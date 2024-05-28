位於大安森林公園附近的沾美藝術庭苑，

是一間讓人陶醉於藝術氛圍中又提供了正統西餐的餐廳

是百年歷史的日式大學宿舍所建造，還有一個綠意盎然的庭院。

進入其中，彷彿穿越到了另一個世界，一個充滿優雅與品味的空間，

這裡融合了藝術與美食，讓用餐成為一種享受。

無論是外觀還是內部裝潢，沾美藝術庭苑都展現出濃厚的藝術氣息，

也因為是正統西餐廳，所以盡可能的不要穿拖鞋和短褲會比較好喔。

因為位子的數量有限，建議還是要先訂位會比較好，不提供寵物，

嬰幼兒及坐娃娃椅的小朋友均不收費，

詳細的還是打電話問店家會比較清楚喔。

菜單上的選擇多樣，有各部位的牛排和海鮮等主菜，

只要點主菜即可，每一道菜均有附上開胃飲品、前菜、一碗湯、

手工麵包、生菜沙拉、甜點、咖啡或是茶。

開胃飲品無酒精雞尾酒，喝起來酸甜酸甜的，

有蔓越莓的香氣口感來說偏酸。

前菜奶油蘑菇&手工現烤麵包

可以單吃也可以搭配現烤麵包，

味道也一點像知名連鎖西 X的前菜，味道滿相似的。

黑芝麻醬沙拉

黑芝麻的味道不會過甜，沙拉的蔬菜都新鮮又輕甜，

加上葡萄乾的點綴，是個清爽又開胃的沙拉，

還沒有其他沙拉醬過於負擔。

南瓜湯、牛尾湯 $300

濃郁的南瓜味道與奶油的滑順口感完美融合，

而牛尾湯一道經典的法式湯品，湯汁濃郁醇厚，

牛尾肉的鮮嫩與蔬菜又帶一點番茄的甜味，湯品都讓人感受到溫暖和舒適。





法式洋蔥湯 $300

湯品的口感濃稠，洋蔥的甜味和芝士的香濃完美融合，

也是值得品嚐的湯品。

明蝦牛排 $1900；鮑魚牛排 $1900

因為爸爸把一隻明蝦給媽媽，所以鮑魚牛排才會多了一隻明蝦。



我們點了精緻午餐，連假日都有提供精緻午餐，雖然份量較小，

但品質卻絲毫不減，也比較適合食量較小的女生。

煎烤牛小排 $1150

Ruby覺得這煎烤牛小排稍微偏油，牛肉還是滿鮮嫩。

干貝牛排 $1150

牛排的鮮嫩與干貝的滑嫩完美結合，每一口都帶來絕佳的口感和風味。

菲力牛排 $1050

牛排鮮嫩多汁，可選擇要三、五及七分熟，不過這樣等級的牛排，

Ruby建議點三分熟更吃到牛排本身的鮮甜與嫩度，

每一口都帶有濃郁的肉香，帶來獨特的美味享受。

飯後有提供當季水果和咖啡或是茶。

當天的水果有西瓜、紅心芭樂和百香果

還有提供一塊小蛋糕，當天的小蛋糕的抹茶紅豆蛋糕，

當天的就只有這塊小蛋糕比較不合口味。

飲品Ruby當天選擇冰美式，還很貼心的熱牛奶跟紅糖，

讓美好的午餐約會，畫下一個完美的句點。

因為Ruby是五月壽星，所以在訂位的時候家人就有跟餐廳說，

很特別還有幫忙唱生日快樂歌並送上了小蛋糕，

這項服務讓Ruby非常開心，雖然我有些社交恐懼，

但心裡還是甜滋滋的，真的非常感謝當天的服務人員。

整體來說，沾美藝術庭苑餐廳不論是在餐點還是服務上都展現了非常高的水準。

唯一的缺點是座位較為擁擠，但這並不影響其成為一間值得再次光顧的餐廳。

在充滿藝術氣息的環境中用餐，真的是一件既愉快又享受的事情。

【店家資訊】

👉沾美藝術庭苑 Jimmy’s Garden

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🏠台北市大安區新生南路三段11巷5號

☎️02 2368 1197

⏰AM11:30~PM15:00 ； PM15:30~PM22:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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