菜單可以參考，主打就是蛋塔跟菠蘿泡芙，蛋塔目前有四種口味：原味、巧克力、糖霜跟肉桂蛋塔，均一價都是45元，菠蘿泡芙常駐款是原味香草跟巧克力口味，然後會隨著季節、月份不同會有期間限定的泡芙，夏天代表就是芒果泡芙囉！

貝倫甜點屋店也有FB跟IG，有最新優惠消息或是任何活動，可以透過FB或IG獲得第一手消息，可以掃碼加一下

貝倫甜點屋的櫃檯後方就是蛋塔、泡芙的製作區，蛋撻都是每天現做現烤絕不放隔夜，一次出爐大約40~50顆左右，我來的時候剛好看到剛出爐的蛋塔，光是站在外面就可以聞到香氣，常常一出爐沒多久就賣光光了，建議大家可以提前預訂

菠蘿泡芙也是當天現做，每一顆都是手工灌餡，而且菠蘿泡芙的尺寸大概是我目前看過數一數二大顆的！而且很少看到是菠蘿皮的泡芙，不過建議可以先訂，有些季節限定口味的有時候很快就賣光了

可以單顆買如果有送禮或是大量，也可以買盒裝，包裝袋也很有質感，剛好看到有個大戶一次是買好幾盒，ˊ看來相當值得期待！

貝倫甜點屋｜葡式蛋塔、菠蘿泡芙

貝倫甜點屋包裝盒設計非常用心，葡式蛋塔盒裝不論是自己吃或送禮也都很不錯，一盒可以放入6顆，不論是混搭還是單口味都可以唷，菠蘿泡芙則是直列裝在附有提把的盒子，每一顆泡芙也都有獨立的紙袋裝

原味蛋撻，貝倫甜點屋的經典之作，據吃過的鄉民表示，味道完全可以碾壓肯X基是毫無懸念，買回家建議可以覆熱一下會更好吃！外觀尺寸也不小，蛋撻個頭比一般還大顆，拿在手上還有沈甸甸的手感，有飄散出一股清雅的蛋奶香，塔皮還看得出來層層疊疊的酥皮

蛋塔的塔皮略薄，但品嚐時仍可感受到其酥脆與蓬鬆，內餡的口感滑順而濃郁，帶有濃郁的蛋香，卻不會令人感到膩，原味蛋塔的口感層次分明，其甜度適中，兼具濃厚的蛋奶香氣，無疑是我至今品嚐過的頂級蛋塔之一！有夠強的！

巧克力蛋塔，巧克力蛋撻撒上了帶有甘苦味的可可粉，純可可粉與蛋撻的濃郁香氣相結合，創造了一種成熟的大人風味，這種獨特的口感甚至讓那些平時不喜歡巧克力的朋友也讚不絕口呢

糖霜蛋塔，店家推薦的糖霜與蛋塔搭配得天衣無縫，完美平衡了甜度和口感，糖霜細膩至極，配上酥脆的塔皮和濃郁的內餡，每一口都是令人愉悅的享受

肉桂蛋塔，市場上罕見的肉桂蛋塔是肉桂愛好者的福音！滿滿的肉桂粉不僅豐富了它的風味，而且每一口都能感受到肉桂的香氣和濃郁味道，擁有多層次的豐富口感，對於肉桂的愛好者來說，這絕對是一大享受啦

如果一次買太多沒吃完，可以放到冷凍保存，想吃的時候再拿出來回烤，因為不含任何化學原料，能盡快吃完最好

菠蘿泡芙（原味香草、巧克力、芒果(季節限定）），貝倫甜點屋的超級強項！不少人說好吃程度不亞於它的蛋塔，貝倫甜點屋的泡芙特色就是他是菠蘿泡芙，表面是一層酥脆的菠蘿皮，而且個頭非常大，大概有一般泡芙的兩倍大！

原味香草，吃這泡芙的時候要小心一點，要先從內餡灌入口那邊先吃，不然一咬內餡會噴出來！原味香草可以說是貝倫甜點屋的經典之作！吃過一次基本上就回不去了，內餡用日本北海道十勝的四葉鮮奶，再加上法國頂級愛樂薇鮮奶油，再搭配馬達加斯加超A級香草莢製作而成

又香又酥的菠蘿皮，包裹著滿滿的卡士達，馬達加斯加超A級香草莢提味的卡士達口感清爽滑順，因為是使用日本北海道十勝的四葉鮮奶跟動物性的愛樂薇鮮奶油，乳香濃郁可以說是無與倫比！老實說，應該是很難找到那麼好吃的菠蘿泡芙了

巧克力泡芙，香酥菠蘿外皮完美包裹著豐富的苦甜巧克力卡士達餡，每一口都是滑順細膩的享受，巧妙地融合了苦甜的巧克力和柔滑的卡士達，創造出極致的口感對比，口感味道絕妙的平衡，讓人即使反覆品嘗也絲毫不感覺膩，非常好吃！

芒果泡芙(季節限定），貝倫甜點屋會隨著季節推出季節性的甜點，夏天的代表就是芒果囉！吃芒果泡芙真的要小心一點，它會噴！裡面的芒果卡士達試用新鮮芒果製成，所以口感格外濕潤細緻，邊吃邊吸財布會流得到處都是

香草卡士達醬及鮮奶油與新鮮芒果融合，搭著酥香外皮一起入口，更顯裏頭內餡口感的濕潤，而裡頭酸V酸V的芒果果香更有畫龍點睛之效，夏天吃真的清爽好吃呢

貝倫甜點屋真的直接躍升我心目中排行第一的蛋塔店，基本上我不太可能連續兩天都吃蛋塔，但貝倫甜點屋兩天就讓我吃了六顆！然後菠蘿泡芙也是數一數二的厲害！尤其是原味香草，天然又濃郁的乳香好滋味真是讓人欲罷不能呀，喜歡吃甜點的朋友貝倫甜點屋強烈推薦給你！

貝倫甜點屋

地址：桃園市中壢區元化路二段12號

電話：03-4251099

營業時間：周一~周日 13:00~22:00

貝倫澳門葡式蛋撻

地址：桃園市中壢區中華路一段280號

電話：03-4358622

營業時間：周一~周六 11:30~21:00（週日公休）

貝倫甜點屋官網

貝倫甜點屋FB

貝倫甜點屋IG

延伸閱讀