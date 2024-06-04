澳門自由行 四天三夜行程表 Day1 星宇航空JX201–>味賞(午餐)–>上葡京酒店Check in–>自助山(晚餐)–>上葡京酒店 Day2 自助山(早餐)–>大廚(午餐)–>大三巴牌坊、議事亭前地等–>晚餐自理–>上葡京酒店 Day3 自助山(早餐)–>午餐自理–>崗頂劇院、%咖啡等–>Palazzo Versace酒店Check in–>華亭(晚餐)–>Palazzo Versace 酒店 Day4 自助山(早餐)–>御花園(午餐)–>官也街美食/伴手禮–>星宇航空JX206
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文章類別：旅遊-國外旅遊
洲與國家：亞洲 > 澳門
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