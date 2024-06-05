最近我特別熱衷於老店小吃，這間位於台北市中山區林森北路巷弄內的「佳佳小吃店」，創立於1977年，是饕客間口耳相傳的名店。由於佳佳小吃店位置不多，負荷不了慕名而來的食客人潮，請大家來用餐前一定要先電話訂位! 我是經過先訂位，當天頂著大雨用餐~
和老婆兩人消費了約1600元，點了10道菜。老闆說我們應該吃不完，可以打包。我們也想說打包外帶回去再吃一頓，結果嗑光!
這一頓是家常菜升級版，是小弟我吃飽後的感想。除了我們之外，其他桌好像都是熟客來著。我覺得豬肚湯好喝，裡面還有酸菜。菜的部分，回鍋肉不錯，挺嫩的! 每道菜都有各自的風味，不會讓人覺得都一樣的味道。常常快炒都會這樣，吃來吃去口味很像，所以這一點很不容易。對我來說唯一不便的是，佳佳小吃店離住家有點距離，不然是有機會變熟客的! 「佳佳小吃店」推薦給大家!
佳佳小吃店
地址: 台北市中山區林森北路67巷121號
電話: (02)2521-2621
營業時間: 週二-週六11:30-14:00，17:30-20:30；週日、週一公休
北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-
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