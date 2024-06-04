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澳門[澳門飯店]平日入住一晚不到4000元的上葡京酒店/上葡京綜合度假村/澳門飯店推薦

2024-06-04 12:40:06 小佳 人氣：208
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窩客好文

小佳

發表篇數：109篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 澳門

澳門飯店林立，幾乎每隔一段時間就有新飯店開幕，這次澳門四天三夜自由行我們全程入住的是「澳門上葡京綜和度假村」，以優越的住宿享受，呈獻《福布斯旅遊指南》五星的瑰麗度假體驗。澳門上葡京綜和度假村是由「澳門上葡京」、「THE KARL LAGERFELD」及「Palazzo Versace Macau」三間酒店所組合而成；其中「澳門上葡京」是在2021年底開幕，而「Palazzo Versace Macau」則是2024年才開幕的最新飯店。「澳門上葡京綜和度假村」位於澳門的路氹區，距離澳門機場車程不到10分鐘，步行到永利皇宮坐纜車或欣賞水舞秀也只要 5分鐘的路程，也可以走5-10分鐘的路程到到美獅美高梅觀賞天幕廣場。重點是「澳門上葡京綜合度假村」有免費的飯店接泊穿梭巴士，班次非常頻繁，對於行程安排上極為方便，完全不需要擔心交通問題！
澳門自由行 四天三夜行程表 Day1 星宇航空JX201–>味賞(午餐)–>上葡京酒店Check in–>自助山(晚餐)–>上葡京酒店 Day2 自助山(早餐)–>大廚(午餐)–>大三巴牌坊、議事亭前地等–>晚餐自理–>上葡京酒店 Day3 自助山(早餐)–>午餐自理–>崗頂劇院、%咖啡等–>Palazzo Versace酒店Check in–>華亭(晚餐)–>Palazzo Versace 酒店 Day4 自助山(早餐)–>御花園(午餐)–>官也街美食/伴手禮–>星宇航空JX206
 

文章目錄

澳門上葡京綜合度假村

免費接駁巴士

剛才說上葡京綜合度假村是由3個飯店組成的，所以光是度假村理就有16間不同類型的餐廳、一家新八佰伴百貨、一家cdf免稅店，等於是集結了住宿、娛樂和美食在這裡就能完全滿足。 就算想要離開飯店去澳門本島玩，甚至像澳門機場、官也街、大三巴、澳門旅遊塔等澳門必訪景點也都有免費接駁巴士可以乘坐，平均15-20分鐘就有一班車。 想去香港的話也不用擔心，連跨境穿梭巴士都有，可以搭乘澳門上葡京免費接駁到氹仔客運碼頭，再轉乘船到香港。或是搭乘上葡京免費接駁到新葡京，再轉乘港澳快線到香港，唯獨要注意的就是接駁車的時間問題。 從澳門本島回到上葡京綜合度假村的免費接駁巴士，最晚一班車是從新葡京發車的23:45，到達度假村的車程約20分鐘。  

度假村地圖

第一天到達上葡京綜合度假村時真心會迷路，畢竟整個綜合度假村涵蓋了3家酒店，尤其是澳門上葡京酒店就有”東翼”與”西翼”兩個大堂，入住時最好先確認自己所在的房間位於東翼還是西翼，不然光是在酒店裡面走路就會耗費不少時間了。  

綠茵勝境花園

想要一秒飛歐洲，來澳門上葡京綜合度假村的綠茵勝境花園準沒錯！充滿巴洛克式建築的歐式花園，位在度假村的中央位置，面積超過1,000平方米非常大，這裡根本就是IG拍照景點，任何一個角度隨便拍都美。 花園中央有一個巨型圓頂，周圍還有綠草設置的迷宮非常有趣，在藍天白雲的映照下不說真的很像置身在歐洲的氛圍，可以趁早上或傍晚時來這裡走走拍照，傍晚夕陽跟夜晚打燈時的夜景都很美。 綠茵勝境花園的範圍非常廣，除了有花園跟迷宮外，白天在長廊上更有現場演奏可以欣賞，而這裡也是隱藏版IG打卡景點，真的是隨便拍都是大片。  

NY8新八佰伴

營業時間➡️10:00-22:00 在澳門上葡京綜合度假村裡想逛街就到位於二樓的「NY8新八佰伴」，佔地超過15,000平方米，設有四大主題區域，囊括男女時尚潮流服飾匯聚環球珍饈佳釀的西式精品超市、戶外生活用品3C智能電器、家居擺設兒童服飾玩具及母嬰用品等。 而商品齊全的超級市場更是好逛，想送禮的乾貨禮盒這裡通通有，包含水果、零食、肉品、罐頭、飲料….等幾乎應有盡有不想離開飯店的完全可以在這裡待上半天逛街買東西還有伴手禮都可以一併買齊。  

澳門上葡京酒店

飯店大堂

➡️ 入住時間：下午15:00｜退房時間：上午11:00 上葡京酒店不管是東翼還是西翼大堂都能辦理入住和退房，提早到達的話也能夠先寄放行李，不管是大堂還是寄放行李的地方都超級富麗堂皇。 地面的大理石、牆壁上的壁畫、天花板的水晶吊燈、一根根的大理石柱，融合了葡萄牙風情跟現代設計感元素，讓人感受到歷史與現代化的結合。  

豪華客房

這次澳門四天三夜自由行的前二晚，我都是住在上葡京酒店，房型是「豪華客房」。室內空間有60平方米，提供一大床或雙床的床型，還有八款符合人體工學設計的枕頭可供選擇超級貼心。 我最喜歡的是房間裡的小客廳空間，無論是配色或是設計都讓人眼睛為之一亮無法移開，布沙發夠大又挺，還有多顆抱枕可以靠臥著，是個非常舒適又放鬆空間。 房間白天的光線非常好，大片落地窗搭配外面的城市景或園景，剛好我的房間看出去是花園的景色，晚上還有夜景可以欣賞，視野很開闊。搭配55吋的LG液晶電視，旁邊還有超豐盛的mini吧，就算待在房間裡都覺得好享受。 mini吧的小冰箱裡放滿汽水、飲料跟啤酒，都是可以免費喝的，連瓶裝水也給了好幾瓶超棒。(喝酒不開車，未滿18歲請勿喝酒) 另外還有illy的膠囊咖啡機跟茶包，連杯具組都很精緻。 床頭有 Tivoli Audio 藍牙鬧鐘收音機音響，可以連自己的手機播放音樂，另外還有控制房間所有電燈的開關也設在床頭，想充電的話也有三孔插座跟USB孔。 床的對面是電視和書桌，書桌滿大的，很適合外出還需要辦公的商務人士使用。 抽屜的拉環設計跟櫃子一樣都超別緻，帶有濃厚的中國風格。 晚上的時候還有開床服務，直接幫妳把拖鞋拿出來放在床邊，還擺了瓶水跟杯子怕你口渴，更誇張的是居然還附上眼罩跟卡片，我真心沒有住過服務這麼好的酒店，這樣平日一晚不到4000元簡直太划算。 床非常大軟硬適中，枕頭多樣化可以選擇，就連會認床的我也是一夜好眠到天亮。 我最喜歡上葡京酒店房間的一個設計就是他有女生夢想中的更衣室空間，而且這個空間非常大，有一面全身鏡跟開放式衣櫃，完全可以在這裡盡情梳妝打扮後再出門。 更衣室的長型空間除了有全身鏡跟開放式衣櫃外，還有浴袍、密碼保險箱、雨傘等。 打開抽屜後會發現裡面還有拖鞋、針線盒、鞋刷、鞋拔、蒸汽熨斗以及備品盒和吹風機。 吹風機使用的是英國品牌ghd，超大支而且風量很大，唯一的缺點就是有點小重。 備品一應具全什麼都有，牙刷、棉花棒、刮鬍刀、浴帽、梳子等。 浴室是乾濕分離的，浴缸大小滿剛好，我161公分泡下去腳剛好可以伸直。 雙洗手檯的設計我很喜歡，完全不用互搶，連鏡子都是一整排的。 淋浴間還有個小鏡子我第一次見到，而且還有大理石椅可以坐，對於老人家或小朋友來說這設計很棒。沐浴用品是澳洲「APPELLES」的沐浴乳、洗髮乳、護髮素，味道滿舒服的。 豪華客房住起來不但空間大又舒適，每天晚上都有開床服務，甚至清潔人員都會幫妳把洗手台上的瓶瓶罐罐按順序放好，書桌上雜亂的充電線也會一條條幫妳用魔鬼氈束帶捆好，這種細節上的用心真的會讓人想要再度回訪入住。  

健身中心

開放時間➡️24小時 澳門上葡京酒店榮獲《福布斯旅遊指南》五星殊榮，休閒設施方面有健身中心跟室內外游泳池，健身中心24小時開放，設有先進的 Technogym® 心肺訓練器材及肌肉訓練區，其他還有像跑步機、滑步機跟瑜珈區等。  

室內游泳池

開放時間➡️08:00-20:00 我超喜歡澳門上葡京酒店的室內游泳池，長達25米是恆溫的泳池，需要穿泳裝才能進入。休息區有躺椅跟一區超美的坐椅區，泳池上方是鏡子所以顯得整個室內空間更大，巴洛克風格加入澳門特色，是我看過數一數二漂亮的室內游泳池。  

戶外游泳池

開放時間➡️08:00-20:00 戶外游泳池也有躺椅沙發，另外還能看到綠茵勝境花園的歐式庭園美景，也滿適合擺拍的。(每年11月至4月期間暫停開放)  

自助山早餐

開放時間➡️07:00-10:30 澳門上葡京綜合度假村裡的三間飯店，都是統一在三樓的自助山享用吃到飽的早餐。自助山的美食種類多達13類，有「麵包吐司/糕餅蛋塔」、「牛奶麥片/優格」、「熱粥小菜/燕麥粥/熱湯」、「現做蛋料理」….等，根本直接讓我選擇障礙症發作，吃完早餐可以飽到晚餐的那種。 真心建議絕對不能一個人去吃自助山早餐，因為太多想吃的東西了但胃太小裝不下，所以只能揪朋友一起去吃，才能每樣都吃到一點，不然實在太可惜了。不過因為住在澳門上葡京綜合度假村三個晚上，所以等於有四天早餐都是在這裡吃的，所以也可以把想吃的料理分天數平均吃到，也算值得了。  

自助山晚餐 加價龍蝦吃到飽

開放時間➡️18:00-22:00 入住澳門上葡京酒店的第一個晚上，我們選則在自助山吃晚餐，平日週一~週四一個人是638港幣，就能夠享用13大類的美食吃到飽。但自助山晚餐之所以有名，是因為他有「額外加購無限量即叫即煮海鮮」（只限晚市供應），也就是一個人加價180港幣，就能狂點海鮮類，像是活龍蝦、螃蟹、鮮蝦、筍殼魚、黃花魚、黃鱲鯧、還有白蜆、魷魚筒等。 其中當然就大推活龍蝦吃到飽了，龍蝦的做法有焗烤跟清蒸，另外鮮魚有三種作法；螃蟹有四種作法：辣醬、黑胡椒、薑蔥、椒鹽，但我的重點完全擺在龍蝦上，一個晚上就吃了六隻活龍蝦，完全回本阿！重點是龍蝦肉質Q彈鮮甜超級好吃，跟以往在台灣吃到的龍蝦比起來，在自助山吃到的活龍蝦真的令我印象深刻，有機會入住澳門上葡京綜合度假村的人，一定要選一個平日晚餐去加價吃活海鮮，絕對讓你物超所值。 說真的自助山光是13種類的餐點內容就吃不完了，走完一圈都要10分鐘才回的來，因為太多想吃的完全不知道從何下手，海鮮區永遠最熱門，生蠔是現剖的所以絕對新鮮。另外還有台灣喝不到的煲湯類以及鵝肝、印度烤餅等異國料理，甚至還有一區是台灣夜市，出現了臭豆腐，懷念家鄉美食的人也可以在這裡吃到。  

味賞 葡式星期日午餐

這次澳門四天三夜自由行的餐點部份，因為到達澳門時是中午左右，所以我們選澤了在老佛爺酒店THE KARL LAGERFELD三樓的味賞，享用了店裡有名的「葡式星期日午餐」。 味賞的整體設計融合前衛設計與東方韻味，餐廳佈置由傳奇時尚大師也就是老佛爺Karl Lagerfeld 親自設計，以黑白金做為裝潢的主色調，處處可見「老佛爺」的獨特鮮明風格，又無意間帶入像是鳥籠等中國風元素。 葡式星期日午餐如其名，一週就只有週日才有提供，因為在葡萄牙，星期日象徵一家人樂享美味的愉悅時光。 光餐前小食就有七種，每一種都有其獨特的口味，加上這是我到澳門的第一餐，光視覺上又足夠驚艷了，味覺上更是飽受衝擊，每一種食材的搭配組合微妙又不違和。 海鮮拼盤絕對是最吸引人目光的一道美食，滿滿的蝦料理包括海蝦、甜蝦、琵琶蝦，另外還有一般的生蠔跟上面放著魚子醬的生蠔，乾冰冒起的那一刻，我的口水已經流滿地了。不得不說蝦子有夠新鮮，肉質鮮甜，生蠔一點腥味都沒有，超級好吃，擠上檸檬更為清爽。 大蝦海鮮飯也是將滿滿的高湯融合在米飯裡，吃起來有點像燉飯的口感，米心還沒有完全熟透，但高湯濃郁的味道結合蝦子的海味，這道也是不能錯過。 牛排三明治用的居然是和牛，另外還搭配了薯片，意外的是我覺得薯片超級好吃，真心想打包回飯店一邊看電視一邊吃還配飲料的那種。 最後的甜點也完全沒有令人失望，葡式蛋撻、傳統葡式海綿蛋糕都很好吃，尤其是海綿蛋糕得到整桌人一致認同；而主廚更是直接桌邊服務表演起「檸檬雪葩配酸杏仁酒泡沫」，果然認真的男人最帥，主廚的笑容100分。  

上葡京酒店入住心得

以現階段澳門依然蓬勃發展的飯店業來說，上葡京綜合度假村集結了三家酒店一起，而這次的澳門四天三夜自由行我就入住了其中兩家，分別是「澳門上葡京」及「Palazzo Versace Macau」。兩家酒店軟硬體設施都非常不錯，而其中上葡京酒店的房間光是豪華客房就有60平方米，還有女生最愛的更衣室空間，乾濕分離的浴室及雙洗手台。在裝潢設計上配色大膽亮眼又融入濃厚的葡式風格，客廳空間完全就是個非常適合放鬆的私人空間，還提供迎賓水果及蛋塔，甚至還有夜間開床服務，在細節上處處都將客人照顧的無微不至，這點有打動到我的心，會讓我想再次回訪入住。   👉延伸閱讀 2024最新！七大必去大三巴牌坊周邊免費景點推薦 2024最新！官也街50家美食與伴手禮全攻略  


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