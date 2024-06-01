永昇客家小館， 苗栗合菜餐廳推薦 。網路評價頗高的美味客家合菜餐廳，座位多好停車很適合各式聚餐，遊覽車團體合菜也都有接。永昇客家小館主打平價好吃的經典熱炒跟客家美食，出菜速度快菜色也相當不錯，平均一個人300~500就可以吃得很豐盛，假日生意非常好，建議要先訂位喔~

永昇客家小館

地址:苗栗縣頭份市顯會路39號

電話:03-766-1800

時間:10:00~14:30；17:00–20:30(周一休息)

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永昇客家小館在哪裡?

永昇客家小館位在苗栗靠近頭份交流道附近，下交流道大概不用10分鐘就可以到餐廳，很適合當作中繼休息吃飯的地方。

網路查了一下永昇客家小館google評價還滿高的，菜色好吃又不貴，大家聚餐都推這間。店門口前有許多停車格，占地寬廣停車也方便。

永昇客家小館環境介紹

永昇客家小館店內以大圓桌為主，至少約有二三十桌，人多聚餐免煩惱

基本果汁飲料汽水跟啤酒都有，吃合菜可以跟大家一起喝

PS.未成年請勿飲酒，喝酒不開車

公筷、湯匙、餐具、紙巾都擺放在後面的桌上，讓大家可以自取

永昇客家小館菜色介紹

我們這次是一台遊覽車，已經先預訂好合菜，一桌3000~5000都有，價格決定菜色，基本10菜1湯絕對讓你吃好吃滿

油亮黃雞肉，肉質緊實有彈性，大家都餓了也是沒在客氣一直夾

櫻花蝦油飯，香氣撲鼻，口感粒粒分明，還很有飽足感

冷菜3拼有醉雞、雞心跟中卷，天氣熱來點開胃菜也挺不錯

醉雞皮Q肉細嫩非常好吃，酒香也有入味

中卷很新鮮吃起來很Q又彈牙

我個人很喜歡的爌肉加豬腳，皮Q膠質很多，肥嫩嫩的好好吃

基本青菜這天吃到的是炒過貓，口感不會太老，還不錯吃唷~

清蒸鮮魚的肉質真的很細嫩，新鮮度也很夠，淋上湯汁非常好吃

經典客家菜薑絲大腸，炒得很夠味，酸得很過癮，咬起來QQ的好好吃

馬鈴薯燉牛肉，裡頭還有紅蘿蔔，肉質也燉到非常軟爛，牛肉我好愛

滿滿薏仁、排骨的四神湯，湯頭甘甜料多實在，10人合菜這樣下來我覺得很划算，也吃得非常飽足。

店家資訊

永昇客家小館

地址:苗栗縣頭份市顯會路39號

電話:03-766-1800

時間:10:00~14:30；17:00–20:30(周一休息)

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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