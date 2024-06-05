之前就被部落客朋友燒到！這間瑞盛客家米食專賣我喜歡的客家米食！瑞盛客家米食頭份傳統市場起家，至今傳承第三代，依舊維持傳統工法製作純米食，平日下午剛營業，鐵門一拉上去客人捉緊時間坐下來，燒麻糬一份才35元、三份只要100元，夏天限定燒冷冰必點，消費滿額還有外送服務～

瑞盛客家米食 在哪？

瑞盛客家米食地址在苗栗頭份市中央路上，這條大馬路超寬敞，規劃的很好還有人行道，兩邊都有停車格，對面是頭份麥當勞挺好找，距離尚順育樂世界約3分鐘車程，搭乘台鐵竹南車站下約6分鐘車程～

地址：​苗栗縣頭份市中央路598號

聯絡電話：0911-811120

營業時間：14:00~20:00

公休：每週一

寵物友善：是

夏天賣冰！冬天賣麻糬！

真不誇張明明今天是平日！鐵門才剛拉上去，我進來不到幾分鐘，電話一直響，陸續進來好幾組客人，好多客人打電話來問包餡麻糬，就知道這裡的米食製品有多受歡迎～

一號店在頭份菜市仔裡面，二號店是自家一樓營業有座位可坐，夏天專賣自家米食做的挫冰，現場只有六桌一下就會客滿，還好吃冰翻桌率快，即使遇到客滿也不用等很久～

除了付現金！現場也有行動支付很方便，出門可能會忘記帶錢包，但是一定不會忘記帶手機，這時候行動支付就很重要，瑞盛客家米食有提供外送服務，外送服務資訊如下，公司行號揪同事訂一訂隨便也超過～

食尚玩家也有來採訪過！

2024瑞盛客家米食 菜單

夏季菜單以冰品與燒麻糬為主！有燒冷冰、米苔目冰、粉條冰、黑糖冰、五種燒麻糬、酸梅湯與仙草茶，招牌燒冷冰80元有三種配料，加上兩顆的燒麻糬，招牌燒麻糬有鹹甜兩種～

◎冬季與夏季菜單不一樣，依照現場提供為主，夏季因為麻糬保存不易暫停販售，店家粉專會公告開賣時間。

瑞盛米食製品都是當天現做！純米手工製作過程不添加防腐劑，冬天也包餡麻糬、艾草包、湯圓、紅粄、客家艾草菜包，年節還有限量的蘿蔔糕、紅豆年糕與鹹年糕，好期待冬天米食，我本身就是客家米食控啊～

櫃檯有菜單相片可參考！連配料相片也有～

配料九宮格有紅豆、綠豆、大豆、仙草、芋圓、QQ、小珍珠、黑珍珠與硬花生，冰品可選三種配料，吃不夠？加點一種配料只要加5元～

現煮燒麻糬5~6分鐘

純米做的麻糬！不添加無防腐劑與其它添加物，放到熱水煮5~6分鐘浮起來，每片看起來都好療癒，一起鍋就要放到花生粉、芝麻粉或肉鬆，每面都要沾到滿才能上桌～

冰品麻糬都是現點現做！遇到前面訂單多要小等一下，看這碗公就知道這冰真的不小～

這裡的配料粉條、米苔目是老闆自己做！已經秤好放成一袋袋，純米手工做的米苔目淋黑糖水好吸引人，現場吃不夠？聽說菜市仔一號店就有賣喔～

這燒冷麻糬冰是不是很療癒！不愧是人氣必點～

很適合當成飯後或下午點心，冰品份量有點多！可以兩個人一起吃，但現場不提供小碗，兩人可以靠近一點～

我點的冰配色很好看耶！本來不餓看到都流口水了～

綜合燒麻糬

幾乎每桌都會來份綜合燒麻糬！這一份燒麻糬35元價格好親民，兩片麻糬沾的很滿，都看不到白嫩嫩的麻糬皮，一靠近就聞到芝麻香，一口咬下真的好Ｑ軟，芝麻越嚼越香好吃我喜歡～

花生口味也很受歡迎！麻糬沾滿細花生粉還吃得到花生顆粒，滿嘴的花生香甜而不膩，別看這兩顆好像不大，用叉子左右交叉分成小顆，吃完這兩顆會有飽足感～

煉乳玉米脆片

老闆說他們自創的煉乳玉米脆片燒麻糬！小朋友都很喜歡吃！本來沒抱什麼期待，結果我一吃停不下來，花生麻糬加煉乳已經香甜好吃，搭配卡茲酥脆玉米脆片，雙重口感很加分，別處吃不到口味，滿滿香甜味～

海苔肉鬆

不想吃甜麻糬！這也有鹹麻糬一份45元，外層肉鬆口感細緻又綿密，加上海苔絲香氣明顯，是很有特色的鹹麻糬，夏天吃會有點乾口，建議可來罐店家自己煮的仙草茶或酸梅汁～

米苔目冰

這一碗拿起來很有份量！手工米苔目搭配紅豆、QQ、小珍珠一共有四種配料！我的這碗有QQ、小珍珠很適合咀嚼控，紅豆甜度很剛好，再來口底部的黑糖剉冰，好消暑～

手工做的純米米苔目，吃得到米香！比我平常吃的米苔目還要Q，想把它泡在黑糖水一起吃～

粉條冰

潔白色的是米苔目！半透明是手工粉條，搭配綠豆、黑珍珠與芋圓，這綠豆好特別，和以往吃過的很不一樣，煮綠豆沒什麼甜度，一粒粒口感很明顯，每個人喜歡口感不一樣，我偏好軟糯的綠豆～

珍珠粉圓好Ｑ彈我喜歡咬！地瓜圓、芋圓彈軟有嚼勁，吃完這碗我晚餐都飽了～

燒冷冰

終於吃到我期待招牌燒冷冰！熱騰騰剛起鍋的燒麻糬，放在冰涼剉冰上，最佳溫度吃法一上桌立刻吃，底部的冰還沒有融化，冷熱交織吃口感獨特，搭配大豆、仙草與硬花生，這組合起很有古早味～

燒麻糬真的吃不膩！用叉子拉起來麻糬好Q軟，畫面真的好誘人～

隨著底部黑糖冰慢慢融化，麻糬花生芝麻融和在糖水裡，糖水喝起來又有不同香味，加上軟綿大豆與嫩仙草真不錯，再來口硬花生好有台灣味～

現場還有自家煮古早味酸梅湯、仙草茶，這是老闆去市場買酸梅回來打成汁，不添加任何香料，仙草茶使用關西仙草熬煮，真的是很透清涼～

＊客人一次買就是好幾份燒麻糬！綜合燒麻糬一份35元、三份100元，公司行號都是幾十盒在訂，員工很忙還要外送就知道生意有多好，燒麻糬、米苔目、燒冷冰都是必吃，客家米食就是好吃，期待冬天的包餡麻糬～

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放假不知去哪？下方行程可以參考一下！早上先去四方鮮乳滑草、看看乳牛，接著去竹南啤酒廠拍拍照，下午來瑞盛客家米食吃燒麻糬、燒冷冰，一星期營業三天的燒窯麵包香草田園，也可以當成伴手禮，最後去尚順育樂世界玩吃晚餐～

◎行程推薦1：四方鮮乳牧場>竹南啤酒廠>瑞盛客家米食>香草田園>尚順育樂世界>

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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