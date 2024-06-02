旁邊工研院創新院區大樓有開放停車場，路邊也有停車格可以停。

餐具、醬料是自取

餐點很快就一道道上來，聞著都餓了。

香茅雞肉涼拌米線（中） $185

吃之前一定要先把米線跟醬汁攪拌均勻，吃起來的口感跟涼麵一樣清爽。

炸春捲（中） $100

外表雖然不怎麼美觀，先咬一口～不油膩搭配獨門醬汁很剛好。

蝦醬炒空心菜（中） $120

蝦醬味道很足，菜也不會炒的很老而且這道很下飯，三碗飯還不夠的那種。

法國麵包五花肉 $169

除了五花肉還有清爽的小菜夾在麵包裡頭，奇妙的搭配胃又騰空出了一個空間，法國麵包還越嚼越香～

蝦仁蛋炒飯（中） $125

蝦仁及蛋的香氣搭配粒粒分明的飯 很香很好吃 喜歡吃辣的朋友可以加一下他們的辣椒，超香

生菜春捲 $120

餅皮真的是越南的餅皮很特別，加上獨特的米線以及蔬菜蝦子，搭配的很剛好。

羅望子汁 $90

個人覺得喝起來很像楊桃汁 但喝前可以先搖一搖 才不會沉澱

菜單以下



來總結一下，是家非常道地的越式料理，阿姨們都很親切，價位也很平價，喜歡吃的絕對不能錯過啦 (*¯︶¯*)

店名：明昌越式餐館

營業時間：

週一至週日11:00～20:00 (外帶19:45前)

(最晚預約或點餐時間： 各營業時段結束前 30 分鐘)

下午茶：14:00～17:00

公休：無

地址：新竹市東區學府路369號

(近新竹市動物園、十八尖山、新竹高商、工研院後門)

電話：035166046

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🚗停車資訊：

機車⭕️汽車⭕️

店家附近的路段都有白線，同時也有機車停車格跟汽車停車格，我們即使在晚餐時段去也找的到空位停車。