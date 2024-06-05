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40餘年巷弄老店⎜饕客間口耳相傳的好味道【台北市中山區】佳佳小吃店

2024-06-05 13:58:00 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 人氣：118
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岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦

發表篇數：245篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：

佳佳小吃店
phone02-2521-2621
place台北市中山區林森北路67巷123號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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最近我特別熱衷於老店小吃，這間位於台北市中山區林森北路巷弄內的「佳佳小吃店」，創立於1977年，是饕客間口耳相傳的名店。由於佳佳小吃店​​​​​​​位置不多，負荷不了慕名而來的食客人潮，請大家來用餐前一定要先電話訂位! 我是經過先訂位，當天頂著大雨用餐~

40餘年巷弄老店⎜饕客間口耳相傳的好味道【台北市中山區】佳佳

和老婆兩人消費了約1600元，點了10道菜。老闆說我們應該吃不完，可以打包。我們也想說打包外帶回去再吃一頓，結果嗑光!

40餘年巷弄老店⎜饕客間口耳相傳的好味道【台北市中山區】佳佳

這一頓是家常菜升級版，是小弟我吃飽後的感想。除了我們之外，其他桌好像都是熟客來著。我覺得豬肚湯好喝，裡面還有酸菜。菜的部分，回鍋肉不錯，挺嫩的! 每道菜都有各自的風味，不會讓人覺得都一樣的味道。常常快炒都會這樣，吃來吃去口味很像，所以這一點很不容易。對我來說唯一不便的是，佳佳小吃店​​​​​​​離住家有點距離，不然是有機會變熟客的! 「佳佳小吃店​​​​​​​」推薦給大家!

40餘年巷弄老店⎜饕客間口耳相傳的好味道【台北市中山區】佳佳
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佳佳小吃店​​​​​​​
地址: 台北市中山區林森北路67巷121號​​​​​​​
電話: (02)2521-2621
營業時間: 週二-週六11:30-14:00，17:30-20:30；週日、週一公休
 
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