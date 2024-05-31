前幾個月，原本在南部讀書後工作，已快6年的女兒，因想家，決定離職搬回家中。回來後，她跟我提了好幾次，很想吃店面式的串燒，在南部因各種原因，鮮少吃得到...。我腦海中就浮現了這間，位在新莊運動公園旁，幾次開車經過，看到店前總是大排長龍，其環境是簡約的木質裝潢，明亮且具有熱鬧的聚餐氣氛，但我們卻還沒吃過的「品都串燒」...
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▲店外觀
位在新莊運動公園旁，
公園路上的「品都串燒」，
據說開業至今約３年左右。
我曾在用餐時間路過幾次，
總是看到店內呈現客滿的狀態。
我們這次於假日傍晚造訪，
店前更是大排長龍！
▲候位需知
有幾項重點，
像是：〝人數需全部到齊才可入座〞；〝現場候位、現場叫號，不在現場就給後面〞...
▲食材區約有40多種品項，
琳瑯滿目、選擇相當多。
食材價格標示的很清楚，
大部分都是一串25~40元的銅板價。
不用擔心點超出預算，
荷包不夠付。
▲食材區，局部
食材擺放的井然有序，
外觀也相當新鮮乾淨的模樣，
和一般路邊攤串燒相較，
看起來讓人更安心。
▲食材區，局部II
除了肉類，
還有不少蔬食類的選擇，
老婆和女兒，
就覺那一串串的馬鈴薯，
看起來會很好吃。
▲價目表
如果覺得從食材櫃，
看不出有多少品項選擇，
怕有遺漏，
也可以先拿價目表來看。
選擇的大分類有：經典、海鮮、肉品、蔬菜、其他、飲品/酒類、、調酒。
串燒食材，
除了海鮮類外，
其他都是一串25~40元的銅板價。
在這熱鬧的運動公園旁，
又是店面，
感覺還蠻便宜的。
▲自取串燒食材，肉類
先自行拿取，
食材櫃上方的鐵盆，
再選取放入要吃的食材。
▲拿的很開心的母女倆
記得要一次就拿好拿滿，
不然吃到一半想要追加，
可又得重新排隊等候...。
▲人氣串燒上桌
台式銅板價的串燒，
放在握把木餐盤上，
整體視覺質感提升不少，
看起來更美味，
令人垂涎~
▲人氣串燒，側寫
這台式串燒是先炸後烤，
有著迷人的燒烤香，
串燒的外觀色澤，
也相當勻稱乾淨美味的模樣~
▲青蔥豬里肌、培根麻糬
先炸後烤，
烤肉醬只是刷上薄薄一層，
保留了食材的原味與鮮度，
不死鹹、好吃涮嘴～
▲雞腿肉串、脆皮肥腸
光看就令人垂涎的脆皮肥腸，
其肥美具咬勁與脆皮的口感，
很合我的口味。
▲德式帶骨香腸
皮脆肉Q彈有咬勁，
且帶著骨頭香，
連不愛香腸類的老婆，
都說好吃。
▲青花椒粉
若喜歡口感更重、更複雜些，
可再自行灑上，
特製的青花椒粉。
▲留影
串燒食材有40多種，
除了海鮮類外，
其他都是一串25~40元的銅板價。
選擇琳瑯滿目，
擺放的也井然有序，
外觀則是相當新鮮乾淨的模樣，
和一般路邊攤串燒相較，
看起來讓人更安心。
這採先炸後烤，
炸好的色澤，
不僅相當勻稱美味的模樣，
且散發迷人燒烤香。
口感上，
只刷上一層薄薄的燒烤醬，
有燒烤醬香但不死鹹，
感受得到食材新鮮的原味。
用餐環境，
是簡約的木質裝潢，
帶有開放式日式串燒店的Fu，
整體明亮且具有熱鬧的聚餐氣氛。
相當於，
花費近似路邊燒烤攤的平價價位，
卻能吃到，
餐廳等級與環境的平價台式串燒店。
無論你是住在新莊的民眾，
或是從外地來，
運動公園運動、看運動比賽、看表演...，
尤其喜愛吃串燒的朋友們，
「品都」是一家可以前往的，
超人氣、選擇多、每串銅板價、高CP值串燒店~
【營業時間】17：30～00：00
【地 址】新北市新莊區公園路128號
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