

前幾個月，原本在南部讀書後工作，已快6年的女兒，因想家，決定離職搬回家中。回來後，她跟我提了好幾次，很想吃店面式的串燒，在南部因各種原因，鮮少吃得到...。我腦海中就浮現了這間，位在新莊運動公園旁，幾次開車經過，看到店前總是大排長龍，其環境是簡約的木質裝潢，明亮且具有熱鬧的聚餐氣氛，但我們卻還沒吃過的「品都串燒」...

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▲店外觀

位在新莊運動公園旁，

公園路上的「品都串燒」，

據說開業至今約３年左右。

我曾在用餐時間路過幾次，

總是看到店內呈現客滿的狀態。

我們這次於假日傍晚造訪，

店前更是大排長龍！







▲店騎樓也是滿滿的人







▲候位需知

有幾項重點，

像是：〝人數需全部到齊才可入座〞；〝現場候位、現場叫號，不在現場就給後面〞...







▲食材區約有40多種品項，

琳瑯滿目、選擇相當多。

食材價格標示的很清楚，

大部分都是一串25~40元的銅板價。

不用擔心點超出預算，

荷包不夠付。







▲食材區，局部

食材擺放的井然有序，

外觀也相當新鮮乾淨的模樣，

和一般路邊攤串燒相較，

看起來讓人更安心。







▲食材區，局部II

除了肉類，

還有不少蔬食類的選擇，

老婆和女兒，

就覺那一串串的馬鈴薯，

看起來會很好吃。







▲價目表

如果覺得從食材櫃，

看不出有多少品項選擇，

怕有遺漏，

也可以先拿價目表來看。

選擇的大分類有：經典、海鮮、肉品、蔬菜、其他、飲品/酒類、、調酒。

串燒食材，

除了海鮮類外，

其他都是一串25~40元的銅板價。

在這熱鬧的運動公園旁，

又是店面，

感覺還蠻便宜的。







▲自取串燒食材，肉類

先自行拿取，

食材櫃上方的鐵盆，

再選取放入要吃的食材。







▲自取串燒食材，蔬食







▲拿的很開心的母女倆

記得要一次就拿好拿滿，

不然吃到一半想要追加，

可又得重新排隊等候...。







▲用餐區

明亮淺色木質風，

開放式的日式串燒店裝潢風格







▲吧檯座

散發日式串燒店的Fu~







▲人氣串燒上桌

台式銅板價的串燒，

放在握把木餐盤上，

整體視覺質感提升不少，

看起來更美味，

令人垂涎~







▲人氣串燒，側寫

這台式串燒是先炸後烤，

有著迷人的燒烤香，

串燒的外觀色澤，

也相當勻稱乾淨美味的模樣~







▲青蔥豬里肌、培根麻糬

先炸後烤，

烤肉醬只是刷上薄薄一層，

保留了食材的原味與鮮度，

不死鹹、好吃涮嘴～







▲波浪馬鈴薯片串

母女子三人，

覺得這還蠻好吃的。







▲雞腿肉串、脆皮肥腸

光看就令人垂涎的脆皮肥腸，

其肥美具咬勁與脆皮的口感，

很合我的口味。







▲德式帶骨香腸

皮脆肉Q彈有咬勁，

且帶著骨頭香，

連不愛香腸類的老婆，

都說好吃。







▲允指回味的烤雞翅







▲青花椒粉

若喜歡口感更重、更複雜些，

可再自行灑上，

特製的青花椒粉。







▲串燒＋青花椒粉

吃起來的風味，

更是獨特且強烈～







▲留影

串燒食材有40多種，

除了海鮮類外，

其他都是一串25~40元的銅板價。

選擇琳瑯滿目，

擺放的也井然有序，

外觀則是相當新鮮乾淨的模樣，

和一般路邊攤串燒相較，

看起來讓人更安心。

這採先炸後烤，

炸好的色澤，

不僅相當勻稱美味的模樣，

且散發迷人燒烤香。

口感上，

只刷上一層薄薄的燒烤醬，

有燒烤醬香但不死鹹，

感受得到食材新鮮的原味。

用餐環境，

是簡約的木質裝潢，

帶有開放式日式串燒店的Fu，

整體明亮且具有熱鬧的聚餐氣氛。

相當於，

花費近似路邊燒烤攤的平價價位，

卻能吃到，

餐廳等級與環境的平價台式串燒店。

無論你是住在新莊的民眾，

或是從外地來，

運動公園運動、看運動比賽、看表演...，

尤其喜愛吃串燒的朋友們，

「品都」是一家可以前往的，

超人氣、選擇多、每串銅板價、高CP值串燒店~



【營業時間】17：30～00：00

【地 址】新北市新莊區公園路128號

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