去彰化吃控肉順便來一杯彰化在地人推薦好喝的「日日家綠豆沙牛奶專製所」，網路評價高的彰化綠豆沙飲料，和朋友逛完彰化八卦山景點來喝一杯剛好。

「日日家綠豆沙牛奶專製所」附近還有彰化有名的不二坊蛋黃酥和大元麻糬可以順路安排的美食推薦。

彰化飲料 日日家綠豆沙牛奶專製所 位置

日日家綠豆沙牛奶專製所店名文青有質感

附近有華陽市場和停車場，店前周邊也有路邊停車格

下午茶時間，附近在地人都會來外帶，也有預訂的大量外送

日日家綠豆沙牛奶專製所

地址：彰化縣彰化市南郭路一段111號

營業時間：10:00–21:00

電話號碼： 0988 403 650

粉絲團：日日家綠豆沙牛奶專製所

食記：【彰化飲料】日日家綠豆沙牛奶專製所，綿密滑順綠豆沙好喝推薦

彰化飲料 日日家綠豆沙牛奶專製所 外帶

以木質裝潢營造質感的綠豆沙飲料店

來的時候剛好遇到店員去外送

日日家綠豆沙牛奶專製所有提供外送

有需要的可提前預訂

夏天是旺季，如果是大量訂購一定要先和店家洽詢

在附近的上班族自己來外帶綠豆沙

彰化飲料 日日家綠豆沙牛奶專製所 菜單

日日家綠豆沙牛奶專製所 菜單價錢

日日家的招牌必點是綠豆沙系列

也有新品“雲暮焙火烏龍醇乳拿鐵”

另外很推薦十八歲的綠豆沙奶酒，風味特殊很好喝



菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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彰化飲料 日日家綠豆沙牛奶專製所 推薦

開車來彰化旅遊

愛喝綠豆沙的朋友也很感興趣

這間彰化在地人也很推薦的日日家綠豆沙牛奶專製所

有什麼好喝推薦的呢

看整杯綠豆沙裝滿滿

滿杯不手軟的直球對決

日日家綠豆沙牛奶專製所必點的除了綠豆沙

網路也很多人推薦楊桃冰茶和蜂蜜系列

但喝不了這麼多，直接請店家推薦招牌

下次來彰化控肉肉圓之旅，再來喝綠豆沙

1. 綠豆沙鮮奶換燕麥奶 $70

2. 綠豆沙鮮奶+嫩仙草凍 $70

3. 十八歲(の綠豆沙奶酒 $75

先來三杯綠豆沙都是招牌必點

日日家的綠豆沙是自家熬煮的綠豆再用機器去打成沙

甜度適中，不會甜膩，喝起來相當順口

綠豆香氣濃郁，口感綿密絲滑

加上鮮奶仍保有綠豆沙濃厚的香氣

Q溜的嫩仙草凍增添口感

很適合咀嚼控點選，冰涼又有飽足感

我覺得最新奇的就是十八歲(の綠豆沙奶酒

綠豆沙加上鮮奶還有貝禮詩奶酒很有創意

一開始還覺得會不會很怪

沒想到變成我的最愛

奶酒香氣優雅順口

綠豆沙的味道沒有被蓋掉，韻味多層次

這杯真的非常好喝，我好愛

綠豆沙鮮奶換燕麥奶有著更清爽的韻味

綠豆沙和燕麥奶味道融合，滋味飽滿又更保有燕麥胚芽香氣

像我平常不愛喝奶味太重的飲料，這杯就很對胃口

1. 黑糖嫩仙草重乳拿鐵 $70

2. 雲暮焙火烏龍醇乳拿鐵 微糖,微冰 $80

這杯黑糖嫩仙草重乳拿鐵是朋友的愛

攪拌後的黑糖香氣足，加上濃厚奶香尬仙草

平衡的甜度剛剛好

日日香綠豆沙菜單新推出的飲料

雲暮焙火烏龍醇乳拿鐵，這顏色很像泥沙XD

讓我很感興趣啊

一入口就喝到濃厚的茶香，韻味悠長

在口中留下的清香很特別

平常特愛喝茶濃的我，也很推薦這杯新品

夏日冰搖脆梅青L $65

青茶有著甘甜尾韻，加上脆梅酸甜加持

清爽又解渴，很適合夏天來一杯

好幾個朋友之前來彰化旅遊都推薦日日家綠豆沙牛奶專製所

網路評價也很高的綠豆沙推薦

後來再來一次點了紅茶也很優秀

有機會來彰化把這間日日家綠豆沙牛奶專製所加入排程吧

在附近也可電話洽詢外送

日日家綠豆沙牛奶專製所

地址：彰化縣彰化市南郭路一段111號

營業時間：10:00–21:00

電話號碼： 0988 403 650

粉絲團：日日家綠豆沙牛奶專製所

食記：【彰化飲料】日日家綠豆沙牛奶專製所，綿密滑順綠豆沙好喝推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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