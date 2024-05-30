原諒小編Sunny到各處帶團

現在才有空把文給補起來

母親節已過了有些日子

沒關係，這篇可以收藏起來等父親節帶爸爸去😚

繼上次吃的【莆田】

今天來吃的【享鴨】又是一間讓人驚豔的餐廳

王品集團旗下的中餐品牌【享鴨XIANG DUCK】

每間的裝潢都不太一樣

享鴨在台中唯一的分店，像展開書本型的藍色外觀

在號稱美食戰區的公益路上顯得十分顯眼

建議提早訂位

現場候位可接受1-8 位訂位（含大人與小孩）

實際訂位要看各門市現場狀況

內裝潢與外觀有反差

享鴨的Logo是童趣跳色風格

但內部裝修是木質調高級感

小編滿喜歡這片內飾牆，很有質感

享鴨店內環境

有靠牆的雙人方桌

4人座方桌，也有6～8人的小圓桌 10人長桌 獨立包廂

包廂有好幾間，中間都有霧面牆隔開

不算是完全獨立式的

這次全家出席9個人

點的是經典鴨迷歡聚宴（下圖取自享鴨官網）

享鴨菜單完整版

酸菜芝麻流沙湯圓

微酥的外皮和芝麻內餡

加上酸菜和花生粉的搭配

甜鹹交雜滿特別的

陳釀梅子雞球

受到最多老饕推薦的菜色之一

炸過的外皮即使淋上了梅汁

也沒有改變它的酥脆感

每塊雞球都被紫蘇梅的香味濃濃包裹住，酸酸甜甜

大受小編一家好評

小編覺得吃多會有點膩，但還是忍不住一直想吃🤣

瑤柱醬爆蘿蔔糕

受到最多老饕推薦的菜色之二

乍看之下，本來以為是客家小炒哈哈

蘿蔔糕先炸過之後，再以XO醬拌炒

這個瑤柱醬是享鴨用上等干貝絲拌炒各式的海鮮乾貨製成的喔！

蘿蔔糕外皮香脆，內裏軟綿

微辣的味道更增添風味

喜歡吃辣的朋友一定要點

鹹香不膩，老少咸宜

享鴨堅持選用約2.6KG，體型與脂肪比例最佳的櫻桃鴨

於花東縱谷放養、自由進食

飼育達75天，體型與脂肪比例最佳堅持！

以8種中華香料襯托鴨肉食材本味

24小時風乾，始能烤出鬆化酥香的鴨皮

打造專屬風乾室，低溫控濕住滿24小時

（此段落文案取自享鴨官網）

接下來到了重頭戲！主打菜上桌啦！

師傅會把推車到桌邊進行片鴨秀

直接在我們旁邊處理烤鴨～

享鴨百變吃-第1吃：白糖酥胸鴨皮

胸上鴨皮酥脆可口

汁水豐盈飽滿，油香四溢

鴨皮蘸上白糖入口即化

可以感受到淡淡的濃香味

榮登小編心中享鴨第一名菜色

享鴨百變吃-第2吃：片皮烤鴨

鴨肉口感鮮美，肉質鮮嫩

片皮烤鴨都有附配料：蔥段、大黃瓜絲、特製甜麵醬、享鴨花椒鹽、季節蘸水

主廚都會用當令食材研發的季節蘸水

（我們這次吃到的是百香蘸水）

還有特製享鴨花椒鹽可以增加食物風味

讓鴨肉吃起來層次更豐富

半月型的皮帶肉可直接蘸水吃

也能自行搭配喜歡的醬汁

享鴨百變吃-第3吃：鴨肉捲餅佐醬香

最經典的片皮鴨吃法

取一張荷葉餅

將2至3塊的鴨胸肉

沾少許甜麵醬

取3-5根蔥段或黃瓜絲

蔥段、大黃瓜絲可以中和鴨肉的油膩感

增添清爽的口感

如果要續加這兩樣都是+$20/份

甘樹子水蓮

享鴨採用飽實不軟爛的水蓮

搭配粒粒飽滿的甘樹子

甘樹子就是我們俗稱的破布子

以蒜、辣椒爆香快炒

30秒內起鍋，脆度剛剛好

加入了甘樹子，讓水蓮吃起來清爽更甘甜

雖然是簡單的家常菜

但要讓破布子每顆都那麼完整沒有破掉

還是很考驗廚師的炒功

個人滿喜歡這道菜

鹽焗紙包蝦

用鹽焗方式可以保留蝦子的原汁原味

小編覺得滿普通的

沒有想像中的那麼鮮

但廚房有把蝦子開背滿好剝的

干貝絲翡翠炊蛋

炊蛋上鋪滿了蝦仁翡翠羹

滿清淡的，蛋沒有到很嫩

吃起來是綿滑但不細緻

小編是覺得這個海苔的擺盤可以再好看一點啦😅

秘製山椒酸菜魚

我們+$150升級豪華版

加量魚片80克、凍豆腐、金針菇、寬粉

酸麻的口感，有些人覺得好下飯

但可能是因為小編吃過很多間酸菜魚

覺得享鴨的酸菜魚湯汁有點鹹，不建議喝

魚肉還算緊實，但沒有到特別驚艷

小編的家人吃到很多花椒粒，嘴巴都麻了😂

金沙豆腐煲

享鴨用特選優質的鹹鴨蛋、炸到金黃酥脆的芙蓉豆腐

加上當季時蔬和蝦仁還有配料一起拌炒到收汁

也是人氣必點菜之一

芙蓉豆腐也是雞蛋豆腐的一種

但是主原料幾乎是雞蛋不是黃豆

吃起來口感有點像雞蛋豆腐

但芙蓉豆腐比它再嫩一些

推薦點白飯，用鹹蛋黃汁拌飯超下飯！

功夫鴨絲粥

半隻烤鴨可以加一道鴨架好味

我們點一隻，可以加兩道

我們選的是功夫鴨絲粥和慢火白菜鴨架湯

看起來最清淡無感的一道

也的確除了鴨肉、油條、青蔥外，沒有其餘配料

沒什麼鴨肉，但吃起來鮮韌，不會老

後來打包回家燉煮久一點

鹹味才慢慢出來

慢火白菜鴨架湯

湯汁奶白濃郁，喝起來濃香醇厚

胡椒香很重，但不會死鹹

用鴨架熬出的鮮味整鍋都是精華

冷掉可以請店員再加熱喔

沒有喝完打包回去

小編加了冬粉下去煮

滿滿吸附湯汁，香到迷糊

甜品

脆糖燉奶/冷

嫣紅酒釀湯圓/熱（秋冬限定，所以我們沒點）

銀耳蓮子羹（春夏都有，冷熱皆可選）

接下來都是加點的

單點的嫣紅蘋果醋

蘋果果醋搭配木槿花茶底

完全不是小編的菜

喝起來有色素感覺🤔️

冰糖醬香鴨翅

享鴨嚴選肉質鮮美的上等鴨翅

搭配陳年老滷與冰糖精心熬製

小編的媽媽愛吃這種翅類的滷味

但小編對雞腳比較感興趣

這個就留給母親大人慢慢啃了

蔥餅捲鴨肉

蔥的愛好者不能錯過這道啊～

香煎的手抓蔥餅捲上黃瓜絲、蔥段

搭配鴨肉的油香

吃起來超滿足

在訂位的時候，店員就會問要預訂幾隻烤鴨

我們9個人，還好只有訂1隻而已

因為加上其他菜真的吃不完

享鴨的打包袋可以保溫一段時間好貼心

這就是我明天的午餐啦！

順帶一提

附近有Times 台中大業路停車場、惠文停車場

享鴨沒有特約停車場這點有點可惜

畢竟餐點高單價，如果可以有折抵優惠會比較好

（有些菜色是後來加點的，沒有附上去喔）

享鴨 烤鴨與中華料理 台中公益店

地址－台中市南屯區公益路二段252號

電話－04 2258 3118

時間－11:30~14:30／17:30~22:00

官方網站－Facebook／Instagram

❤️追蹤Sunny的instagram獲得更多有趣的分享吧～

IG：https://www.instagram.com/sunny19960606/

❤️追蹤Sunny的facebook獲得更多實用的資訊吧～

FB：https://www.facebook.com/Sunny19960606/