羊乳含有天然的A2β酪蛋白，擁有最接近母乳的蛋白結構，相較於其他奶製品更容易消化吸收不易產生過敏，而且維生素A和鈣的含量都比牛乳更高。除了做為小孩成長發育很好的營養補給品之外，大人喝羊奶也一樣可以滋補強身、調整體質，而且對於中醫當中體質比較寒的人來說，也是很好的保養。

不過羊奶還是有它小小的短板，羊乳中預防貧血的葉酸只有牛乳的1/10。為了填補羊奶在葉酸上的不足，豐新鮮的調味羊乳添加葉酸，提升營養成分。而且不同於市面上的羊乳，完全不添加羊乳粉，新鮮羊乳帶有更天然完整的營養價值，就算愛喝調味乳也不用擔心不健康。是豐新鮮羊奶推薦的一大原因。

除了原味的100%鮮羊乳和D3葉酸強化鮮羊乳，豐新鮮還另外有5種不同口味的羊乳。

調味乳用卵磷脂調味取代人工乳化劑，不使用羊奶粉，並且添加含3種水溶性膳食纖維的寡多醣以及葉酸與維生素D3 。而且都沒有添加人工色素，都是使用天然來源萃取的色素，好喝又自然。

雪莉小時候有訂過其他家的羊奶，但因為覺得腥味比較重，一直很抗拒。但是豐新鮮羊奶的味道很順口、香氣濃郁，也不會像牛奶感覺那麼厚重，喝完以後胃沒有什麼負擔。豐新鮮的D3葉酸強化鮮羊乳更是第一瓶通過中華民國羊奶協會GGM認證的D3葉酸鮮羊乳。

豐新鮮的調味羊乳口味有巧克力、草莓、麥芽、蜂膠和卵磷脂口味。雪莉最愛的就是卵磷脂口味！喝起來很像我超喜歡的布丁冰棒，讓人很驚喜，如果拿來入食譜做甜點一定也特別好吃。巧克力口味喝以前要稍微搖勻，底下可以看到沉澱的可可粉，用來取代人工色素，喝起來也更有可可的香味。雪莉特別喜歡豐新鮮調味羊奶的一點是，口味好喝卻不甜膩，喝完以後不會像一般喝完調味乳以後有那種口腔糊了一層膜的不適感。

豐新鮮的羊奶在官網就能線上訂購，超級方便！當然也有每日配送的服務，只要填寫線上表單就可以。雪莉個人真的很喜歡這樣的模式，很符合現代人不太喜歡打電話以及跟陌生人交涉的特性。在網站上點點一點，打幾個字就能輕鬆完成。

每日配送會提供保溫盒，不論是冰的或是溫的都可以送。雪莉個人是覺得冰冰的特別好喝，尤其是調味乳，就像在喝飲料，所以私心建議大家訂冰的，但當然還是要看個人喜好啦！

每日配送的自由度也很高，能依據喜愛自行挑選口味，固定或輪換口味配送都行，而且不需要綁約，隨時都可以暫停或取消，沒有一定要等到月底的限制，是每日配送羊奶推薦首選。豐新鮮的本店在台南，不過每區皆有經銷商進行配送，讓大家喝到最新鮮的羊奶，也不會佔用冰箱空間。

原文：每日配送羊奶推薦—豐新鮮羊奶評價

品牌：豐新鮮羊奶

粉絲團： 豐新鮮羊乳粉絲團

官網訂購： https://www.fullfreshshop.com/

每日配送表單： https://www.fullfresh.com.tw/order.php?act=form

營業時間：8:00–12:00；13:00–17:00

電話：(06)656-5858

實體本店地址：台南市新營區健康路81號

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