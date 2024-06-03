餐廳名稱：溜溜酸菜魚專賣店-高雄SOGO店 (FB)

地址：高雄市前鎮區三多三路217號 B1F

營業時間：11：00-14：30, 17：00-21：00

電話：(07)330-7375

雖然天氣變熱了，但變的更想吃酸酸的食物來開胃，這時候就超適合來吃溜溜酸菜魚啦

目前溜溜酸菜魚在高雄有三間分店：夢時代店，SOGO和富民店

這次造訪的是SOGO店，位在SOGO地下一樓，一整層都是美食戰場呢

店內空間很寬敞，是舒適的用餐空間，而且人潮不會過多

這天是平日造訪，所以就直接選套餐，白飯和小菜無限供應哦，假日造訪的話就只能單點嘍

小菜吃起來就中規中矩，我比較喜歡的是涼拌木耳

川椒雙味催淚蛋

荷包蛋和皮蛋再淋上店家特調的椒麻醬，吃起來就是很開胃的一道小菜

脆皮鮮蝦捲

現炸鮮蝦捲一定要快點吃，一口咬下彈牙的內餡和酥脆的外皮好好吃，這道必點

香辣吮指骨

相比其他道，這道就比較普通一點，我覺得肉質有點微乾柴

招牌酸菜魚(2-3人份)

重頭戲酸菜魚來啦，只能說店家的上菜速度非常之快啊

對了，請務必一次點好所有配料哦，因為店家是一次煮好，所以無法再加點

如果怕辣的朋友請務必選不辣，就好好享受酸味即可

老油條一定要加點，然後不要放太久，我最愛半軟半脆的口感！

魚片吃起來非常嫩，而且沒有我怕的土味，喜歡魚的人請放心點吧

配料加好加滿就是爽，隨便一撈就有滿滿的配料

基本的配料有魚片，酸菜，寬冬粉，金針菇，可以再斟酌加點其他配料(點餐時就要一次點完哦)

加點的牛五花肥瘦肉適合，吃起來肉質很不錯

老皮豆腐吸附酸菜魚的湯汁，毛細孔都是湯汁， 必須加點啦

一口酸菜魚湯再配上一口白飯真的有夠搭，根本是白飯殺手啊

紅糖軟糍

熱愛麻糬的我超推這道甜點，炸的外酥內軟，重點還包了紅豆泥！

淋上紅糖和花生粉更是加分，好吃的甜點就是最完美的收尾~

陸續吃了幾間酸菜魚，我覺得溜溜酸菜魚的酸度和油度都拿捏的剛剛好

酸菜魚有時最怕過於油膩，但溜溜酸菜魚不會太油膩

就算是單喝湯頭也不會太過膩口，酸度也滿剛好的

而且怕辣的朋友也不用擔心，可以改不辣的哦

最近還有推出不辣的蕃茄魚，都可以點來試試啦~

~打完收工~

PS：我心中的金城武可能是你眼中的八兩金

(青菜蘿蔔各有所好，每人口味不一定相同，食記僅供參考)