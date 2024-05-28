Skylark芳鄰又名加州風洋食館，在台灣也算老字號餐廳了，上世紀末的芳鄰可是到處都有分店，但可惜收掉不少，現在只剩台北和台中還有碩果僅存的幾家。今天就來介紹台北車站附近的Skylark芳鄰和平公園店，他們提供的超值早餐才$110~190，還附飲料一杯，這樣的價位在台北鬧區，是不是很划算呢？

Skylark芳鄰和平公園店在哪裡？

從地圖上看得出來，Skylark芳鄰和平公園店就在228和平公園旁邊的懷寧街，從台北火車站走過來大概也只需10分鐘，從《捷運臺大醫院站》走過來更近，只需5分鐘就能抵達

這次因為入住北車附近的北行旅，又是托小黑哥帶路，我和Coco才知道Skylark芳鄰和平公園店有提供如此划算的早餐，上次曾經跟著小黑哥吃過Miss V赤峰店和阿順排骨，這次又來吃芳鄰，反正跟著台北行走的美食地圖吃好料總沒錯！

Skylark芳鄰和平公園店外觀都是透明的落地玻璃，一眼就能望穿，跟之前去過的士林店不太一樣，感覺士林店的規模更大，更有家庭餐廳的感覺

大門上還掛了一個『現烤麵包吃到飽』的布簾，不過僅限新推出的早午餐

跟很多店家一樣，菜單立牌就擺在門口供過路行人參考，它們的菜單主要分成三部分：早上10:30前供應的早餐，全天都供應的早午餐和雙人套餐

雙人套餐$1300，可以在豪華主菜和精緻主菜的品項中任選一種，這樣就有二份套餐可以吃，看起來還挺豐盛的

Skylark芳鄰和平公園店環境

這是百在櫃檯前販售的咖啡禮盒，手作餅乾和銀耳露，需要的人也可以在此一併選購

備餐櫃檯在此，各種器材一應俱全，才能迅速地做出客人的餐點

原來Skylark也屬於日本的雲雀集團，旗下還有涮奶葉，古拉爵，橫濱牛排和藍屋等餐廳，去年在台中Lalaport吃過他們的涮之華火鍋吃到飽，感覺很不錯，雲雀集團旗下都有一定水準

Skylark芳鄰和平公園店雖然沒有士林店的面積大，但店內也是窗明几淨，外面的座位以4人座為主，裡面還有自成一區的包廂空間，如果人多一起來用餐也可坐在裡面，但我沒問包廂是否有低消，想知道的人可以打電話去詢問

Skylark芳鄰和平公園店菜單

這張就是Skylark芳鄰和平公園店的早餐菜單，價位從$110~190，雖然不提供麵包吃到飽，但有附早餐飲料一杯，這樣的消費在寸土寸金的台北市區，已經算相當佛心了

第二頁是光看就覺得很豐富的早午餐，而且全日都有供應喔！主食不但有骰子牛，煙燻鮭魚和雙人套餐可選，還有麵包無限吃到飽，不過價格從$400~920，相當於吃一頓正式的餐點了

最後一頁則是各種單點和飲料，如果不想點套餐也可以選單點，單點自由配的價格$20~160，飲料均一價$90，包括咖啡、茶飲和冰糖銀耳，選擇還不少呢！

Skylark芳鄰和平公園店餐點介紹

輕食粥品餐

外宿早上都是中餐胃的我，當然要選這個輕食粥品餐$110，包括白粥一碗，炒蛋一碟和小菜四盅，份量比較適合女生，男生可能就稍嫌不足

煙燻厚培根自製奶酥厚片

小黑哥點了煙燻厚培根自製奶酥厚片$190，包括厚培根一片，冰心地瓜，生菜沙拉，炒蛋和二塊奶酥厚片，奶酥厚片是自製的，看起來賣相頗佳，吃起來也是外酥內軟，很加分！

除了主餐，另外還有這一碗蘑菇濃湯，畢竟是早餐組合中最貴的餐，所以當然要稍微豐富點

窈窕輕食餐

Coco選了這個窈窕輕食餐$120，包括吐司，炒蛋，冰心地瓜和生菜沙拉，也可以另加$30換成自製奶酥厚片，如果早上吃不多，或是有節食計畫的人，倒是可以選窈窕輕食餐來吃

Skylark的早餐都有附一杯免費的早餐飲料，所以我們都選了冰糖銀耳，年紀大了注重養生喝這個比較好😆，冰糖銀耳單點$90，還有冷熱飲可選，二個女生都選馬克杯裝的熱飲，小黑哥選玻璃杯裝的冷飲，喝起來不會太甜，感覺臉上的膠原蛋白似乎都有被補充到，想變美想養生喝這個就對了

Skylark芳鄰和平公園店 地址：台北市中正區懷寧街90號1樓 電話：(02)2375-6364 營業時間：7:30~22:00