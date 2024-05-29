來自日本的一人燒肉創始店【焼肉ライク（焼肉LIKE）】，

主打一個人也可以開烤爐吃燒肉，想要吃什麼部位、多少份量都可以自己選，

提供多種佐料搭配，白飯還可免費加大喔！

【燒肉LIKE新北中和店】是位在中和環球購物中心B2美食街的主題餐廳，

每次經過都不少人在排隊，剛好這天我們是假日下午離峰時段用餐不用排，

後來快5點經過時又排的長長的人龍了。

座位有單排桌及2-4人桌，烤爐有一人烤爐也有兩人烤爐。

OR CODE點餐，桌面已擺好各式搭配燒肉的醬料，有蒜香沾肉醬、

玫瑰鹽、蒜泥、味增醬、柚子醬等，開水自取。

MENU，想吃多少克的肉量，想吃什麼部份自己選，飯有大中小可選，

換大碗飯不用加價，桌面上也有推薦菜色。

【豬五花&雞腿肉套餐 】NT180/100g

因為家人點了TOP4套餐來分享，所以我就點最基本的100g燒肉，適合小鳥胃，

選了豬五花&雞腿肉套餐，飯選大碗不用加價，附味增湯、泡菜。

味增湯有加入海苔片提味，口味尚可，沒有附湯匙要端起來喝比較不方便，

泡菜搭配燒肉食用還蠻解油膩的。

100g的份量大概就是5片豬五花及2塊雞腿肉，豬五花色澤還蠻紅潤的。

【Half & Half 牛五花&頂級牛後腿肉套餐 】NT340/200g＋50g豬五花NT80

新品Half & Half 牛五花&頂級牛後腿肉套餐，總共是200g的肉，

有牛五花&頂級牛後腿肉兩種肉各半的組合，飯一樣選大碗，

另外一盤豬五花是因為120cm以下小孩有低消80元，所以單點了50g豬五花。

牛五花&頂級牛後腿肉切的都蠻大片的，牛五花是選用牛隻前胸助骨左右兩側的部位，

色澤鮮紅，帶有如大理石紋路分布的油花，會較為軟嫩順口；

牛後腿肉油花較少瘦肉較多，口感會較為紮實。

【TOP4套餐 】NT490/400g

TOP4套餐結合了牛五花、豬五花、松阪豬、雞腿肉４種肉品，份量為400g很豐盛，

兩個人分著吃可吃到多種口味，不吃白飯可換成綜合堅果醬沙拉。

上面是一人的烤爐，下面這是兩人的烤爐，火力建議先開到3。

陸續把各種燒肉放下去燒烤囉！

半肥半瘦的 豬五花 肉質肥瘦適中，嚐來鮮嫩美味，油香滿溢，

沾點我個人最喜歡的柚子醬風味更佳。

粉色有細緻油花的 松阪豬 ，烤好後好脆Ｑ好好吃啊！單吃就很美味，有肉汁香氣。

再來是雞肉與牛肉的部份，帶皮 雞腿 肉肉質厚實，鮮嫩有Ｑ勁；

牛五花 帶有豐富油脂，燒烤後嚐來又嫩又香，好吃沒話說；

頂級牛後腿肉 肉質紮實大片，也是好可口。

米飯使用的是香Ｑ的越光米，這是大碗的份量，放上烤好的燒肉，

有肉汁及油汁香氣，一口白飯配一塊燒肉，看似簡單入口卻好美味啊！

今日品嚐【燒肉LIKE】的單人套餐肉質鮮嫩，美味度我們很還蠻滿意的，

而且可以自由選擇肉的部位及份量蠻貼心的，服務人員客氣有禮貌，

雖然有限時60分鐘，如果不一直聊的話，實際吃下來時間也還是夠！

熱門時段要排隊，但翻桌率快，環境整潔，一個人也可以來吃，

推薦給日式燒肉的愛好者來享用。

【燒肉LIKE】

地址:新北市中和區中山路三段122號B2

電話: 02-7730 5030

營業時間：11:00 -22:00(最後入場21:00)

FB：燒肉LIKE

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