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台南東區推薦火鍋！隱藏版湯頭石頭火鍋和蒜頭胡椒鍋超好吃，貍偷聚門鍋物！

2024-06-01 19:07:00 南搞先生 人氣：110
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窩客好文

南搞先生

發表篇數：101篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 東區

造訪商家：

貍偷聚門鍋物
phone09-06864643
place台南市東區崇善路205巷5號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南火鍋推薦：貍偷聚門鍋物，隱藏版湯頭讓我們驚艷！火鍋控必吃

之前吃過這家的鍋燒外送，覺得湯頭不錯，今天和女友特別來店面嘗試他們的火鍋。

 

貍偷聚門鍋物店內裝潢明亮寬敞，我們被安排到靠窗的座位，窗邊微微透光，氣氛很寧靜舒適。

台南火鍋推薦：貍偷聚門鍋物，隱藏版湯頭讓我們驚艷！火鍋控必吃

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▼店員親切地為我們介紹菜單，並推薦了菜單上沒有的隱藏版湯頭：石頭火鍋和蒜頭胡椒鍋。我們決定嚐鮮各點一份！並搭配他們的特色飲品。

台南火鍋推薦：貍偷聚門鍋物，隱藏版湯頭讓我們驚艷！火鍋控必吃

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▼有蜜茶和飲用水可以自取。

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▼火鍋醬料區。

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石頭火鍋首先上桌。

湯底是在後廚炒好加入高湯才端出來，店員端出來的時候香氣很香！喝起來濃郁卻不重鹹帶有洋蔥、蒜頭、辣椒等辛香料爆炒的香味

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▼我們選擇搭配豬五花肉片（加量），涮過的豬五花吸附了石頭火鍋的湯汁精華，吃起來鮮嫩多汁，充滿湯頭的鹹香辣！非常美味，是重口味族群會很愛的湯底！

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蒜頭胡椒鍋的湯頭也很有特色。蒜頭和胡椒的辛辣味完美融合，刺激味蕾，讓人胃口大開，湯頭喝起來也是濃郁中帶蒜頭的甜我個人作為蒜頭控非常喜歡！

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▼湯底裡已經有煮熟的雞腿肉，然後我又加點了一份無骨雞腿，雞肉彈嫩甜美，搭配蒜頭胡椒湯頭一起食用，真是絕配。

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▼火鍋菜盤的份量十足，內容也十分豐富。除了常見的蔬菜和菇類之外，還有蛤蜊、豆腐等多種食材。

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▼我們邊聊天邊涮肉涮菜，享受著火鍋美食。

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▼想換換味就喝一口冰涼飲品。草莓優格樂園茶酸甜可口，愛豆蝶豆花柚子茶清新爽口。

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▼最後是清爽甜點綠茶凍，為火鍋後的熱氣騰騰增添了一絲清涼。

台南火鍋推薦：貍偷聚門鍋物，隱藏版湯頭讓我們驚艷！火鍋控必吃

整體而言，我們對貍偷聚門鍋物的用餐經驗非常滿意。隱藏版湯頭石頭火鍋和蒜頭胡椒鍋很特別也非常美味，火鍋菜盤也是份量豐富，喜歡吃火鍋的朋友可以來嚐鮮看看！

貍偷聚門鍋物

地址：台南市東區崇善路205巷5號

營業時間：11:00-14:30、17:00-21:30

電話：0906 864 643

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064094882729


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台南火鍋 台南火鍋推薦 台南火鍋店 台南火鍋湯底推薦 台南石頭火鍋 台南石頭火鍋推薦 蒜頭胡椒火鍋
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