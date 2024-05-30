「穀倉餐廳」簡介

「穀倉餐廳」是一個閒置的穀倉改建的，保留原本的外觀看起來頗有味道的，

餐廳空間大，挑高無壓迫感。餐廳的牆面都是由滿滿的稻穗組成，有著農村風味，

散發著古樸的氣息，讓人仿佛墜入時光隧道，回到了過去。在這裡用餐讓人感覺很輕鬆

「穀倉餐廳」一進門左邊還有販賣編織款的包包，一個$900 ( 畢竟手工的東西都不便宜 )

「穀倉餐廳」台味懷舊架展示著古早味食品與零食五穀...

「穀倉餐廳」冰箱冷藏櫃也有販賣古早味紅茶跟芝麻包子

「穀倉餐廳」餐廳內設立2個小攤位，主要販售西港在地的特產伴手禮，

像是黃金麵線、剝皮辣椒，覺得不錯就可以買回家。

「穀倉餐廳」壁面上八田與一，建立了嘉南大圳之父。為當時興盛了當地的農業為之紀念

「穀倉餐廳」每桌上方有長方型貴黍吊燈，貴黍其實是家裡掃把的材料,

能把掃把做成燈這個想法設計真的代表業者的用心~

「穀倉餐廳」穀倉餐廳主要是結合西港特產”胡麻”作為招牌特色料理，有套餐和火鍋，

「穀倉餐廳」連素食餐點也有供應素食者也有素的麻油G火鍋。

「穀倉餐廳」-鐵板花雕雞套餐$270元

「穀倉餐廳」來這裡就要點跟麻油有關的餐點(西港麻油鮮蝦鍋)$390元

鍋物有白飯、冬粉、日曬麵線 3選一，每桌依人數送上壺裝烏梅汁，不和顧客計較

直接免費供應這一點日曬麵線(乾湯兩吃)

「穀倉餐廳」連餐店紙也與米相關文字有很多，試看看一下身手看看能認識多少字

「穀倉餐廳」斜對面的"胡麻嫂擔露館"可以順遊逛逛喔....

「穀倉餐廳」餐廳以穀倉作為主題的特色餐廳，營造出濃濃的鄉土古早味，親切感十足！

用完餐有「芝麻故鄉」美名的西港，所產的胡麻油是聞名全台，順便帶份伴手禮回家，

送禮自用兩相宜分享介紹給大家參考.....

「穀倉餐廳」營業資訊

穀倉餐廳

地址：台南市西港區營西里1號

時間：11:00-14:00、17:00-20:30，週一休

電話：06-7956700

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