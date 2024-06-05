梅花湖附近的「春記麥芽糖」是不少人推薦的宜蘭伴手禮，香濃不膩口，不會過於甜膩也不會黏牙，早點來還可以看到現作花生麥芽酥，幾年前有來過一次，買了回家吃但沒拍照，記得味道不差，這次特地跟朋友又來了一次，現場吃的味道還真不錯，不甜不膩不黏牙，難怪這麼多人推薦，附近還有一家「阿水冰果室」的刨冰也不錯喔，可以順道一吃。

春記麥芽酥 營業資訊

春記麥芽酥

評分： / 4.4

/ 4.4 地址：宜蘭縣冬山鄉大進路450號( 地圖 )

電話：03 951 0015

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 休息,

星期三: 10:00 – 18:00,

星期四: 10:00 – 18:00,

星期五: 10:00 – 18:00,

星期六: 08:00 – 18:00,

星期日: 08:00 – 18:00

星期一: 休息, 星期二: 休息, 星期三: 10:00 – 18:00, 星期四: 10:00 – 18:00, 星期五: 10:00 – 18:00, 星期六: 08:00 – 18:00, 星期日: 08:00 – 18:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

春記麥芽酥 位置｜環境

跟著導航來到才發現原來是在梅花湖附近，周圍很多果園，剛剛講到的阿水冰果室刨冰使用的水果也都是自家栽種的，開車來很好停車，記得附近還有平面的停車場。

由於抵達時間是平日又是下午時間，店裡是已經沒有再製作麥芽酥，不過一走進店裡就能聞到濃濃的花生香氣，超香的！店裡的擺設其實很像咖啡廳，還有吧台跟座位，不過這次買了麥芽酥就在外面座位上吃起來了。

春記麥芽酥 品項

麥芽酥 NT.180

店裡有賣花生糖跟麥芽酥，每次買都是買麥芽酥就是了。麥芽酥的口感酥鬆，吃起來鹹鹹甜甜的，有非常濃的花生香氣，咬起來有香甜麥芽糖甜味，但不會過於死甜，比例拿捏得很好，而且吃完口齒留香但不會黏牙 ，還帶有一點芝麻香氣。

春記麥芽酥的口味比一般花生麥芽酥甜度低一些，而且重點不黏牙吃完不會太痛苦，香濃的花生氣味真的很想讓人一直吃下去，搭配一杯茶或咖啡一定更棒，推薦到這附近的話可以順道買一下嚕，自己吃或當伴手禮都好！

更多宜蘭美食旅遊