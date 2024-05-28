位於大安森林公園附近的沾美藝術庭苑，
是一間讓人陶醉於藝術氛圍中又提供了正統西餐的餐廳
是百年歷史的日式大學宿舍所建造，還有一個綠意盎然的庭院。
進入其中，彷彿穿越到了另一個世界，一個充滿優雅與品味的空間，
這裡融合了藝術與美食，讓用餐成為一種享受。
無論是外觀還是內部裝潢，沾美藝術庭苑都展現出濃厚的藝術氣息，
也因為是正統西餐廳，所以盡可能的不要穿拖鞋和短褲會比較好喔。
因為位子的數量有限，建議還是要先訂位會比較好，不提供寵物，
嬰幼兒及坐娃娃椅的小朋友均不收費，
詳細的還是打電話問店家會比較清楚喔。
菜單上的選擇多樣，有各部位的牛排和海鮮等主菜，
只要點主菜即可，每一道菜均有附上開胃飲品、前菜、一碗湯、
手工麵包、生菜沙拉、甜點、咖啡或是茶。
開胃飲品無酒精雞尾酒，喝起來酸甜酸甜的，
有蔓越莓的香氣口感來說偏酸。
前菜奶油蘑菇&手工現烤麵包
可以單吃也可以搭配現烤麵包，
味道也一點像知名連鎖西 X的前菜，味道滿相似的。
黑芝麻醬沙拉
黑芝麻的味道不會過甜，沙拉的蔬菜都新鮮又輕甜，
加上葡萄乾的點綴，是個清爽又開胃的沙拉，
還沒有其他沙拉醬過於負擔。
南瓜湯、牛尾湯 $300
濃郁的南瓜味道與奶油的滑順口感完美融合，
而牛尾湯一道經典的法式湯品，湯汁濃郁醇厚，
牛尾肉的鮮嫩與蔬菜又帶一點番茄的甜味，湯品都讓人感受到溫暖和舒適。
法式洋蔥湯 $300
湯品的口感濃稠，洋蔥的甜味和芝士的香濃完美融合，
也是值得品嚐的湯品。
明蝦牛排 $1900；鮑魚牛排 $1900
因為爸爸把一隻明蝦給媽媽，所以鮑魚牛排才會多了一隻明蝦。
我們點了精緻午餐，連假日都有提供精緻午餐，雖然份量較小，
但品質卻絲毫不減，也比較適合食量較小的女生。
煎烤牛小排 $1150
Ruby覺得這煎烤牛小排稍微偏油，牛肉還是滿鮮嫩。
干貝牛排 $1150
牛排的鮮嫩與干貝的滑嫩完美結合，每一口都帶來絕佳的口感和風味。
菲力牛排 $1050
牛排鮮嫩多汁，可選擇要三、五及七分熟，不過這樣等級的牛排，
Ruby建議點三分熟更吃到牛排本身的鮮甜與嫩度，
每一口都帶有濃郁的肉香，帶來獨特的美味享受。
飯後有提供當季水果和咖啡或是茶。
當天的水果有西瓜、紅心芭樂和百香果
還有提供一塊小蛋糕，當天的小蛋糕的抹茶紅豆蛋糕，
當天的就只有這塊小蛋糕比較不合口味。
飲品Ruby當天選擇冰美式，還很貼心的熱牛奶跟紅糖，
讓美好的午餐約會，畫下一個完美的句點。
因為Ruby是五月壽星，所以在訂位的時候家人就有跟餐廳說，
很特別還有幫忙唱生日快樂歌並送上了小蛋糕，
這項服務讓Ruby非常開心，雖然我有些社交恐懼，
但心裡還是甜滋滋的，真的非常感謝當天的服務人員。
整體來說，沾美藝術庭苑餐廳不論是在餐點還是服務上都展現了非常高的水準。
唯一的缺點是座位較為擁擠，但這並不影響其成為一間值得再次光顧的餐廳。
在充滿藝術氣息的環境中用餐，真的是一件既愉快又享受的事情。
【店家資訊】
👉沾美藝術庭苑 Jimmy’s Garden
🍽 FB官方粉絲團請點此
🏠台北市大安區新生南路三段11巷5號
☎️02 2368 1197
⏰AM11:30~PM15:00 ； PM15:30~PM22:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。
💁♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530
如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，
每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，
如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。