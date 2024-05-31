台北市又有人氣新興文創聚落、秘境小森林，坐落於大安區金山南路、鄰近永康街商圈的百年日式歷史建築群的「从森」（从，讀音從），和「0km山物所」。北台灣第一間國產材產品體驗館「从森」聚焦「木‧質‧生活國產材展」提供免費參觀、休閒的好去處，林業保育署為了讓大家認識台灣的優質國產木材，展出以國產材製作的優質工藝選物和生活體驗，寓教於樂，老少咸宜。充滿懷舊風情的古蹟群宛若「城市中的山林入口」，座落著6棟百年木造建築，為日本殖民時期的「總督府山林課宿舍群」，歷經8年，修舊如舊，還將小森林融入百年古蹟，「从森」有趣又有質感的國產材展，加上今年2024/3/22剛開幕的「0km山物所」特色選物和咖啡、餐廳，好玩、好拍又好吃，吸引無數文青、網美、親子和遊客前來窺探歷史軌跡、感受森林友善環境，成為台北市熱門打卡話題新景點。

TEXT＋PHOTO＝水靜葳環遊世界366天

【从森 木‧質‧生活國產材展】

兩人為從，三木成森。

讓心休息，

讓身體感受，

在家的小森林裡安居。

以永續循環的木

養友善環境的人

2023年9月開幕的北台灣第一間國產材產品體驗館「从森」引起我的興趣，向來喜愛親近大自然，喜歡有溫度的木質建材、家具、文具和生活物件，還有懷舊古厝老木屋的我，常上山走走，但對台灣木材還真是陌生！「彩虹色的台灣原生種杉木」-台灣杉、外銷到杜拜的300萬相思木浴缸.....以及琳瑯滿目以台灣材設計、製作的精美家具、文創產品，讓人眼前一亮！

「从森」規劃了4個區域：「國產材展示區」、「木育體驗區」、「木竹廊道」、「情境體驗區」。令人驚喜的是，他們竟打造了「台灣IKEA」～像IKEA一樣許多的情境展示空間！「从森」嚴選的生活好物個個有來頭，在古厝裡精心規劃了客廳、餐廳、和室、書房，運用國內多家國產材廠商製作的建材、家具和文創商品，以巧思打造居家生活的情境體驗區，遊客可以如在家般，透過視、聽、嗅、味、觸覺五感，這邊坐坐、那裡摸摸、玩玩......輕鬆體會國產木、竹的美好，簡直像在欣賞藝術創作！出乎意料的好玩！有趣！好喜歡！透過專業又有趣的導覽，不但輕鬆認識國產材，還玩起各種體驗！

百年日式老房子引進窗外森情綠意，氛圍感拉滿！忍不住拍了幾張網美照！這裡正是以前我們在拍雜誌封面時最愛的場景啊！

YES!!!這處坐落於台北市鬧區的小小森林百年古厝「从森」，實現了我對「里山生活」的想望，在這裡，可以感受森林與人類和諧共存的小確幸，以永續消費行動支持友善環境的綠未來！「从森」的前前前身是「總督府山林課員工宿舍」，詳情可看歷史篇： https://reurl.cc/678lYM

「从森」交通、免費參觀、導覽、注意事項

位於台北市大安區金山南路的「从森」鄰近台北捷運站【東門站】步行約8分鐘，【古亭站】步行約10分鐘。鄰近永康街，可將國產材展示中心「从森」、「0km 山物所」、永康街串成台北市輕旅行路線。

★分流入場規劃

分流入場規劃是【出現人潮排隊時】啟動，展館於人潮眾多時進行分流入場。

平日6場次、假日7場次的分梯導覽，每一梯次以20人為限，每場次50分鐘，讓大家都能細細品味、沉浸在國產材氛圍中。

★號碼牌發放時間：11:00、12:40、15:00

平日（週三至週五）導覽梯次：11:10、12:00、12:50、14:20、15:10、16:00；假日（週六、週日）加開16:50梯次

★參觀小提醒

1.展館為歷史建築，位於寧靜住宅區，也請大家參觀時，勿奔跑嬉鬧，並注意館內相關設施，聽從展館人員的指示。

2.進入館內需脫鞋，並使用展館人員發放的鞋袋自行保管鞋子，結束參觀後鞋袋需回收。

「从森」+「0km 山物所」一次刷兩點

3/22參觀「从森」當日，導覽人員介紹到對面當天新開幕的「0KM 山物所」，為全球唯一台灣山系概念店，以選物、咖啡打造城市山林。在3棟日式老屋中規劃了4大景觀主題區：複森林、裏花園、次森林、蒔光巷，並與近140組品牌跨界合作，超過2,000件豐富多樣的選品，古跡群圍繞不同海拔高度的植物複層植栽、野外受威脅植物，庭園造景配上台灣油杉、10棵市定保護樹木，好逛、好拍，咖啡也好好喝！

ＳＭＡＲＴ攻略：「从森」+「0km 山物所」魅力無窮！排隊人潮絡繹不絕！建議大家可以先領取「从森」號碼牌，依號碼牌上的導覽梯次時間入場，再視狀況參觀「0km山物所」和「保育小站」。

「从森」國產材展示區

根據林業保育署森林資源調查，台灣森林面積佔全島60.71%，為全球平均值 30.3% 的 2 倍之高，受保護森林比例達 52%，在世界排名第19位，在亞洲國家位居首位。過去台灣高達99%的木材是從國外進口的，禁伐令結束後，農業部林業及自然保育署自2017年宣示「國產材元年」，啟動人工林產業振興，推廣台灣木竹材使用，特別打造北台灣第一間國產材產品體驗館「从森」。使用國產木竹材減少了運輸過程的能源消耗與碳足跡，確保不傷害原始森林，實踐環保概念。

「國產材展示區」展示6種常見的國產木材，3種闊葉林：台灣人較熟悉的相思木和樟樹、以及大葉桃花心木，3種針葉樹：紅檜、柳杉、台灣杉，可近距離觀察、欣賞木材細節，像是：樹皮、弦切面、徑切面、斷面、果實和葉子等。

相思木Acacia confusa

厲害啦！夠硬的相思木是優良的枕木、坑木及農具用材，這古早年代拿來當木炭的相思木如今身價大漲，成了高級木材，昔日因太硬不好加工，今日加工技術進步，開始拿來做家具，甚至做成相思木浴缸，一個台幣300萬，賣到杜拜去！除了相思木家具、「从森」還有相思木棒球棒、乒乓球拍唷！以前礦坑的樑柱也選用相思木，夠硬、夠結實，才能把礦坑頂起來。相思樹是吸碳量第一名的樹，聽說可以燒３天３夜都不會熏眼睛也不會熄哦！

樟樹 Cinnamomum camphora

樟樹具怡人樟腦芳香氣味，可供提煉樟腦及樟油，建築、橋樑、農具、家具、樂器、雕刻之用。以前被拿來製作戰略物資，像是彈藥，另外，廟裡供奉的神像很多也是以樟樹來雕刻的。

大葉桃花心木Swietenia macrophylla

大葉桃花心木於日據時期日本人從墨西哥跟中南美洲引進台灣，呈現美麗的橘紅色，質地堅緻而有美麗的光澤，常拿來製作優良家具、器具、室內裝潢材料。像是哈利波特的魔杖、道長殺殭屍拿的劍，都是桃花心木做的。

紅檜 Chamaecyparis formosensis

紅檜生長於高海拔約2,000~2,800m間，因樹皮較薄，俗稱薄皮，木材色淡而紅，細緻具有芳香，防腐防蟲，為著名的建築、傢俱、器具、棺木及雕刻工藝用材。全世界的檜木有7種，台灣有黃檜和紅檜兩種，黃檜較有代表性，因為它的生長速度比紅檜再慢1.5倍，過去日本人砍黃檜做建材，像是神社的鳥居，挑選的標準是1,500年到2,000年的樹，對~就是千年神木，日本自己有檜木不砍，先砍台灣的，像是「从森」這整棟日式建築當年就是用黃檜建成。

柳杉 Cryptomeria japonica

日本引進的柳杉生長於海拔500~1,800m間，邊材區別明顯，心材為深淺相間的褐色，邊材則是白色，木紋像千層派一層一層的，因為長不胖，木紋都擠在一起。木材主供建築、支柱、家具及車輛等用材。檜木要上千年，日本柳杉長得又快又高，20～30年就長很高，在台灣的平均身高可以到70公尺，大約20層樓高。

台灣杉 Taiwania cryptomerioides

台灣原生種台灣杉木生長於海拔1,500~2,500m，樹幹挺拔高大、通直，邊心材區別明顯，邊材為灰白色，心材為黃褐色帶紫褐色暈條紋，又稱彩虹木或七彩木，常做為家具、建築用材。目前發現最高的台灣杉可長到85公尺！

「从森」木育體驗區

大人小孩都愛的「木育體驗區」可以和台灣木材輕鬆互動，透過視、嗅、聽、味、觸五覺，邊玩邊體驗，從遊玩中學習及探索木材的奧秘。

視覺 森林守護者

象徵定期疏伐的重要性，同時傳遞永續森林的概念。

材質：大葉桃花心木、紅檜

嗅覺 木育香氛

打開蓋子，取出木屑和木塊聞聞看，左邊是樟木，右邊是檜木，感受一下它們散發的特有香氣～療癒啊！

材質：柳杉、紅檜、樟木

聽覺 木育沙洲

恐龍、金字塔、鱷魚......輕輕敲擊各種造型的木材，每種木材因材質、疏密度和質感的不同，將帶來獨特的聲音唷。

材質：相思木、樟木、大葉桃花心木、柳杉 、紅檜、臺灣杉

味覺 木育饗宴

這盤日式點心也太迷人啦！超萌的！精巧的雕刻和設計，豐富的質感和美麗的木紋，聯繫到味覺和知覺的樂趣。

材質：大葉桃花心木、相思木、樟木、台灣杉、柳杉、紅檜、台灣扁柏

觸覺 木育方舟

透過不同樹種的木塊組，可以自行動手玩玩疊疊樂，在進行遊戲時，請注意保持平衡並避免方舟傾倒。夠過互動遊戲了解木材的特性，像是重量、紋理和色彩。

材質：大葉桃花心木、相思木、柳杉、台灣杉

「从森」木竹廊道

太美了！這條超高顏值的「木竹廊道」以森林意象的概念設計，透過自然採光，引領遊客體驗走入森林的感受。愛了！愛了！誰能抵抗這美感，紛紛舉起手機、相機美拍啦！木竹廊道運用木材和竹材等天然材料，打造廊道的結構和裝飾，整體透過自然採光和獨特的裝飾手法，創造出一個彿置身於森林中的寧靜走廊。

木竹廊道前段使用不同材質和尺寸的薄木片，呈現出錯落有致的樹影效果。

木竹廊道後段則以竹材構築，編織出亂編的竹編影子。

材質：竹材。木片～相思木、台灣杉、楝樹、柳杉、樟木。

「从森」情境體驗區

「情境體驗區」根本就是「台版IKEA」啊！「从森」特別規劃了客廳、餐廳、和室、書房，以國產木、竹材家具、家飾、文創商品、生活小物，營造出具質感且悠閒自在的氛圍，好像在逛IKEA，幻想自己的居家環境......

「从森」情境體驗區打造的和室可享對奕樂趣。

太超過~「从森」可是百年日式建築，也是我超愛的懷舊氛圍，和木竹等溫潤的大自然材質超搭的！透過展場的燈光和軟裝，讓我忍不住在好多角落發呆，駐足流連！

北台灣第一間國產材產品體驗館「从森」情境體驗區的客廳好多家具讓人愛不釋手！

國產材產品體驗館「从森」情境體驗區的廚房展示多樣特色生活用品。

國產材展示中心「从森」的選物也是個個有來頭，嚴選的優秀國產材廠商包括：森學苑、京典奇特柚木、蛋牌 the egg、OakCherry、和誼‧玩具國、樂樂木、威力康創意、果+、Puten+ 原創 設計 工藝 木作 職人 cnc 雕工 精緻、昆儀實業、有禮設計、有道礼設計公司、Tomood土與木之間，其中不乏榮獲「工業設計界的奧斯卡獎」德國iF設計獎等國際設計大獎殊榮的作品。

貝殼椅

透過椅面、椅背，刻畫出硨磲貝與眾不同的生長痕跡，由內而外表現出獨具個性的特殊紋路，椅腳化形為水母，帶出漂泊的意象。

2024新登場熱門商品~「土匪山森林香水」

哈哈～原來嘉義的番路山又叫「土匪山」啦！這款土匪山森林香水是由林業保育署嘉義分署與嘉義大學攜手協助阿里山林業合作社的林農，開發3款以「台灣肖楠」為基底的森林香水，有草本、花果及木質3種不同味道，現場試噴、試聞，嗯嗯～都很好聞捏！

香氛收納盒、紙鎮、文具收納盒

沒想到林業保育署那麼強！這3樣極具巧思和質感的文創商品都是出自他們的設計！紅檜、擴香石打造的香氛收納盒、大葉桃花心木製作的紙鎮和文具收納盒，木材的溫潤、紋路和香氣，真是送禮自用兩相宜的好物！

鵲雀―書籤/不倒翁

阿里山百鳥匯聚，鵲雀，以細木作結合國產木材大葉桃花心木、紅檜的溫潤，追求心手合一。黃銅製的鳥喙設計了阿里山鴝、帝雉、山麻雀3款，可當書籤、拆信刀。

實木藤編置物架

Tomood土與木之間設計的實木藤編置物架結合杉木和藤編雙質材，營造自然時尚感。

烏魚子台灣杉木食盒

樂樂木設計的復古風烏魚子台灣杉木食盒用的是哪種木材？瞧這醒目的彩色木材，應該很容易猜到是台灣杉！捨棄以繁複工藝手法堆疊出的昂貴工藝品，改以簡潔雋永的設計感，融合傳統文化意涵，讓木製工藝品不只是擺著好看，而且能夠每天使用。

鑲花工藝面紙盒／托盤／杯墊

藝術家陳瑛杰藉由木質器物，讓歐洲百年傳統鑲花工藝進入日常生活，細膩靈巧的技法，溫潤細緻的木質，讓生活更加有滋有味！

相思木酒杯／相思木啤酒 ／相思木梅酒

相思木對於蛋牌創辦人來說，是個可以讓台灣林業發展的重要角色。帶著尊重的心砍下樹木之後，為了達到百分之百的木材利用率，蛋牌以相思木為主軸進而發展出一系列的林業產品。

卡林巴琴

森學苑以相思樹、大葉桃花心木製成不同造型的卡林巴琴，溫潤木質搭配金屬材質，彈奏出清脆的琴音。

「从森」好玩、好看的很多！沒想到國產材及產品如此多嬌！大家記得先領取「从森」號碼牌，也別忘了到對面的「0km 山物所」吃喝玩樂，探訪小小森林唷！