淡水美食推薦這家酷礦美式冰淇淋淡水店，由高雄起家的酷礦美式冰淇淋，以造型特殊的浮誇霜淇淋聞名，之前看過IG上的法鬥冰棒就覺得挺可愛的，現在更有北部僅此獨賣推出超炫砲的噴火哥吉拉霜淇淋，拿在手上真的是超級威風的，路過的小孩都一直盯著看！

酷礦美式冰淇淋｜交通方式、停車資訊

酷礦美式冰淇淋位於熱鬧的淡水老街上、公明街與中正路交叉口，生意看起來還不錯，門口都是年輕人在買冰，淡水之前很出名的是巨無霸霜淇淋，不過自從酷礦美式冰淇淋，路上就看到蠻多人拿著他們家的造型冰

酷礦美式冰淇淋｜菜單

酷礦美式冰淇淋的冰品種類很多樣，有造型的幾乎都要100元以上，但我看到大部分的人都是買造型霜淇淋，一支霜淇淋要價150元，真的不是很便宜，好不好吃是一回事但造型真的很吸睛，而且不定時會開發不一樣的造型霜淇淋，現在最受歡迎的應該是怪獸的逆襲，噴火的哥吉拉霜淇淋

點好後，店員就會開始製作，造型霜淇淋主要就是把一些造型餅乾拼裝，做法看起來也不是很困難的樣子，霜淇淋的口味、餅乾配件都是由總部研發，基本上也就他們家有賣

酷礦美式冰淇淋｜推薦造型霜淇淋

我們買了兩支霜淇淋，最夯的怪獸的逆襲跟龍年限定新品祥龍造型霜淇淋，霜淇淋不大支，但造型真的非常浮誇好拍，冰淇淋甜筒也是自家生產的，霜淇淋下面也有透明的甜筒杯，因為大家買了都會拍照錄影，拍完冰也在溶了，有保護比較不會弄髒手

龍年限定新品祥龍造型霜淇淋是一隻紅色的龍，連甜筒都是紅色的，然後霜淇淋上還有金色的元寶跟白雲做裝飾，餅乾其實沒有太多味道，但蠻脆的就是了，霜淇淋是牛奶口味，還算好吃，紅色的龍看起來也是喜氣洋洋

怪獸的逆襲是巧克力口味的，完成度也很高啊，哥吉拉還噴出藍色的雷射光，背鰭也是藍色的真的超酷！巧克力霜淇淋的口味也不錯，是苦甜口味的巧克力

酷礦美式冰淇淋蠻有梗的，造型霜淇淋的呈現度也蠻棒的，口味設定上也還不錯，但他的價位真的很高，很多父母帶著小孩路過，感覺他們很有興趣，但看到價錢就縮了，希望之後可以推出一些比較平價的造型冰

酷礦美式冰淇淋淡水店

地址：新北市淡水區中正路35號

電話：0965 353 284

營業時間： 13:00–19:00（周三公休）

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