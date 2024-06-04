基隆免費親子點 七堵室內兒童樂園 免費放電孩子玩耍趣～

擁有120坪大空間室內遊樂園，免費玩超佛心！有四大主題遊戲區，每個孩子都玩的好開心～貼心的人數管控，即使假日來玩也不擁擠！

只要未滿128公分的孩子都能進場玩，身為小一的哥哥玩的超級開心！不管晴雨天都很適合帶孩子來玩，建議假日一定要提前預約好時段，若線上預約報名額滿，也能提早到現場排隊（有開放名額可報名），除了基隆市民外，外縣市的朋友一樣都能免費玩喔！

七堵室內兒童樂園 如何去？

🎡 七堵室內兒童樂園

📍 基隆市七堵區光明路21號6樓

🕐 週一、二休館，週三～五10:00-18:00，週六、日08:30-18:00

🅿️ 有專屬停車場，$30/一小時

✨ 記得需要著襪才能入場，攜帶健保卡才可以租借置物鎖櫃，不可攜帶食物進場喔！

預約時段

🐬 週三/週四/週五：開放四場次

第一場 10：00 ~ 11：30 第二場 12：30 ~ 14：00

第三場 14：30 ~ 16：00 第四場 16：30 ~ 18：00



☀️ 週六/週日：開放五場次

第一場 08：30 ~ 09：50 第二場 10：00 ~ 11：30

第三場 12：30 ~ 14：00 第四場 14：30 ~ 16：00

第五場 16：30 ~ 18：00 （每場次遊玩時間為90分鐘）



每場50組 （預約25組、現場25組）。

❤️ 報名單位一組： （ 👤 1大人+ 👶🏻 1小孩）或 （ 👤 1大人+ 👶🏻 👶🏻 2小孩）

七堵室內兒童樂園 遊樂設施

2023年六月才正式啟用的基隆七堵第二座室內兒童樂園，目前基隆有五個這樣類型的免費兒童樂園，每個主題都不太一樣，而且不限制僅基隆市民使用，也開放給外縣市市民使用超級佛心！

這裡規劃一百二十坪兒童遊憩空間，並設計「海洋球池滑梯」、「仿真超市與家家酒」、「築夢賽車場」、「童伴足撞球」，尤其主打風格是超仿真的超市購物區，滿足孩子採購樂趣及體驗當小老闆，真的是孩子的遊樂天堂～

仿真超市與家家酒 超擬真的超市區域，還有購物車可以推著採購，小孩都好興奮！也有購物籃，每個孩子都像大富翁一樣大採買，不過記得玩完後要把物品歸位，很適合小小孩順便認知各種蔬菜水果的樣貌，玩具都是木製材質，質感非常好。

購物車一樣也有專屬的停車格喔～超可愛！記得購物車內不能把孩子放進去喔～

除了大採購區外，還有超級熱門的攤販區及扮家家酒區，滿足孩子當小老闆的夢想。每個小老闆都超認真販售，爸媽當然就是最佳顧客了😂

海洋球池滑梯 大面積的球池及溜滑梯超級放電！以往這種都是在飯店或是付費遊樂園才能玩到的，這邊也是免費玩！小孩最愛丟球大戰跟把自己藏在球堆裡了😂球池滑梯也有鋪軟墊很貼心，小小孩玩起來也安全。

童伴足撞球 超特別的足撞場，是放大版的撞球，遊玩方式改用腳踢，超級有趣！但是孩子大部分都是自己踢自己的，也是很放電的設施。

築夢賽車場 喜歡車車的孩子，這裡也有提供多種造型可愛嚕嚕車，還有長長的跑道可以享受一下飆風的快感唷～