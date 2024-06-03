台中西屯美食 台中火鍋推薦｜位在西屯的饗鍋物料理，以多款自熬特色湯頭，搭配優質食材，像南投紅玉雞、日本A5和牛與西班牙伊比利豬在這都吃得到，更狂是，澎湃用料的頂級海陸雙人套餐只要千元即可享受，還能選擇火烤兩吃，內用享蔬菜自助吧、霜淇淋無限供應，還有代幣餐酒能搭配，好吃又划算，新品推出酒香麻油湯，更是暖心暖胃，喜愛火鍋的朋友可不要錯過

Follow 莎笠，小日子

莎笠FB @salidayfood

莎笠IG saliday_food

饗鍋物料理 台中西屯美食

饗鍋物料理 原先在沙鹿開業，之後搬至西屯成都路上，寬敞店面鄰近文華高中，台中捷運文華高中站，周邊有付費停車場，停車不成問題

饗鍋物料理

地址：台中市西屯區成都路232號

電話：04-23162668

時間：平日17:00-22:30；假日11:30-22:30

ＦＢ｜訂位

饗鍋物料理 用餐環境

木質裝潢搭配綠意裝點，用餐環境相當溫馨，多以四人桌位為主，一旁也有個人座吧台，獨自前往用餐也很自在

後方設有自助吧只要內用都能享受吃到飽，有著絲瓜、玉米筍、蘿蔔、大陸妹等多款蔬食、火鍋料，還有鳥蛋耶，食材都很新鮮

醬料區也採自助式，選擇多元，一旁還有碎冰保鮮

自助吧沒有附設飲料機，想搭配飲料皆採單點式，但備有檸檬水可自由取用，一旁備有霜淇淋機，剛好飯後來點甜甜收尾

饗鍋物料理 很特別是有設置代幣餐酒機，每枚代幣一百元，套餐飲品換購為五十元，相當佛心，想小酌的朋友記得要和店員索取，現場備有八款酒品，也會不定時更換

饗鍋物料理 菜單

十多款湯頭都是饗鍋物料理自家熬煮，每鍋280元起，都享有自助吧、飲品乙份，採掃描Qcord點餐，先選湯頭、副食、再選飲品

想吃更澎湃請直攻雙人套餐，看是肉肉控、還是海陸雙享都有，1099元的價格有稍稍調漲，還是很實惠，內含兩個鍋底，可任選兩個火鍋，或銅盤烤肉＋火鍋，火烤兩吃一次滿足

近期推出酒香麻油湯，加價60元，就能享受醇厚麻油與酒香，天冷吃這鍋身心都暖和起來

饗鍋物料理 餐點

頂級海陸套餐 1099元

這次和友人來攻略，選擇頂級海陸套餐，兩個火鍋湯底組合，任選兩款湯頭，雙拼肉盤、還有一艘巨大海鮮船，兩款副食、兩款飲品，自助吧菜盤火鍋料無限供應，真的用料很澎湃啊

自助吧區的蔬菜選擇多元又新鮮，像我愛的高麗菜、大陸妹、絲瓜、菇類、蘿蔔、玉米筍，還有鳥蛋，通通無限供應

酒香麻油湯

這次選擇新品酒香麻油湯，內有枸杞、麻油煸炒的老薑片，整鍋醇厚麻油香氣，風味不會過重，濃郁的米酒香，可是會越煮越甘甜

麻油炸蛋 30元

選擇酒香麻油湯，就要來顆麻油炸蛋更對味！淡雅麻油香氣交織著半熟蛋，單吃配飯都美味

副食 烏龍麵、滷肉飯＋15元

副食選擇共有五款，雞蛋、關山米、烏龍麵、冬粉、王子麵，滷肉飯，只有滷肉飯需加價15元，鹹香有勁的肉燥，搭配Ｑ彈關山米飯，不禁一口接一口

台南手工魚冊 60元

來自台南的手工魚冊，外層魚漿，內裡是豬絞肉與魚肉，因外觀像古書般而稱之冊，先前品嚐過，爆棚的鮮味，略彈牙的口感，我相當喜歡

金縷腐皮 30元

金黃透徹的金縷腐皮，只要下鍋涮幾下就可開吃，能吸附湯汁的鮮美，伴隨著雅緻豆香味，滑嫩入喉

頂級海陸套餐的雙拼肉盤，可在13款肉品中任選兩款，像伊比利豬、A5和牛也能加價選購，這次選擇我最愛的無骨牛小排，和吃有機紅茶長大的 南投紅玉雞腿，兩款看起來很誘人

紅玉雞腿＋40元

來自十八養場的紅玉雞，可是貨真價實有機紅玉長大，並無藥飼養，雞肉多汁彈嫩清香，雞皮爽脆不膩，幾乎不需要沾取醬料就很好吃

無骨牛小排+100元

無骨牛小排的細緻油花，馥郁的牛鮮味，一直是老饕最愛，只要下鍋涮個幾秒，表層呈現粉嫩嫩色系，即可開吃，入口軟嫩鮮甜佐以油脂香氣，百吃不膩

香濃麻奶湯 70元

以椒香麻辣湯為基底，加入溫潤的鮮奶調和，整體底蘊香濃醇厚，帶些麻感與花椒香氣，辣度表現很輕盈，是大眾都很能接受程度

海鮮船

品嚐完肉肉，要來大嗑海鮮，直接大船入港乘載多達八款好料，內含牡蠣、蛤蠣、鮑魚、鯛魚片、鱸魚片、天使紅蝦、草蝦、南美白蝦，每款都相當新鮮飽滿，只要煮熟沾點醬料鮮甜度都很不錯

直接把眾多好料放下去泡澡，像這次選的兩款湯頭，不管是煮海鮮、肉品都很合拍

碩大肥美的有海中牛奶美稱的牡蠣，一入口滿滿海潮鮮甜感席捲而來，飽滿的蛤蜊、鮮蝦彈牙、魚肉緊實無腥味，表現都不賴

玫瑰荔枝泡泡＋20元、法芙娜可可歐蕾＋30元

我還頭一遭看到火鍋店的飲品那麼有誠意，完全不輸外面手搖飲專賣，左邊的玫瑰荔枝泡泡，滋味清香，甜度宜人，特別的是在杯口抹上一圈跳跳糖，直接品嚐，多份驚喜的彈跳口感

法芙娜可可歐蕾，美麗漸層選用法芙娜可可搭配鮮乳製作，平衡極佳的濃醇香與苦甜感，巧克力控一定很愛

最後再來點甜甜霜淇淋作結！香甜的鮮奶口味，入口滋味很清爽

饗鍋物料理，以多款自熬湯頭，調味不過重，吃完更不會有惱人的火鍋味，搭配多款新鮮食材，內用還享自助吧吃到飽，想要小酌這兒還有特別的代幣餐酒，連套餐飲品都能感受到滿滿用心，加上用餐環境舒適自在，不管是聚餐或個人前往獨享都很適合，像這次品嚐的雙人套餐在肉品海鮮的澎湃度與價位上，更是誠意滿點，推薦給喜愛吃鍋的你們，天冷不妨來試看看吧

以上文章提供參考

如果喜歡這篇文章，歡迎加入 莎笠。小日子

你們的支持是我繼續寫文章的最大動力，想說什麼也歡迎留言給我～