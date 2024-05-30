原諒小編Sunny到各處帶團
現在才有空把文給補起來
母親節已過了有些日子
沒關係，這篇可以收藏起來等父親節帶爸爸去😚
繼上次吃的【莆田】
今天來吃的【享鴨】又是一間讓人驚豔的餐廳
王品集團旗下的中餐品牌【享鴨XIANG DUCK】
每間的裝潢都不太一樣
享鴨在台中唯一的分店，像展開書本型的藍色外觀
在號稱美食戰區的公益路上顯得十分顯眼
建議提早訂位
現場候位可接受1-8 位訂位（含大人與小孩）
實際訂位要看各門市現場狀況
內裝潢與外觀有反差
享鴨的Logo是童趣跳色風格
但內部裝修是木質調高級感
小編滿喜歡這片內飾牆，很有質感
享鴨店內環境
有靠牆的雙人方桌
4人座方桌，也有6～8人的小圓桌 10人長桌 獨立包廂
包廂有好幾間，中間都有霧面牆隔開
不算是完全獨立式的
這次全家出席9個人
點的是經典鴨迷歡聚宴（下圖取自享鴨官網）
酸菜芝麻流沙湯圓
微酥的外皮和芝麻內餡
加上酸菜和花生粉的搭配
甜鹹交雜滿特別的
陳釀梅子雞球
受到最多老饕推薦的菜色之一
炸過的外皮即使淋上了梅汁
也沒有改變它的酥脆感
每塊雞球都被紫蘇梅的香味濃濃包裹住，酸酸甜甜
大受小編一家好評
小編覺得吃多會有點膩，但還是忍不住一直想吃🤣
瑤柱醬爆蘿蔔糕
受到最多老饕推薦的菜色之二
乍看之下，本來以為是客家小炒哈哈
蘿蔔糕先炸過之後，再以XO醬拌炒
這個瑤柱醬是享鴨用上等干貝絲拌炒各式的海鮮乾貨製成的喔！
蘿蔔糕外皮香脆，內裏軟綿
微辣的味道更增添風味
喜歡吃辣的朋友一定要點
鹹香不膩，老少咸宜
享鴨堅持選用約2.6KG，體型與脂肪比例最佳的櫻桃鴨
於花東縱谷放養、自由進食
飼育達75天，體型與脂肪比例最佳堅持！
以8種中華香料襯托鴨肉食材本味
24小時風乾，始能烤出鬆化酥香的鴨皮
打造專屬風乾室，低溫控濕住滿24小時
（此段落文案取自享鴨官網）
接下來到了重頭戲！主打菜上桌啦！
師傅會把推車到桌邊進行片鴨秀
直接在我們旁邊處理烤鴨～
享鴨百變吃-第1吃：白糖酥胸鴨皮
胸上鴨皮酥脆可口
汁水豐盈飽滿，油香四溢
鴨皮蘸上白糖入口即化
可以感受到淡淡的濃香味
榮登小編心中享鴨第一名菜色
享鴨百變吃-第2吃：片皮烤鴨
鴨肉口感鮮美，肉質鮮嫩
片皮烤鴨都有附配料：蔥段、大黃瓜絲、特製甜麵醬、享鴨花椒鹽、季節蘸水
主廚都會用當令食材研發的季節蘸水
（我們這次吃到的是百香蘸水）
還有特製享鴨花椒鹽可以增加食物風味
讓鴨肉吃起來層次更豐富
半月型的皮帶肉可直接蘸水吃
也能自行搭配喜歡的醬汁
享鴨百變吃-第3吃：鴨肉捲餅佐醬香
最經典的片皮鴨吃法
取一張荷葉餅
將2至3塊的鴨胸肉
沾少許甜麵醬
取3-5根蔥段或黃瓜絲
蔥段、大黃瓜絲可以中和鴨肉的油膩感
增添清爽的口感
如果要續加這兩樣都是+$20/份
甘樹子水蓮
享鴨採用飽實不軟爛的水蓮
搭配粒粒飽滿的甘樹子
甘樹子就是我們俗稱的破布子
以蒜、辣椒爆香快炒
30秒內起鍋，脆度剛剛好
加入了甘樹子，讓水蓮吃起來清爽更甘甜
雖然是簡單的家常菜
但要讓破布子每顆都那麼完整沒有破掉
還是很考驗廚師的炒功
個人滿喜歡這道菜
鹽焗紙包蝦
用鹽焗方式可以保留蝦子的原汁原味
小編覺得滿普通的
沒有想像中的那麼鮮
但廚房有把蝦子開背滿好剝的
干貝絲翡翠炊蛋
炊蛋上鋪滿了蝦仁翡翠羹
滿清淡的，蛋沒有到很嫩
吃起來是綿滑但不細緻
小編是覺得這個海苔的擺盤可以再好看一點啦😅
秘製山椒酸菜魚
我們+$150升級豪華版
加量魚片80克、凍豆腐、金針菇、寬粉
酸麻的口感，有些人覺得好下飯
但可能是因為小編吃過很多間酸菜魚
覺得享鴨的酸菜魚湯汁有點鹹，不建議喝
魚肉還算緊實，但沒有到特別驚艷
小編的家人吃到很多花椒粒，嘴巴都麻了😂
金沙豆腐煲
享鴨用特選優質的鹹鴨蛋、炸到金黃酥脆的芙蓉豆腐
加上當季時蔬和蝦仁還有配料一起拌炒到收汁
也是人氣必點菜之一
芙蓉豆腐也是雞蛋豆腐的一種
但是主原料幾乎是雞蛋不是黃豆
吃起來口感有點像雞蛋豆腐
但芙蓉豆腐比它再嫩一些
推薦點白飯，用鹹蛋黃汁拌飯超下飯！
功夫鴨絲粥
半隻烤鴨可以加一道鴨架好味
我們點一隻，可以加兩道
我們選的是功夫鴨絲粥和慢火白菜鴨架湯
看起來最清淡無感的一道
也的確除了鴨肉、油條、青蔥外，沒有其餘配料
沒什麼鴨肉，但吃起來鮮韌，不會老
後來打包回家燉煮久一點
鹹味才慢慢出來
慢火白菜鴨架湯
湯汁奶白濃郁，喝起來濃香醇厚
胡椒香很重，但不會死鹹
用鴨架熬出的鮮味整鍋都是精華
冷掉可以請店員再加熱喔
沒有喝完打包回去
小編加了冬粉下去煮
滿滿吸附湯汁，香到迷糊
甜品
- 脆糖燉奶/冷
- 嫣紅酒釀湯圓/熱（秋冬限定，所以我們沒點）
- 銀耳蓮子羹（春夏都有，冷熱皆可選）
接下來都是加點的
單點的嫣紅蘋果醋
蘋果果醋搭配木槿花茶底
完全不是小編的菜
喝起來有色素感覺🤔️
冰糖醬香鴨翅
享鴨嚴選肉質鮮美的上等鴨翅
搭配陳年老滷與冰糖精心熬製
小編的媽媽愛吃這種翅類的滷味
但小編對雞腳比較感興趣
這個就留給母親大人慢慢啃了
蔥餅捲鴨肉
蔥的愛好者不能錯過這道啊～
香煎的手抓蔥餅捲上黃瓜絲、蔥段
搭配鴨肉的油香
吃起來超滿足
在訂位的時候，店員就會問要預訂幾隻烤鴨
我們9個人，還好只有訂1隻而已
因為加上其他菜真的吃不完
享鴨的打包袋可以保溫一段時間好貼心
這就是我明天的午餐啦！
順帶一提
附近有Times 台中大業路停車場、惠文停車場
享鴨沒有特約停車場這點有點可惜
畢竟餐點高單價，如果可以有折抵優惠會比較好
（有些菜色是後來加點的，沒有附上去喔）
享鴨 烤鴨與中華料理 台中公益店
地址－台中市南屯區公益路二段252號
電話－04 2258 3118
時間－11:30~14:30／17:30~22:00
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